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Dòng chữ MC Khánh Vy luôn viết lên kịch bản Olympia

| | Lifestyle

Đằng sau sự tự tin của MC Khánh Vy trên sân khấu Olympia là một thói quen nhỏ mà ít khán giả biết.

MC Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với khán giả Đường Lên Đỉnh Olympia suốt nhiều mùa qua. Trên sân khấu, nữ MC luôn xuất hiện với phong thái tự tin, năng lượng tích cực và những lời động viên truyền cảm hứng dành cho các nhà leo núi. Ít ai biết, phía sau sự tự tin ấy là một thói quen nhỏ mà Khánh Vy duy trì ở hậu trường. Chi tiết này được MC Ngọc Huy, người bạn dẫn ăn ý của Khánh Vy tại Olympia, tiết lộ.

Theo Ngọc Huy, "Cố lên Khánh Vy" là câu Khánh Vy hay tự viết nhất, từ kịch bản đến giấy nháp. Không chỉ vậy, dòng chữ này còn xuất hiện trên iPad và cả bảng thông tin thí sinh.

"Vy luôn biết cách tự cổ vũ cho bản thân mình", nam MC nhận xét. Theo anh, chính vì biết tự tiếp thêm động lực cho mình, Khánh Vy mới có thể truyền cảm hứng cho người khác.

"Cố lên Khánh Vy" là dòng chữ MC Khánh Vy hay tự viết lên kịch bản và giấy nháp (Ảnh: Như Hoàn)

Thói quen này còn "lây" sang cả đàn anh. MC Ngọc Huy cho biết "Cố lên Huy eei" giờ cũng đã trở thành câu cửa miệng của anh. Không chỉ vậy, anh còn học được từ Khánh Vy nhiều câu nói khác, như "OK bác tôi", "Chạm gỗ, chạm gỗ" hay "Thôi chết rồi, thôi chết rồi".

Nhận xét về đồng nghiệp, Ngọc Huy gọi Khánh Vy là "một nguồn năng lượng tích cực không cần sạc". Theo anh, Khánh Vy ham học hỏi, nhiệt huyết, khiêm tốn và có khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời cho các bạn trẻ. Nam MC còn đùa rằng tốc độ trưởng thành của đàn em trên sân khấu Olympia "nhanh hơn cả phần Tăng tốc".

MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy là bộ đôi ăn ý của Olympia (Ảnh: FBNV)

Khánh Vy chính thức trở thành MC của Đường Lên Đỉnh Olympia từ tháng 9/2021, ở năm thứ 22, khi mới 22 tuổi. Cô là một trong những MC trẻ nhất từng dẫn dắt chương trình. Những ngày đầu, nữ MC từng nhận không ít góp ý từ khán giả, như dẫn chưa linh hoạt hay đôi lúc vấp chữ. Chính Khánh Vy cũng tự chấm phần thể hiện của mình ở trận Chung kết đầu tiên là 6,5/10 điểm.

MC Khánh Vy càng ngày càng trưởng thành và xinh đẹp trong nhiều vai trò (Ảnh: FBNV)

Không né tránh những lời góp ý, Khánh Vy dành thời gian xem lại các phần dẫn cũ và học hỏi từ những MC đi trước. Những mùa sau, khán giả nhận thấy cô không còn nói quá nhanh hay vấp chữ như trước. Đến nay, sau 5 năm và 5 trận Chung kết năm, Khánh Vy đã trở thành một MC điềm tĩnh, tự tin và bản lĩnh trên sân khấu Olympia. Có lẽ, dòng chữ "Cố lên Khánh Vy" nhỏ bé ấy đã góp một phần không nhỏ vào hành trình trưởng thành của cô.

Mâm cơm nhà của MC Khánh Vy

Theo Thiên An

Sức khỏe 24h

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