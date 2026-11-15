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Dàn sao hot đổ bộ thảm đỏ ở TP.HCM: Chi Pu một màu vàng tươi, Lê Hạ Anh - Steven Nguyễn làm cô dâu - chú rể à?

| | Lifestyle

Thảm đỏ Lễ trao Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Tối 14/11, thảm đỏ Lễ trao Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards 2026) chính thức diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Sự kiện quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà làm phim và đại diện các đơn vị truyền hình đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Bên cạnh những ngôi sao quốc tế, thảm đỏ năm nay còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt, tạo nên màn đổ bộ đầy màu sắc. Trong đó, Chi Pu, Steven Nguyễn, Lê Hạ Anh,... là những cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Tâm điểm của thảm đỏ phải kể đến sự xuất hiện của Chi Pu. Nữ diễn viên - ca sĩ lựa chọn một chiếc đầm với màu vàng nổi bật, kiểu dáng cầu kỳ. Bộ cánh lộng lẫy giúp Chi Pu khoe trọn bờ vai trần quyến rũ, đồng thời tôn lên vóc dáng thanh thoát. Giữa dàn khách mời xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, sắc vàng rực rỡ cùng nhan sắc nổi bật của Chi Pu khiến cô trở thành một trong những nhân vật khó có thể bỏ qua.

(Ảnh: BTC)

(Ảnh: BTC)

Nhan sắc của Chi Pu tại thảm đỏ

Một màn xuất hiện khác cũng khiến dân tình đặc biệt thích thú là của Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh. Vốn là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu thích, cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo chẳng khác nào cô dâu chú rể trong ngày trọng đại. Steven Nguyễn lịch lãm trong bộ vest đen với phần cổ khoét sâu đầy nam tính, trong khi Lê Hạ Anh lại hóa nàng công chúa với chiếc váy trắng bồng bềnh, lộng lẫy. Suốt 1 năm qua kể từ Mưa Đỏ, cặp đôi vẫn luôn được khán giả "đẩy thuyền" dù thậm chí không hề đóng cặp trong phim, chính bởi vậy sự xuất hiện chung lần này càng khiến cư dân mạng phấn khích.

(Ảnh: BTC)

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Diễn viên Trương Gia Huy (Ảnh: BTC)

NSUT Trịnh Kim Chi (Ảnh: BTC)

Mai Thu Huyền (Ảnh: BTC)

Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh (Ảnh: BTC)

Naomi (Ảnh: BTC)

Duy Khánh (Ảnh: BTC)

Nhóm Uprize (Ảnh: BTC)

Đỗ Nam Sơn (Ảnh: BTC)

Lv Sitong (Ảnh: BTC)

Theo LỆ AN

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