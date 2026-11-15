Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biệt thự chữa lành của chàng trai độc thân: View ngắm sông quá chill, không 1 góc nào tầm thường

| | Lifestyle

Cơ ngơi 4 tầng này mang đậm dấu ấn sáng tạo và tâm huyết của gia chủ.

Không cần đi đâu xa để tìm kiếm cảm giác nghỉ dưỡng, nhà thiết kế trẻ Đại Thiên đã tự tay tạo nên một thế giới riêng giữa núi rừng Trùng Khánh, nơi anh có thể tạm gác lại nhịp sống ồn ào để tận hưởng những khoảng lặng của riêng mình. Căn biệt thự 4 tầng tại Bắc Bội gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với kiến trúc màu trắng nổi bật giữa thảm thực vật xanh um tùm. Đứng từ tầng cao của căn nhà, anh có thể phóng tầm mắt ra dòng sông Gia Lăng, những thảm cỏ trải dài và dãy núi xa thấp thoáng trong màn sương. Không gian sống được đầu tư công phu với hồ bơi, khu vườn ngập tràn cây cối. Đây không đơn thuần là một công trình để ở mà còn là nơi nhà thiết kế Đại Thiên gửi gắm những quan niệm riêng về nghệ thuật, thiên nhiên và hành trình chữa lành bản thân. Từng đường nét kiến trúc, cách bố trí ánh sáng đến lựa chọn nội thất đều mang đậm dấu ấn cá nhân, biến căn biệt thự thành một chốn ẩn mình bình yên giữa lòng thành phố Trùng Khánh náo nhiệt.

9 avcd - Ảnh 1.
9 avcd - Ảnh 2.

Phòng khách tựa như một bức tranh nghệ thuật với thiết kế mở, ngập tràn ánh sáng và hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài. Điểm nhấn của không gian là chiếc đèn chùm nghệ thuật hình cầu, kết hợp cùng những bộ ghế bành và ghế lười được lựa chọn khéo léo, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa thư thái. Đây cũng là khu vực yêu thích nhất của nhà thiết kế Đại Thiên. Nhờ hệ cửa kính lớn bao quanh, phòng khách sở hữu tầm nhìn rộng mở ra khu vườn xanh mướt, cảnh núi non xa xa và hồ bơi ngay bên ngoài. Thiết kế này không chỉ xóa nhòa ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời mà còn giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng góc, khiến không gian luôn sáng sủa, thoáng đãng.

9 avcd - Ảnh 3.
9 avcd - Ảnh 4.


Là người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nhà thiết kế Đại Thiên dường như không chấp nhận sự đơn điệu ở bất kỳ góc nào trong ngôi nhà của mình. Với anh, khu vực bếp không đơn thuần là nơi nấu nướng hay phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn là một góc thư giãn đầy cảm hứng. Không gian được thiết kế mở, bốn bề bao quanh bởi cây xanh, hướng tầm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên ngoài. Đặc biệt, Đại Thiên còn tự tay chế tác một chiếc ghế có tạo hình sừng hươu độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân. Kết hợp với mặt bàn bếp bằng đá cao cấp cùng cách bài trí tinh tế, khu vực này vừa đảm bảo công năng vừa mang đậm tinh thần nghệ thuật.

9 avcd - Ảnh 5.

Các phòng ngủ trong biệt thự đều được chăm chút kỹ lưỡng và mang vẻ đẹp riêng, từ cách phối màu hài hòa đến lựa chọn nội thất giàu tính thẩm mỹ. Tổng thể không gian toát lên vẻ hiện đại, sang trọng nhưng vẫn có nét nghệ thuật tinh tế. Hệ cửa kính lớn tiếp tục là điểm nhấn nổi bật, giúp từng phòng ngủ đón trọn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn xanh mát của cây cối bên ngoài. Kết hợp cùng cách bài trí nội thất đẹp mắt, mỗi căn phòng đều mang đến cảm giác thư thái, thoáng đãng, tựa như một không gian nghỉ dưỡng riêng tư giữa thiên nhiên.

Phòng tắm được thiết kế sang trọng chẳng kém không gian tại khách sạn 5 sao, nổi bật với chiếc bồn tắm lớn cùng cách bài trí tinh tế. Cây xanh được đưa vào không gian, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời tăng thêm vẻ thư thái, dễ chịu. Đây là góc nhỏ lý tưởng để gia chủ ngâm mình, thả lỏng cơ thể và tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc bận rộn.

9 avcd - Ảnh 9.

Theo Phác Thái Anh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam chỉ mất 300 ngày để hoàn thành siêu công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Sử dụng 24.000 tấn thép, rộng bằng 14 sân bóng FIFA, sai số thi công chỉ vài milimet

Việt Nam chỉ mất 300 ngày để hoàn thành siêu công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Sử dụng 24.000 tấn thép, rộng bằng 14 sân bóng FIFA, sai số thi công chỉ vài milimet Nổi bật

Một vùng biển du lịch nổi tiếng ở Việt Nam chuẩn bị triển khai công trình hơn 230 tỷ đồng: Đóng 5 cửa xả, xây hệ thống đặc biệt để bảo vệ bãi tắm

Một vùng biển du lịch nổi tiếng ở Việt Nam chuẩn bị triển khai công trình hơn 230 tỷ đồng: Đóng 5 cửa xả, xây hệ thống đặc biệt để bảo vệ bãi tắm Nổi bật

U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai

U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai

06:12 , 15/11/2026
Dân mạng kể về “cuộc sống ở mức tối thiểu”: Có người cả tháng chỉ tiêu 2 triệu, tiết kiệm 110 triệu/năm

Dân mạng kể về “cuộc sống ở mức tối thiểu”: Có người cả tháng chỉ tiêu 2 triệu, tiết kiệm 110 triệu/năm

05:29 , 15/11/2026
Sau bê bối đời tư, nhà hàng nơi Nvidia ra đời bất ngờ gỡ bảng vinh danh Jensen Huang

Sau bê bối đời tư, nhà hàng nơi Nvidia ra đời bất ngờ gỡ bảng vinh danh Jensen Huang

23:08 , 14/11/2026
Quang Hải bị "chèn ép"

Quang Hải bị "chèn ép"

22:45 , 14/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên