U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai

Tối 14/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), đội tuyển U23 Việt Nam đã có màn rượt đuổi tỷ số đầy bản lĩnh để cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 1-1 ở lượt trận cuối cùng, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

Bước vào trận đấu mang tính chất chung kết của giải, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận thắng trước Thái Lan (3-0) và Singapore (1-0). Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giữ cúp ở lại sân nhà, nhưng U23 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin với đội hình thiên về tấn công gồm bộ ba Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm và Lê Văn Thuận.

Tuy nhiên, U23 Qatar – đội bóng buộc phải thắng để lật ngược thế cờ đã cho thấy sự nguy hiểm nhờ ưu thế vượt trội về thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi. Sau những phút đầu giằng co, đại diện Tây Á bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 20. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa, bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Cao Văn Bình bật ra, tạo điều kiện để Faragalla băng vào đệm bóng cận thành, đưa U23 Qatar vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị đẩy vào thế rượt đuổi, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật của đối phương trong suốt quãng thời gian còn lại của hiệp một.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai từ quyết định thay người chuẩn xác của HLV Đinh Hồng Vinh. Tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng được tung vào sân nhằm gia tăng sức ép và lập tức để lại dấu ấn đậm nét. Phút 48, xuất phát từ quả tạt đầy khó chịu bên cánh của Minh Hoàng, hậu vệ U23 Qatar lúng túng phá bóng đến đúng vị trí của Nguyễn Minh Tâm. Không bỏ lỡ cơ hội, chân sút thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của hàng vạn khán giả trên sân Pleiku.

U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Bàn gỡ hòa giúp tinh thần các cầu thủ chủ nhà lên cao. Phút 68, Williams Minh Hoàng suýt chút nữa giúp U23 Việt Nam lội ngược dòng thành công nhưng pha dứt điểm ở cự ly gần của anh lại không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ thành Mohamed Faouzi Lengliz. Đáng tiếc cho tiền đạo này khi chỉ 7 phút sau, anh dính chấn thương và buộc phải rời sân bằng cáng.

Trong khoảng 20 phút cuối trận cùng 6 phút bù giờ, U23 Qatar dồn toàn lực lên tấn công với hàng loạt tình huống bóng bổng nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Dù vậy, bộ ba trung vệ Tuấn Khải, Nguyên Hoàng và Quang Kiệt cùng thủ môn Cao Văn Bình đã thi đấu tập trung, lăn xả để hóa giải mọi pha hãm thành, bảo toàn thành công tỷ số hòa 1-1 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Với kết quả này, U23 Việt Nam khép lại giải đấu với thành tích bất bại (7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa), giành chức vô địch cùng phần thưởng trị giá 100.000 USD. U23 Qatar giành ngôi Á quân với 5 điểm, trong khi vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt thuộc về U23 Thái Lan (3 điểm) và U23 Singapore (1 điểm). Chức vô địch tại phố Núi là bước chạy đà giàu tín hiệu tích cực cho lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam trước thềm các mục tiêu lớn trong năm tới.



