Nữ diễn viên đình đám bị chế giễu vì ở nhà 83m2: Xem không khí gia đình, chẳng ai dám dị nghị nữa

Mới đây, diễn viên Trung Quốc Thái Thiếu Phân nhắc đến căn nhà của gia đình trong một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên cho biết ở Hong Kong, gia đình cô có một căn nhà khoảng 83m² và xem đó là không gian sống đáng trân trọng. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả đại lục lại cho rằng diện tích này quá bình thường, thậm chí chỉ tương đương một căn hộ nhỏ dành cho gia đình phổ thông, không thể gọi là nhà sang trọng.

Những lời trêu chọc chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt trong quan niệm về diện tích nhà ở giữa Hong Kong và nhiều thành phố đại lục. Tại Hong Kong, nơi giá bất động sản và chi phí sinh hoạt thuộc nhóm đắt đỏ, một căn hộ có diện tích sử dụng hơn 80m² đã là điều không dễ dàng với nhiều gia đình. Bởi vậy, khi đặt câu nói của Thái Thiếu Phân vào bối cảnh địa phương, cách cô gọi đó là một căn nhà tốt không hẳn là khoe khoang hay phóng đại.

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình Thái Thiếu Phân và chồng là Trương Tấn từng thuê một căn hộ rộng khoảng 324m² tại Thượng Hải với mức tiền thuê được cho là 88.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Sau đó, vì định hướng học tập của các con, gia đình chuyển về Hong Kong và chấp nhận không gian sống nhỏ hơn đáng kể.

Trong căn nhà hiện tại, hai vợ chồng tận dụng chiều cao trần để bố trí thêm một gác lửng làm khu vui chơi cho các con. Hai cô con gái dùng chung phòng ngủ với giường tầng, các góc sinh hoạt cũng được sắp xếp gọn gàng để đáp ứng nhu cầu của gia đình năm người. Thay vì xem diện tích hạn chế là điều đáng phàn nàn, họ tìm cách thích nghi và tận dụng những gì mình đang có.

Điều đáng chú ý là Thái Thiếu Phân không tỏ ra bận tâm trước những lời chê bai về diện tích căn nhà. Với cô, một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải rộng đến mức khiến người khác trầm trồ. Dù gia đình có năm thành viên cùng sinh hoạt trong căn hộ khoảng 83m², cô vẫn tìm cách sắp xếp không gian để các con có chỗ vui chơi, nghỉ ngơi, đồng thời duy trì những khoảng thời gian cả nhà ở bên nhau. Thay vì chạy theo một căn nhà lớn hơn để chứng minh điều kiện kinh tế, nữ diễn viên dường như coi trọng hơn cảm giác thoải mái khi trở về nhà, sự hiện diện của chồng con và những trải nghiệm mà các thành viên có thể cùng chia sẻ

Gia đình Thái Thiếu Phân (Ảnh Sohu)

Không gian sống không quá rộng, nhưng cách nuôi dạy con lại khiến nhiều người chú ý

Một điểm nổi bật trong cách nuôi dạy con của Thái Thiếu Phân là cô coi trọng niềm vui, trải nghiệm và sự đồng hành hơn những tiêu chuẩn vật chất hay thành tích. Nữ diễn viên cố gắng dành thời gian ở bên các con, quan tâm đến cuộc sống của trẻ và không xem việc cha mẹ phải kiểm soát mọi thứ là biểu hiện duy nhất của tình yêu thương.

Trong một chương trình, cô từng chia sẻ rằng chính các con đã dạy mình cách buông tay. Khi trẻ lớn lên và không còn cần cha mẹ nắm tay như trước, người lớn cũng nên học cách lùi lại, trao cho con không gian để tự do phát triển.

Quan điểm này chạm đến tâm lý của nhiều phụ huynh. Yêu con, ai cũng muốn che chở và tránh để trẻ gặp tổn thương. Nhưng nếu cha mẹ luôn quyết định thay con, sắp xếp mọi việc và không cho trẻ cơ hội tự trải nghiệm, các em sẽ khó học được cách tự lập. Buông tay ở đây không có nghĩa là mặc kệ, mà là vẫn ở bên quan sát, hỗ trợ khi cần thiết, đồng thời tôn trọng khả năng và lựa chọn phù hợp với độ tuổi của con.

Thái Thiếu Phân cũng tạo điều kiện để các con tham gia những trải nghiệm đời thường. Trong một tập chương trình truyền hình thực tế, cô đưa hai con gái lên núi thử công việc của người nông dân. Các bé được tiếp xúc với lao động, trải nghiệm những điều khác xa cuộc sống thường ngày, đồng thời học cách trân trọng thành quả và điều chỉnh thói quen ăn uống kén chọn.

Thay vì chỉ dùng lời nói để yêu cầu con phải chăm chỉ, biết chia sẻ hay không được lãng phí thức ăn, người mẹ để trẻ trực tiếp trải nghiệm và tự cảm nhận. Những bài học như vậy đôi khi dễ đi vào nhận thức của trẻ hơn những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại.

Nhìn vào cuộc sống của gia đình Thái Thiếu Phân, có thể thấy một căn nhà rộng hay hẹp không phải thước đo duy nhất cho chất lượng sống. Một không gian vừa đủ vẫn có thể là nơi trẻ được vui chơi, được yêu thương và có cơ hội trưởng thành nếu cha mẹ biết tạo dựng bầu không khí gia đình tích cực.

Suy cho cùng, điều trẻ nhớ về tuổi thơ có lẽ không chỉ là mình từng sống trong căn nhà bao nhiêu mét vuông, mà còn là những bữa cơm có đủ người, những lần được cha mẹ lắng nghe, những chuyến đi cùng nhau và cảm giác luôn có một nơi để trở về.

Căn nhà 83m² của Thái Thiếu Phân có thể không khiến tất cả mọi người trầm trồ về sự xa hoa. Nhưng nếu bên trong luôn có sự gắn bó, tiếng cười và những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, thì đó vẫn là một không gian sống đáng quý. Và có lẽ, đó mới là điều nữ diễn viên muốn nói khi cô bày tỏ sự hài lòng với tổ ấm của mình.



