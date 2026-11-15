Cuộc hội ngộ đặc biệt của những giọng ca đỉnh cao làng nhạc Việt

Tối 14/11, chương trình nghệ thuật “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ trưởng thành từ mái trường này. Không chỉ là cuộc hội ngộ của những giọng ca hàng đầu, chương trình còn là hành trình trở về với những giai điệu vượt thời gian, tôn vinh những giá trị truyền thống và khẳng định sức sống của nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Chương trình do Khoa Thanh nhạc tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khán phòng gần như kín chỗ từ sớm, với sự hiện diện của đông đảo các thế hệ nhà giáo, nghệ sĩ và khán giả yêu âm nhạc.

Phát biểu mở đầu, PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn - bày tỏ niềm tự hào về hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của đơn vị. Theo bà, phía sau chặng đường ấy là sự cống hiến của nhiều thế hệ nhà giáo, nghệ sĩ và học trò.

PGS.TS NSƯT Tân Nhàn phát biểu khai mạc đêm nhạc

NSƯT Tân Nhàn nhấn mạnh, đào tạo thanh nhạc không đơn thuần là giúp người học sở hữu giọng hát tốt hay kỹ thuật vững vàng, mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng cảm xúc, khả năng cảm thụ, bản lĩnh biểu diễn và trách nhiệm với những giá trị nghệ thuật được truyền tải. “Một giọng hát có thể chinh phục người nghe bằng kỹ thuật, nhưng để ở lại lâu dài trong lòng công chúng, tiếng hát ấy cần có cảm xúc, có nhân cách nghệ thuật và có trách nhiệm với những giá trị mà mình chuyển tải”, bà chia sẻ.

Những cuộc hội ngộ đặc biệt trên sân khấu

Mở màn chương trình là “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nhạc sĩ Hoàng Vân, qua phần thể hiện của NSƯT Phương Nga, Sao Mai Bích Hồng và Thu Hằng. Tiếp đó, “Nhạc rừng” của nhạc sĩ Hoàng Việt được trình diễn bởi NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh. Đây là lần đầu tiên ba nữ nghệ sĩ cùng đứng chung sân khấu, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn.

Một điểm nhấn khác là “Bình Trị Thiên khói lửa” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, qua phần thể hiện của ba giọng ca gạo cội NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang. Sự hội ngộ hiếm hoi của ba nghệ sĩ nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

NSND Dương Minh Đức, NSND Quang Thọ và NSND Ngọc Khang

Trong phần giao lưu sau tiết mục, NSND Quang Thọ nhớ lại quãng thời gian học tập tại trường từ năm 1972, sau đó trở lại giảng dạy và từng giữ cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc giai đoạn 2001-2008. Ông bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến Khoa ngày càng phát triển, nhiều thế hệ học trò trưởng thành và đạt thành tích đáng ghi nhận.

NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang cũng xúc động khi nhắc về những người thầy, người đồng nghiệp đã cùng vun đắp cho mái trường. Các nghệ sĩ cho rằng, bên cạnh việc truyền dạy kỹ thuật, người thầy còn có trách nhiệm bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng tình yêu và niềm đam mê âm nhạc cho học trò.

Chương trình tiếp tục với những giai điệu về quê hương, đất nước qua “Trở về” của nhạc sĩ Tuấn Phương do NSƯT Tân Nhàn thể hiện, “Hai quê” của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ qua phần kết hợp giữa Tân Nhàn và Sao Mai Thu Hà, cùng “Mùa xuân trên quê hương” do Sao Mai Bích Hồng trình diễn.

NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Anh Thơ thể hiện ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng

Không khí được đẩy cao với “Khát vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua giọng hát Trọng Tấn và bản mashup “Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng” do NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng thể hiện.

Nhắc về những năm tháng học tập tại Học viện, NSƯT Đăng Dương cho biết anh theo học đàn bầu từ nhỏ, sau đó chuyển sang học thanh nhạc năm 1992 và có cơ hội gặp gỡ những người thầy mà mình ngưỡng mộ như NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung. Nam nghệ sĩ khẳng định được sống và thành công với niềm đam mê nghệ thuật là hạnh phúc lớn của mình.

Sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ

Phần cuối chương trình mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Diva Mỹ Linh thể hiện “Hà Nội đêm trở gió” của nhạc sĩ Trọng Đài, sau đó kết hợp cùng NSND Thanh Lam trong “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Hai giọng ca với cá tính nghệ thuật riêng tạo nên màn giao thoa đặc biệt trên sân khấu.

NSND Thanh Lam tiếp tục trình diễn “Không thể và có thể”, trong khi các nghệ sĩ trẻ mang đến những sắc thái trẻ trung qua các tiết mục như mashup “Ngày xưa ơi - Về đi em”, “Gọi anh” và “Ngỡ”.

Diva Mỹ Linh

NSND Thanh Lam

Khép lại đêm diễn là “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua phần trình diễn của Thu Hằng và Hương Ly - hai nghệ sĩ trẻ hiện là giảng viên Khoa Thanh nhạc. Tiết mục gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối: từ nền tảng được các thế hệ đi trước dày công vun đắp, nghệ sĩ hôm nay tiếp tục phát huy cá tính sáng tạo và cống hiến cho âm nhạc Việt Nam.

Trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt, góp phần đặt nền móng và phát triển nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Từ mái trường này, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã trưởng thành, đóng góp cho đời sống âm nhạc trong nước và từng bước khẳng định vị thế trên các sân khấu quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng hoa chúc mừng chương trình

Cùng với Concert Resonantia - chương trình hòa nhạc thính phòng cổ điển diễn ra ngày 24/10 trước đó, “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” là món quà nghệ thuật tri ân các thế hệ thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời chào mừng dấu mốc 70 năm thành lập Học viện. Hai chương trình mang màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng cùng thể hiện tinh thần trân trọng di sản, phát huy giá trị hiện tại và khơi mở những khát vọng mới cho tương lai.