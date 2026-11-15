Nam ca sĩ SN 1979 từ Mỹ về Việt Nam mua hẳn chung cư TP.HCM làm phòng thu riêng

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương đã đưa vợ là ca sĩ Hoàng Nhung đi thu âm cùng ca sĩ Quang Lê.



Mạnh Cương nói: "Bây giờ là 5 giờ chiều và hai cha con tôi đưa Hoàng Nhung đi thu âm cho bài hát sắp tới của Nhung và anh Quang Lê.

Mạnh Cương

Từ lúc ở Mỹ về Việt Nam, vợ chồng tôi chủ yếu chăm con và làm công việc khác, không đi hát quá nhiều.

Anh Quang Lê về nước biết được điều đó nên đã gọi điện thoại mời vợ tôi kết hợp song ca và quay vài bài. Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi đồng ý ngay, không lưỡng lự gì cả.

Quang Lê là ca sĩ quá nổi tiếng rồi. Sau nhiều năm hoạt động, anh đã để lại cả một gia tài đồ sộ về âm nhạc ai cũng biết. Tôi thấy anh Quang Lê bài nào hát cũng hay, không thể phủ nhận được.

Ngoài vui tính, hài hước thì anh Quang Lê cũng luôn hỗ trợ đàn em. Tôi đang mong chờ anh Quang Lê sẽ đưa vợ tôi đến đài danh vọng. Nói vui vậy thôi chứ tôi chỉ muốn anh em tôi có thêm nhiều kỷ niệm.

Vừa rồi anh Quang Lê và Hoàng Nhung đã lựa ra một số bài rất hay để song ca.

Quang Lê có nguyên một phòng thu riêng ở Việt Nam

Hôm nay, chúng tôi sẽ tới nhà anh Quang Lê. Trong nhà anh có nguyên một phòng thu riêng với nhiều thiết bị đắt tiền, hiện đại mua từ Mỹ mang về. Anh Quang Lê đầu tư rất nhiều tiền vào các thiết bị này để có được những sản phẩm hay và chất lượng nhất.

Anh Quang Lê kể rằng, lúc đi thu âm bên Mỹ anh nhìn xem trong phòng thu người ta có những thiết bị gì thì mua y chang như vậy. Phòng thu ở Việt Nam hiện tại của anh Quang Lê y chang bên Mỹ luôn, rất xịn.

Anh Quang Lê cũng đã hòa âm cho Hoàng Nhung được vài bài rồi và hôm nay chúng tôi đến để thu âm. Tôi thì chưa được tới phòng thu của anh Quang Lê nhưng nghe anh kể thì thấy rất tâm huyết, đầu tư.

Anh Quang Lê rất chuyên nghiệp, đi tới đâu thu âm cũng học hỏi, tìm tòi các thiết bị thu âm để tự làm riêng cho mình một phòng thu ở nhà, từ cái micro cũng phải xịn".

Nhà Quang Lê nằm trong một căn chung cư cao cấp ở trung tâm TP.HCM. Ngay trong nhà là một phòng thu hiện đại.

Quang Lê rất chu đáo với đàn em. Biết đàn em đến, anh mua rất nhiều đồ ăn để mời đàn em ăn trước khi thu âm.

Được biết, Quang Lê chủ yếu ở Việt Nam trong thời gian này. Danh hài Thúy Nga từng tiết lộ: "Dạo này Quang Lê ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ. Quang Lê thích ở Việt Nam lắm, không thích ở Mỹ. Ở Việt Nam Quang Lê có show, có bạn bè, vui lắm.

Ở Mỹ này thì Quang Lê cô quạnh lắm, chỉ biết nói chuyện với tôi thôi. Tại ở Mỹ ai cũng bận rộn công việc riêng".