Quang Hải bị "chèn ép"

Hình ảnh các cầu thủ nổi tiếng thường gắn liền với quần đùi áo số, những trận đấu căng thẳng trên sân cỏ hay khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng. Bởi vậy, những giây phút đời thường của họ bên gia đình luôn nhận được sự chú ý, nhất là khi xuất hiện những hành động ít ai ngờ tới.

Mới đây, Chu Thanh Huyền chia sẻ những khoảnh khắc vợ chồng đưa con về thăm nhà ông bà nội ở ngoại thành Hà Nội. Thay vì nghỉ ngơi hay trò chuyện cùng mọi người như bình thường, Quang Hải lại cầm chổi quét nhà.

Quang Hải quét nhà khi về thăm nhà bố mẹ

Trong lúc Quang Hải tất bật làm việc nhà, những thành viên còn lại trong gia đình, từ Chu Thanh Huyền, mẹ ruột anh - cô Cúc cho đến một số người thân khác, đều ngồi xung quanh theo dõi. Khung cảnh một người làm, cả nhà ngồi xem khiến một thành viên trong gia đình phải nhận xét: “Một người quét cả nhà bình luận”.

Tình huống càng trở nên vui nhộn khi cô Cúc bất ngờ đọc một câu thơ khuyết danh: “Làm trai rửa bát quét nhà - Vợ gọi thì dạ, bẩm bà tôi đây!”. Câu thơ "chèn ép" con trai này của cô Cúc khiến những người có mặt bật cười, trong đó Chu Thanh Huyền là người cười khoái chí nhất.

Mọi người trong gia đình ngồi quan sát và trêu đùa nam cầu thủ

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người thích thú trước khoảnh khắc gần gũi của gia đình nam cầu thủ, đồng thời dành sự chú ý cho màn tung hứng giữa các thành viên. “Nhà toàn bằng khen, quá giỏi, xuất sắc”, “Em Huyền cười sảng khoái ghê nha”, “Bà nội Lido xì-tin thật”... là một số bình luận từ dan tình.

Thực tế, đây không phải lần đầu Quang Hải khiến khán giả chú ý bởi những khoảnh khắc chăm lo cho cuộc sống gia đình và vợ con. Sau khi kết hôn với Chu Thanh Huyền và có con trai - Lido, nam cầu thủ nhiều lần được vợ khen là ông bố nghiện con, khéo tay và rất chịu khó chăm sóc bé Lido.

Khi có thời gian rảnh, Quang Hải đều lo lắng chăm sóc con cái

Nam cầu thủ thường xuyên phụ vợ những công việc liên quan đến con nhỏ, từ pha sữa đến chơi đùa cùng bé. Trong thời gian rảnh, Quang Hải cũng dành nhiều thời gian đưa con đi chơi, trải nghiệm những hoạt động bên ngoài như tham quan thủy cung. Những lúc Chu Thanh Huyền cần tập trung cho công việc cá nhân hay livestream, nam cầu thủ cũng chủ động ở bên chăm sóc con, hỗ trợ vợ chu đáo.

Vợ chồng Quang Hải cũng chú trọng đầu tư cho việc học tập và trải nghiệm của con từ sớm. Bé Lido được theo học tại một trường quốc tế với mức học phí được chia sẻ khoảng 100 triệu đồng/năm. Ngoài giờ học, cậu bé còn thường xuyên được bố mẹ đưa đi dã ngoại, khám phá những địa điểm mới.

Cầu thủ nổi tiếng cũng không ngần ngại chuyện nấu nướng khi gặp mặt gia đình

(Ảnh: FBNV)