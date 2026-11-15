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Danh tính nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa đăng clip với dàn bê tráp đã gây sốt

| | Lifestyle

Nữ tiếp viên hàng không này từng viral trên mạng xã hội vào năm 2018.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khung cảnh cô dâu, chú rể quay trend cùng dàn bê tráp bất ngờ viral. Chỉ với vài giây đã hút 1,5 triệu view, hàng trăm nghìn bình luận đổ dồn về nghề nghiệp của cô dâu, chú rể. Cụ thể, qua trang phục, netizen đoán cô dâu là tiếp viên hàng không, còn chú rể làm bác sĩ.

Clip nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ đang viral. Nguồn: mabelgoo


Danh tính nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa đăng clip với dàn bê tráp đã gây sốt- Ảnh 1.
Danh tính nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa đăng clip với dàn bê tráp đã gây sốt- Ảnh 2.

Cặp dâu rể vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Ảnh chụp màn hình từ clip.

Từ đó, phần bình luận cũng trở nên rôm rả khi nhiều người bàn luận về chuyện hẹn hò của cặp đôi. Một người thường xuyên di chuyển theo lịch bay, người còn lại có thể bận rộn với những ca trực, vậy cả hai đã sắp xếp thời gian hẹn hò và gặp gỡ nhau như thế nào?

Phía dưới clip, hàng loạt bình luận hài hước được để lại: “Hôm nào em rảnh thì anh trực đêm, hôm nào em off thì anh có lịch bay”, “Chắc anh chị chỉ gặp nhau hôm đám cưới đúng không”, “Chắc cãi nhau qua điện thoại chứ ít thời gian cãi nhau trực tiếp”, “Sao tìm được nhau hay vậy ạ”... Netizen cũng dành lời khen ngợi cho visual dâu - rể, và tò mò về danh tính.

Trên thực tế, đoạn clip viral nêu trên được cặp vợ chồng này quay và đăng tải từ hồi tháng 9/2026, nay bất ngờ hot trở lại. Đó cũng là thời điểm mà cặp đôi này tổ chức đám cưới sau 5 năm kết hôn, có một cậu con trai 5 tuổi. Trước đó, cả hai chỉ đăng ký kết hôn và dọn về sống chung, vì một số lý do cá nhân mà chưa thể có hôn lễ. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng ở một khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng nằm trên vách đá và bãi biển tại khu vực Nusa Dua (Sawangan), Bali, Indonesia; quy tụ đông đảo bạn bè là đồng nghiệp.

Danh tính nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa đăng clip với dàn bê tráp đã gây sốt- Ảnh 3.

Chồng bác sĩ - vợ tiếp viên hàng không. Ảnh: IGNV.

Danh tính nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa đăng clip với dàn bê tráp đã gây sốt- Ảnh 4.

Cả hai vừa tổ chức đám cưới hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh: IGNV.

Cô dâu là nữ tiếp viên hàng không Mabel Goo - từng nổi tiếng mạng xã hội vào năm 2018 với hai bức ảnh do hành khách chụp lén khi cô đang làm nhiệm vụ trên một chuyến bay của AirAsia. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, thời điểm này, Mabel được cư dân mạng ưu ái gọi bằng những danh xưng như "nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới", vì vẻ ngoài xinh đẹp, không góc chết bất chấp camera thường.

Đến nay, cô vẫn gắn bó với công việc tiếp viên hàng không. Bên cạnh những hình ảnh trong công việc, Mabel thường xuyên cập nhật chuyện đi du lịch, thời trang, làm đẹp và các khoảnh khắc bên gia đình. Tài khoản Instagram của cô hiện có hơn 300N người theo dõi. Với lượng người quan tâm này, Mabel cũng phát triển thêm công việc sáng tạo nội dung, hợp tác với các thương hiệu thuộc lĩnh vực làm đẹp, thời trang và phong cách sống.

Danh tính nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa đăng clip với dàn bê tráp đã gây sốt- Ảnh 5.

Cô nàng này từng nổi tiếng trên mạng xã hội vào năm 2018 với bức ảnh chụp lén của khách hàng. Ảnh: MXH.

Danh tính nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa đăng clip với dàn bê tráp đã gây sốt- Ảnh 6.

Cô hiện vẫn làm tiếp viên hàng không. Ảnh: IGNV.

Trong những nội dung được chia sẻ gần đây, hình ảnh Mabel trong vai trò một người mẹ cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Cô đăng tải các khoảnh khắc bên bé Eden, những hoạt động thường ngày của gia đình cũng như các chuyến đi, kỳ nghỉ cùng chồng con. Ngoài ra, nữ tiếp viên vẫn duy trì việc chia sẻ về công việc trên máy bay và những sở thích cá nhân.

Trong khi đó, chồng của nữ tiếp viên hàng không này là Koh Ka Ho - bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình tại Malaysia. Theo thông tin được công bố trên website của Avisena Specialist Hospital, anh hiện đảm nhận vị trí bác sĩ tư vấn chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện này.

Danh tính nữ tiếp viên hàng không cưới bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa đăng clip với dàn bê tráp đã gây sốt- Ảnh 7.

Ảnh: IGNV.

Dù không xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội như vợ, nam bác sĩ vẫn góp mặt trong một số hình ảnh đời thường, những chuyến đi và khoảnh khắc gia đình được Mabel chia sẻ. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai hiện đã xây dựng tổ ấm riêng với một cậu con trai nhỏ, đồng thời vẫn duy trì công việc và cuộc sống cá nhân.

Nữ tiếp viên hàng không bỏ nghề sau 12 năm, về quê bán cua, có ngày kiếm gần 400 triệu đồng


Theo Trần Hà

Đời sống & Pháp luật

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