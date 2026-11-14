Đã rõ mối quan hệ giữa Hề Mộng Dao và cô em chồng đáng giá 2.000 tỷ trong gia tộc trùm sòng bạc

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân hiện là cặp tình nhân chân dài - đại gia hot nhất showbiz Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, họ tổ chức hôn lễ tại lâu đài Mont Saint-Michel, Pháp. Ngày trọng đại xa hoa của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tiêu tốn số tiền lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, trước khi có được sự viên mãn, cả hai từng đối mặt với sóng gió hôn nhân dữ dội vào tháng 8/2025. Khi đó, Hà Du Quân dính loạt tai tiếng nào quỵt lương gần cả trăm nhân viên, làm ăn thua lỗ nặng đến bị tố ngoại tình có con riêng với nữ ca sĩ Yumi (nhóm BY2) và dan díu mập mờ với em gái cùng cha khác mẹ Hà Siêu Hân. Giữa lúc chồng vướng thị phi đời tư, Hề Mộng Dao không ra mặt thanh minh hộ chồng 1 lời. Chân dài được cho biết đã chiến tranh lạnh, chẳng thèm nói chuyện với chồng.

Hà Du Quân sau đó là đăng tâm thư phủ nhận mọi tin đồn tiêu cực hướng đến mình, đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước việc tình anh em giữa anh với Hà Siêu Hân bị xuyên tạc trên MXH. Dù mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng mối quan hệ giữa Hề Mộng Dao và cô em chồng Hà Siêu Hân vẫn nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều người không khỏi tò mò liệu sau những ồn ào từng bủa vây gia đình, nàng siêu mẫu và cô em chồng sẽ đối diện với nhau ra sao, cũng như mối quan hệ thực sự giữa hai người hiện tại có còn thân thiết như trước. Và mới đây, Hề Mộng Dao và Hà Siêu Hân đã đưa ra câu trả lời cho công chúng.

Hà Du Quân và cô em gái cùng cha khác mẹ Hà Siêu Hân từng vướng tin đồn tiêu cực. Ảnh: Sina.

Theo đó, vào ngày 13/11, Hà Siêu Hân đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng chị dâu Hề Mộng Dao và cháu gái Romee trên mạng xã hội. Không chỉ đăng ảnh, Hà Siêu Hân còn chia sẻ poster quảng bá MV của nhóm nhạc The Weeknd mà Hề Mộng Dao đảm nhận vai nữ chính. Đáng chú ý, cô còn dành lời khen ngợi đặc biệt cho Hề Mộng Dao với dòng chú thích: "Chị dâu vừa xinh đẹp vừa cá tính".

Việc Hà Siêu Hân nhiệt tình quảng bá sản phẩm mới của chị dâu, đồng thời chia sẻ khoảnh khắc đời thường của gia đình trong cùng một bài đăng, được xem như cách cô khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa mình với chị dâu sau những sóng gió.

Hà Siêu Hân chia sẻ hình ảnh bên chị dâu Hề Mộng Dao, qua đó ngầm khẳng định mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp. Ảnh: Sina.

Thời gian gần đây, lịch trình của Hề Mộng Dao vô cùng bận rộn. Giữa tháng 10, cô vừa trở lại sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026. Đầu tháng 11, chân dài tiếp tục xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Macau. Đến ngày 10/11, cô còn cùng ông xã Hà Du Quân tham dự một hoạt động thương mại tại Thiên Tân (Trung Quốc).

Về phía Hà Siêu Hân, cô cũng có lịch trình dày đặc khi vừa tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc và một buổi tiệc tối riêng tư có sự góp mặt của Anna Wintour vào tuần trước. Hà Siêu Hân là em gái cùng cha cùng mẹ với Hà Du Quân, kém chồng siêu mẫu Hề Mộng Dao 4 tuổi. Không chỉ sinh ra đã ngậm thìa vàng, Hà Siêu Hân còn được cha là cố tỷ phú Hà Hồng Sân yêu thương hết mực, nhiều lần công khai khen ngợi cô "vô cùng xinh đẹp" trước ống kính truyền thông. Hà Siêu Hân được cho biết sở hữu riêng khối tài sản lên tới 600 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng).

Mối quan hệ giữa Hà Siêu Hân và Hề Mộng Dao được chú ý. Là chị em dâu trong gia đình Hà, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch, buổi hòa nhạc và sự kiện thời trang. Ảnh: Sina.

Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng vào tháng 7/2019. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Siêu mẫu đang sống những tháng ngày viên mãn nhất bên chồng và 2 con. Ảnh: X

Nguồn: Sina, Sohu