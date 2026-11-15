Mỹ nhân Việt không học diễn xuất chính quy, lần đầu đóng nữ chính phim VTV đã hút 11 tỷ view: U30 vẫn "cân đẹp" vai nữ sinh cấp 3, lấy nước mắt hàng triệu khán giả

Mỹ nhân Việt sở hữu nhan sắc “hack” tuổi, U30 vẫn vào vai nữ sinh cấp 3

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Thu Hà Ceri (sinh năm 2002) đang nhận được sự quan tâm khi đảm nhận vai Thơ trong bộ phim truyền hình Căn nhà không mái che, phát sóng trên VTV3 từ tháng 10/2026. Sau khoảng hai năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, sự trở lại của cô gây chú ý bởi tạo hình nữ sinh trung học cùng những phân cảnh đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý phức tạp.

Nữ diễn viên được nhận xét phù hợp với vai Thơ, một cô học trò 16–17 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thông minh, giàu nghị lực và luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Trong Căn nhà không mái che, Thơ là con gái của Hạnh (do diễn viên Huyền Lizzie thủ vai) và Bình (do diễn viên Doãn Quốc Đam đảm nhận). Lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, thường xuyên chứng kiến cảnh bố cờ bạc, bạo hành mẹ, Thơ phải trưởng thành sớm hơn những người bạn đồng trang lứa.

Hoàn cảnh của Thơ được khắc họa rõ nét qua những tình tiết tưởng chừng giản dị nhưng khiến người xem không khỏi xót xa. Ngay trong tập đầu tiên, cô bé luộc ba quả trứng vịt, dành một quả cho em trai và mang hai quả còn lại vào bệnh viện để mẹ bồi bổ sau khi bị thương nặng vì bạo hành. Không cần những lời thoại bi lụy, chỉ một hành động nhỏ ấy vẫn cho thấy tình thương và sự hy sinh của một nữ sinh vốn cũng đang ở độ tuổi cần được gia đình chăm sóc.

Cảm xúc của khán giả tiếp tục được đẩy lên trong tập 2, khi bố mẹ Thơ quyết định ly hôn. Trước cảnh gia đình tan vỡ, cậu em trai Khang khóc nức nở, liên tục níu kéo bố thì Thơ lại cố kìm nén cảm xúc và tỏ ra cứng cỏi. Đặc biệt, khi được mẹ trao lại túi nhẫn vàng do bà ngoại để lại, cô bé bày tỏ mong muốn mãi ở bên mẹ và không lấy chồng. Đây được đánh giá là phân cảnh này khiến nhiều khán giả rơi nước mắt, nhiều người thậm chí đã để lại bình luận như "Tập này xem tốn nước mắt" hay "Đố ai xem mà không khóc".

Thu Hà Ceri trong phim Căn nhà không mái che

Chính sự đan xen giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và những tổn thương bên trong đã tạo cơ hội để Thu Hà Ceri thể hiện khả năng diễn xuất. Những phân đoạn tâm lý của nữ diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực, chạm đến sự đồng cảm của người xem. Thu Hà Ceri đã thể hiện được hai nét tính cách của Thơ: vừa nhanh nhẹn, hoạt bát đúng tuổi học trò, vừa cứng cỏi vì phải trưởng thành sớm.

Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình của Thu Hà Ceri cũng là điểm khiến khán giả chú ý. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung nên vẫn khá phù hợp với tạo hình nhân vật nữ sinh nhỏ hơn 7 tuổi so với tuổi thật ngoài đời của cô.

Màn tái xuất lần này càng đáng chú ý khi trước đó, Thu Hà Ceri từng phải tạm ngừng công việc khoảng 6 tháng vì chấn thương ở chân và cột sống. Có thời điểm, cô gần như không thể đứng lâu hoặc di chuyển nhiều. Nữ diễn viên cũng tiết lộ từng làm việc với cường độ cao, có ngày chỉ ngủ 2–3 tiếng. Do đó, sau khi hồi phục, cô không vội nhận phim mới mà chờ đợi kịch bản phù hợp, cuối cùng cô lựa chọn nhân vật Thơ có chiều sâu tâm lý trong Căn nhà không mái che để trở lại màn ảnh nhỏ.

