Sự hết thời của mỹ nhân sở hữu visual đắt giá bậc nhất showbiz: 27 tuổi giải nghệ, cuộc sống đảo lộn, cạo trọc đầu gây sốc

Từng là gương mặt nổi bật của chương trình tuyển chọn thần tượng đình đám, Kim Tử Hàm có hành trình hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ, được kỳ vọng trở thành ngôi sao thế hệ mới. Thế nhưng, ở tuổi 26, nữ nghệ sĩ bất ngờ tuyên bố rời showbiz. Những hình ảnh mới nhất của cô hiện khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Kim Tử Hàm từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao thế hệ mới của giới giải trí Hoa Ngữ

Kim Tử Hàm (Aria Jin, sinh ngày 5/2/1999) từng là một trong những gương mặt nổi bật của Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020. Sở hữu chiều cao khoảng 1,72 m, vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dài cùng gương mặt sắc sảo, cô được xem là một trong những thí sinh có visual nổi bật nhất chương trình, thậm chí được khán giả ví von sở hữu nhan sắc như sản phẩm do AI tạo ra.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, nữ thực tập sinh còn được đánh giá cao nhờ giọng hát ổn định và khả năng vũ đạo. Trong quá trình thi đấu, cô từng vươn lên vị trí thứ 7 ở bảng xếp hạng bình chọn trực tiếp, liên tục nằm trong nhóm cạnh tranh suất debut. Tuy nhiên, tại đêm chung kết, Kim Tử Hàm chỉ cán đích ở hạng 11, lỡ cơ hội gia nhập đội hình 9 thành viên của THE9.

Kim Tử Hàm từng là một trong những gương mặt nổi bật của Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020

Ít ai biết rằng trước khi có được sự chú ý này, Kim Tử Hàm đã có nhiều năm theo đuổi nghệ thuật. Cô từng là thực tập sinh của SM Entertainment tại Hàn Quốc, được đào tạo về ca hát và vũ đạo. Từ nhỏ, nữ nghệ sĩ đã tham gia các cuộc thi tài năng dành cho thanh thiếu niên người Hoa và giành nhiều giải thưởng. Năm 2008, khi mới 9 tuổi, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình Tạ Tạ Nhĩ Đích Ái. Đến năm 2017, Kim Tử Hàm tiếp tục thử sức tại chương trình Đông Sâm Tân Nhân Vương, giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Dù không thể debut cùng THE9, sức hút từ chương trình vẫn giúp Kim Tử Hàm có thêm nhiều cơ hội hoạt động. Tháng 6/2020, cô cùng Đới Yến Ni, Tăng Khả Ni và Lưu Lệnh Tư thành lập nhóm dự án 172Girls, biểu diễn tại chương trình Tmall 618 Super Night. Cùng năm, nữ nghệ sĩ phát hành ca khúc cá nhân Cân Quắc Hồng Nhan, đồng thời tham gia nhiều chương trình truyền hình và sự kiện giải trí.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng thần thái sân khấu cuốn hút, cô được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt hút fan của nhóm

Đến tháng 12/2021, Kim Tử Hàm chính thức debut với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ NAME trực thuộc Yuehua Entertainment. Sở hữu nhan sắc nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng thần thái sân khấu cuốn hút, cô được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt hút fan của nhóm. NAME ra mắt với ca khúc Say My Name, đánh dấu bước chuyển từ thí sinh chương trình tuyển chọn sang thần tượng hoạt động chuyên nghiệp. Nhóm tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc, tham gia sân khấu biểu diễn và những chương trình giải trí dành cho nhóm. Bên cạnh ca hát, Kim Tử Hàm còn thử sức với diễn xuất khi đảm nhận vai Tô Tử Oánh trong bộ phim My Half of My Boyfriend lên sóng năm 2022.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ thần tượng không phát triển như kỳ vọng. Tháng 11/2023, Yuehua Entertainment thông báo Kim Tử Hàm sẽ rút khỏi những tập ghi hình tiếp theo của chương trình nhóm, đồng thời ngừng tham gia các hoạt động của NAME và quá trình thu âm sản phẩm mới vì lý do sức khỏe. Đây là bước ngoặt khiến con đường hoạt động thần tượng của cô ngày càng gián đoạn.

Năm 2025, Kim Tử Hàm chính thức tuyên bố rời khỏi ngành giải trí sau nhiều năm hoạt động

Năm 2024, Kim Tử Hàm vẫn có một số hoạt động riêng, trong đó có màn xuất hiện tại concert kỷ niệm 15 năm thành lập Yuehua Entertainment và Liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam. Tuy nhiên, những lần lộ diện công khai ngày càng thưa thớt. Ngày 8/4/2025, nữ nghệ sĩ chính thức tuyên bố rời khỏi ngành giải trí sau nhiều năm hoạt động. Ở tuổi 26, cô lựa chọn khép lại hành trình làm thần tượng, khiến người hâm mộ tiếc nuối cho một gương mặt từng được đánh giá có nhiều tiềm năng.

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Kim Tử Hàm gần như không còn xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Những hình ảnh mới của cô được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Không còn mái tóc dài, phong cách trang điểm chỉn chu và diện mạo nổi bật từng xuất hiện trên sân khấu, nữ nghệ sĩ gây chú ý với mái tóc cắt sát, vóc dáng gầy đi đáng kể.

Ngoại hình gây sốc của Kim Tử Hàm sau khi giải nghệ

Mọi chuyện tiếp tục gây xôn xao vào tháng 11/2026 khi Kim Tử Hàm đăng tải bài viết cầu cứu, tiết lộ bị một người giả danh quen biết gia đình tiếp cận, tạo dựng lòng tin trong thời gian dài rồi lừa lấy toàn bộ tiền tiết kiệm. Nữ nghệ sĩ cho biết nhiều đồ dùng cá nhân cũng bị lấy mất, bản thân bị đưa đến một thành phố xa lạ trong tình trạng không tiền bạc, hộ chiếu thất lạc. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc, đặc biệt khi người lên tiếng từng là một gương mặt được kỳ vọng của làng giải trí.

Sự nghiệp của Kim Tử Hàm khiến rất nhiều người tiếc nuối

Từ mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật, từng được đào tạo tại SM Entertainment và có cơ hội debut trong nhóm nhạc thuộc công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, Kim Tử Hàm hiện đã có cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Hơn 15 năm theo đuổi nghệ thuật, nữ nghệ sĩ khép lại hành trình làm thần tượng khi tuổi đời còn rất trẻ. Những hình ảnh và lời cầu cứu gần đây khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một gương mặt từng được kỳ vọng, đồng thời mong cô sớm vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống và nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ gia đình.

Ảnh: Weibo