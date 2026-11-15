Biệt thự chữa lành của chàng trai độc thân: View ngắm sông quá chill, không 1 góc nào tầm thường

Không cần đi đâu xa để tìm kiếm cảm giác nghỉ dưỡng, nhà thiết kế trẻ Đại Thiên đã tự tay tạo nên một thế giới riêng giữa núi rừng Trùng Khánh, nơi anh có thể tạm gác lại nhịp sống ồn ào để tận hưởng những khoảng lặng của riêng mình. Căn biệt thự 4 tầng tại Bắc Bội gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với kiến trúc màu trắng nổi bật giữa thảm thực vật xanh um tùm. Đứng từ tầng cao của căn nhà, anh có thể phóng tầm mắt ra dòng sông Gia Lăng, những thảm cỏ trải dài và dãy núi xa thấp thoáng trong màn sương. Không gian sống được đầu tư công phu với hồ bơi, khu vườn ngập tràn cây cối. Đây không đơn thuần là một công trình để ở mà còn là nơi nhà thiết kế Đại Thiên gửi gắm những quan niệm riêng về nghệ thuật, thiên nhiên và hành trình chữa lành bản thân. Từng đường nét kiến trúc, cách bố trí ánh sáng đến lựa chọn nội thất đều mang đậm dấu ấn cá nhân, biến căn biệt thự thành một chốn ẩn mình bình yên giữa lòng thành phố Trùng Khánh náo nhiệt.

Phòng khách tựa như một bức tranh nghệ thuật với thiết kế mở, ngập tràn ánh sáng và hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài. Điểm nhấn của không gian là chiếc đèn chùm nghệ thuật hình cầu, kết hợp cùng những bộ ghế bành và ghế lười được lựa chọn khéo léo, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa thư thái. Đây cũng là khu vực yêu thích nhất của nhà thiết kế Đại Thiên. Nhờ hệ cửa kính lớn bao quanh, phòng khách sở hữu tầm nhìn rộng mở ra khu vườn xanh mướt, cảnh núi non xa xa và hồ bơi ngay bên ngoài. Thiết kế này không chỉ xóa nhòa ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời mà còn giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng góc, khiến không gian luôn sáng sủa, thoáng đãng.





Là người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nhà thiết kế Đại Thiên dường như không chấp nhận sự đơn điệu ở bất kỳ góc nào trong ngôi nhà của mình. Với anh, khu vực bếp không đơn thuần là nơi nấu nướng hay phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn là một góc thư giãn đầy cảm hứng. Không gian được thiết kế mở, bốn bề bao quanh bởi cây xanh, hướng tầm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên ngoài. Đặc biệt, Đại Thiên còn tự tay chế tác một chiếc ghế có tạo hình sừng hươu độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân. Kết hợp với mặt bàn bếp bằng đá cao cấp cùng cách bài trí tinh tế, khu vực này vừa đảm bảo công năng vừa mang đậm tinh thần nghệ thuật.

Các phòng ngủ trong biệt thự đều được chăm chút kỹ lưỡng và mang vẻ đẹp riêng, từ cách phối màu hài hòa đến lựa chọn nội thất giàu tính thẩm mỹ. Tổng thể không gian toát lên vẻ hiện đại, sang trọng nhưng vẫn có nét nghệ thuật tinh tế. Hệ cửa kính lớn tiếp tục là điểm nhấn nổi bật, giúp từng phòng ngủ đón trọn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn xanh mát của cây cối bên ngoài. Kết hợp cùng cách bài trí nội thất đẹp mắt, mỗi căn phòng đều mang đến cảm giác thư thái, thoáng đãng, tựa như một không gian nghỉ dưỡng riêng tư giữa thiên nhiên.

Phòng tắm được thiết kế sang trọng chẳng kém không gian tại khách sạn 5 sao, nổi bật với chiếc bồn tắm lớn cùng cách bài trí tinh tế. Cây xanh được đưa vào không gian, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời tăng thêm vẻ thư thái, dễ chịu. Đây là góc nhỏ lý tưởng để gia chủ ngâm mình, thả lỏng cơ thể và tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc bận rộn.