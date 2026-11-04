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Hậu trường cảnh nóng của Chi Pu trong Chị Chị Em Em 3: "Bạn diễn" không phải con người!

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Trong Chị Chị Em Em 3 là một phân cảnh thân mật đầy mê đắm của Chi Pu nhưng hậu trường lại khiến khán giả ngỡ ngàng vì nữ diễn viên thậm chí không được diễn chung với Quốc Anh.

Một trong những phân cảnh gây chú ý trong Chị Chị Em Em 3 là cảnh nóng của Thị Nương (Chi Pu). Vốn dành tình cảm sâu đậm cho Văn Tài (Quốc Anh) - người anh trai nuôi mà cô luôn khao khát có được tình yêu - Thị Nương rơi vào tình huống trớ trêu sau khi bị Văn Cường (Steven Nguyễn) chuốc thuốc. Trong trạng thái không còn tỉnh táo, cô nhìn nhầm Văn Cường thành Văn Tài, dẫn đến một đêm tình ái ngoài dự tính.

Chi Pu và Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3 (Ảnh: NSX)

Đáng chú ý, đoạn hậu trường vừa được ekip chia sẻ đã hé lộ cách thực hiện phân cảnh này theo một cách không ai ngờ tới. Trên màn ảnh, khán giả nhìn thấy Văn Tài từ từ cởi cà vạt, ánh mắt hướng về phía Thị Nương, trong khi cô gái trước mặt dần chìm vào trạng thái mê đắm vì tác động của thuốc. Chi Pu thể hiện sự thay đổi trong ánh mắt và biểu cảm, từ sợ hãi đến chủ động đón nhận người đàn ông mà cô tưởng là Văn Tài.

Thế nhưng, ở hậu trường, cảnh quay lại được thực hiện theo cách hoàn toàn khác. Thay vì có con người trực tiếp đứng trước mặt để diễn cùng, Chi Pu và Quốc Anh phải tương tác với một chiếc máy quay được đặt ở vị trí của bạn diễn. Những chuyển động, ánh mắt và biểu cảm tình tứ mà khán giả nhìn thấy trên phim thực chất được nữ diễn viên thực hiện trước ống kính, trong khi ekip ghi hình và điều chỉnh góc máy để tạo cảm giác hai nhân vật đang thực sự đối diện nhau.

(Ảnh: Ekip sản xuất)

(Ảnh: Ekip sản xuất)

(Ảnh: Ekip sản xuất)

"Bạn diễn" của Chi Pu và Quốc Anh trong phân cảnh táo bạo là máy quay phim (Ảnh: Ekip sản xuất)

Sự khác biệt giữa thành phẩm trên màn ảnh và cách thực hiện ngoài đời khiến đoạn clip trở nên thú vị. Một cảnh phim tưởng chừng cần sự tương tác trực tiếp giữa hai diễn viên hóa ra lại đòi hỏi Chi Pu - Quốc Anh phải tự mình tưởng tượng tình huống, duy trì cảm xúc và diễn xuất cùng "bạn diễn" máy quay. Đây cũng là một trong những thử thách không nhỏ khi thực hiện các phân cảnh thân mật.

Chị Chị Em Em 3 là phần phim mới nhất thuộc thương hiệu điện ảnh cùng tên, do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, với sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Khác với hai phần trước, tác phẩm đưa khán giả đến bối cảnh Kinh Bắc xưa, xây dựng một thế giới nơi những mối quan hệ tình cảm, danh phận và ham muốn cá nhân liên tục va chạm.

(Ảnh: NSX)

Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã thu hút sự chú ý bởi mức độ táo bạo trong cách khai thác tình dục và các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Được dán nhãn T18, Chị Chị Em Em 3 có nhiều phân cảnh thân mật giữa các nhân vật, điều này khiến tác phẩm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cảnh nóng được sử dụng quá nhiều, thậm chí có những phân đoạn không thực sự cần thiết cho mạch truyện. Đặc biệt, chuyện tình giữa Thị Liễu và Văn Tài khiến phim bị đặt câu hỏi về việc có đang lãng mạn hóa ngoại tình hay không.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, Chị Chị Em Em 3 vẫn có màn ra mắt ấn tượng. Hiện tại, sau chưa đầy 5 ngày công chiếu, phim đã ghi nhận mức doanh thu gần 80 tỷ, sẽ nhanh chóng trở thành phim trăm tỷ tiếp theo của điện ảnh Việt năm nay.

Theo LỆ AN

Đời sống & Pháp luật

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