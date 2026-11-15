Việt Hương nói về mẹ chồng





Mới đây, tại một livestream, danh hài Việt Hương đã chia sẻ về mẹ chồng mình, cũng là mẹ ruột nhạc sĩ Hoài Phương.

Cô nói: "Mẹ chồng tôi hiền lắm, hiền tới mức độ tôi ngại luôn. Tôi ngủ ngày mà mẹ chồng còn bảo chồng tôi "Để con Hương nó ngủ đi, đừng kêu nó dậy".

Việt Hương và chồng

Tôi nói thật, trời thương tôi, tôi ít nấu ăn lắm nhưng nấu món nào là ngon món đó. Tôi mà nấu món nào mẹ chồng ăn thấy ngon là hôm sau mẹ chồng chuẩn bị hết nguyên liệu, rau củ, thịt cắt sẵn, để sẵn hết ở bếp, chỉ đợi tôi ngủ dậy là nấu luôn cho cả nhà ăn.

Mẹ chồng còn bảo tôi "Thôi, con nấu ngon nên mẹ làm sẵn cho con nấu". Mẹ chồng tôi rất hiền lành, dễ thương.

Tôi người miền Nam, mẹ chồng tôi người miền Bắc. Tôi thích ăn cơm cháy. Nhưng mẹ chồng tôi ngại nên toàn giành ăn cơm cháy, sợ người ta nói để con dâu ăn cơm cháy. Tôi bảo mẹ chồng là không, tôi thích ăn cơm cháy nên mẹ cứ để con ăn cháy cơm cho.

Trời ơi, mẹ chồng tôi vui ra mặt luôn. Thế là mẹ con tôi chia nhau miếng cơm cháy đó.

Có lần mẹ chồng tôi qua Mỹ chơi thấy tôi đang ăn phở. Tôi là người miền Nam nên hay có kiểu lấy cơm nguội cho vào nước phở, nước mì gói ăn kèm. Mẹ chồng tôi đứng kế bên, thấy thế mới bảo cho bà ăn chung. Tôi bảo không, con có mua cho mẹ nguyên một tô phở mới rồi nhưng mẹ chồng lại muốn ăn cơm nguội chan nước phở kiểu giống tôi. Thế là hai mẹ con lại ngồi ăn chung.

Hoài Phương và mẹ

Mẹ chồng cực kỳ hiền. Mọi việc trong nhà bà đều để tôi quyết định hết. Ba chồng tôi cũng hiền nhưng không hiền bằng mẹ chồng. Đúng là con trai nhờ phước của mẹ.

Mẹ chồng tôi còn rất đẹp, nhờ đó nên chồng tôi mới đẹp vì giống mẹ. Cái mũi của chồng tôi y chang mẹ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi ngày xưa cũng là đào chính của đoàn chèo nhưng lại được đóng cả kép. Bà đóng cả vai hoàng tử trong vở Tấm Cám. Tức là phải diễn giỏi lắm người ta mới cho qua đóng kép. Ngày xưa tôi đi diễn vũ trường nhảy đầm cũng đóng nam.

Chị chồng tôi cũng đẹp. Tôi bước vào nhà chồng mà ngại luôn vì người ta đẹp quá, ai cũng đẹp. Mẹ chồng tôi đẹp lắm, chồng tôi không đẹp bằng bà. Mắt bà đẹp, mũi bà cao, khuôn mặt thanh tú".