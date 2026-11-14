Rộ tin Ronaldo mời Messi dự đại tiệc chia tay sự nghiệp

Cristiano Ronaldo đang cân nhắc tổ chức một sự kiện đặc biệt để khép lại sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, với sự góp mặt của hàng loạt huyền thoại và những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng túc cầu. Đáng chú ý, Lionel Messi được cho là một trong những cái tên mà siêu sao người Bồ Đào Nha muốn mời tham dự, trong khi Real Madrid lại không xuất hiện trong kế hoạch này.

Theo Goal, dẫn lại thông tin từ nhà báo Saudi Arabia Abdulaziz Al-Muraisel, Ronaldo đang xem xét phương án tổ chức một trận giao hữu đặc biệt giữa Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha tại Riyadh. Sự kiện dự kiến quy tụ nhiều cầu thủ, huấn luyện viên từng đồng hành hoặc có mối quan hệ đặc biệt với tiền đạo 41 tuổi. Lionel Messi, đối thủ lớn nhất của Ronaldo trong hơn một thập kỷ, được cho là nằm trong danh sách khách mời.

Rộ thông tin Ronaldo tổ chức đại tiệc mời Messi (Ảnh: MXH)

Khả năng Messi góp mặt được đánh giá khá cao. Hai siêu sao từng tạo nên cuộc cạnh tranh mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới, đặc biệt trong quãng thời gian Ronaldo khoác áo Real Madrid còn Messi thi đấu cho Barcelona. Dù luôn cạnh tranh quyết liệt trên sân cỏ, cả hai dành cho nhau sự tôn trọng và nhiều lần công khai ghi nhận những thành tựu của đối phương.

Tuy nhiên, Real Madrid lại không được nhắc đến trong kế hoạch chia tay của Ronaldo. Đây là chi tiết gây chú ý bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng là nơi tiền đạo người Bồ Đào Nha trải qua 9 năm huy hoàng nhất sự nghiệp. Trong màu áo Real Madrid, Ronaldo ghi 450 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB và giành hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có 4 chức vô địch Champions League.

Một cái tên khác cũng không được Ronaldo chào đón là HLV Jorge Jesus. Theo tiết lộ của Al-Muraisel, những bất đồng giữa hai người sau các biến cố gần đây khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không muốn nhà cầm quân này xuất hiện trong trận đấu tri ân.

Ngoài phương án tổ chức một trận giao hữu tại Saudi Arabia, Ronaldo còn cân nhắc ý tưởng thực hiện chuỗi trận đấu chia tay trên năm châu lục, gồm châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và châu Á. Những trận đấu này sẽ quy tụ các đồng đội cũ, huấn luyện viên từng làm việc cùng anh và một số nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.

Ý tưởng vẫn đang trong quá trình cân nhắc, nhưng Ronaldo được cho là khá hào hứng với viễn cảnh được thi đấu tại những sân vận động hàng đầu thế giới trong sự kiện đặc biệt này.

Trước đó, ngày 5/11, Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau 23 năm cống hiến. Siêu sao 41 tuổi khép lại hành trình quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, cùng chức vô địch EURO 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League.

Dù chia tay đội tuyển quốc gia, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp CLB trong màu áo Al Nassr. Theo những thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, mùa giải hiện tại có thể là chặng đường cuối cùng của CR7 trước khi khép lại sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.