Thu Hà Ceri có ngoại hình trẻ trung được đánh giá phù hợp với nhân vật nữ sinh 17 tuổi

Không học trường sân khấu điện ảnh chính quy vẫn sở hữu vai nữ chính trong bộ phim 11 tỷ view

Trước khi được biết đến qua những vai diễn trên VTV, Thu Hà Ceri từng có một khởi đầu khá khác biệt so với nhiều diễn viên trẻ. Sinh ra ở Lạng Sơn, có bố mẹ đều làm nghề may, cô sớm yêu thích thời trang và từng ước mơ trở thành nhà thiết kế. Tuy nhiên, vì lo con gái theo nghệ thuật sẽ vất vả, bố mẹ từng khuyên cô lựa chọn ngành kế toán để có công việc ổn định.

Không đi theo định hướng của gia đình, cô bắt đầu thử sức với nghề mẫu ảnh từ năm lớp 10. Khi còn học cấp 3 tại Lạng Sơn, cô thỉnh thoảng xuống Hà Nội nhận chụp ảnh cho các cửa hàng thời trang. Những chuyến đi ấy dần mở ra cơ hội tiếp xúc với môi trường nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng khiến cô phải học cách tự lập, từ tìm nhà ở đến xoay xở công việc và chi phí sinh hoạt khi quyết định phát triển sự nghiệp tại thành phố lớn.

Đáng chú ý, Thu Hà Ceri không tốt nghiệp trường sân khấu, điện ảnh chính quy. Thay vì trải qua chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại một trường nghệ thuật, cô tham gia các khóa học diễn xuất, tìm kiếm cơ hội qua những buổi casting và tích lũy kinh nghiệm từ các vai diễn nhỏ.

Thu Hà Ceri tích lũy kinh nghiệm từ các vai diễn nhỏ

Cơ hội đầu tiên giúp Thu Hà Ceri được khán giả truyền hình chú ý đến vào năm 2022, khi cô xuất hiện trong Thương ngày nắng về với vai Vy, bạn học cùng lớp vẽ với Vân Vân (do diễn viên Ngọc Huyền thủ vai). Dù thời lượng lên hình chỉ vài phút, nữ diễn viên vẫn thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình trong trẻo.

Từ vai diễn nhỏ này, Thu Hà Ceri từng bước có thêm cơ hội góp mặt trong các dự án truyền hình và điện ảnh như Món quà của cha, Lật mặt 7: Một điều ước và Móng vuốt. Dù vậy, bước ngoặt thực sự đưa tên tuổi Thu Hà Ceri đến gần hơn với khán giả đại chúng phải kể đến bộ phim Đi giữa trời rực rỡ, phát sóng năm 2024. Đây là lần đầu nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình. Ở tuổi 22, cô hóa thân thành Pu, cô gái vùng cao có cá tính mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua rào cản gia đình để theo đuổi con đường học tập.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô tìm thấy nhiều điểm tương đồng với nhân vật bởi bản thân cũng lớn lên tại vùng núi phía Bắc và từng phải đấu tranh để theo đuổi lựa chọn riêng. Chính sự đồng cảm ấy giúp cô có thêm chất liệu khi thể hiện một cô gái vừa bướng bỉnh, vừa khao khát thay đổi cuộc sống.

Thu Hà Ceri đến gần với công chúng hơn sau vai Pu trong phim Đi giữa trời rực rỡ

Ngay sau khi lên sóng, Đi giữa trời rực rỡ nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Chỉ sau 8 tập đầu tiên, bộ phim đã thu hút khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Theo số liệu, tác phẩm đạt tới 11 tỷ lượt xem sau 58 tập phát sóng. Thành tích này giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình được quan tâm, đồng thời giúp tên tuổi của Thu Hà Ceri được công chúng biết đến rộng rãi hơn.

Thành công của vai Pu cũng mang đến nhiều thay đổi trong công việc và cuộc sống của nữ diễn viên. Bên cạnh các lời mời tham gia dự án phim ảnh, cô còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Thu Hà Ceri sau đó vẫn duy trì hoạt động đồng thời trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và lựa chọn những dự án diễn xuất phù hợp. Những công việc này giúp nữ diễn viên có nguồn thu nhập ngay cả trong giai đoạn tạm xa màn ảnh nhỏ, trước khi trở lại với vai Thơ trong Căn nhà không mái che.

Ảnh FBNV