Vợ chồng 30s vay 7,7 tỷ để thoát kiếp ở trọ, 3 thế hệ giờ sống trong căn nhà có “khu rừng ở tầng hầm”

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, Trung Quốc, một gia đình 5 người ở Bắc Kinh đang thu hút sự chú ý khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống trong căn nhà rộng 280m², thiết kế như một khu rừng thu nhỏ. Đó là gia đình của A Ức - một blogger chuyên chia sẻ về nhà cửa, nội thất. Gia đình cô có 5 thành viên thuộc 3 thế hệ, gồm hai vợ chồng, con trai và bố mẹ chồng.

Vợ chồng A Ức

Trước khi chuyển đến căn nhà hiện tại, cả gia đình từng sống trong một căn hộ thuê có 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 99m2 suốt 8 năm. Với 5 thành viên thuộc 3 thế hệ cùng sinh hoạt, không gian này dần trở nên chật chội, đặc biệt khi con trai ngày càng lớn và mỗi người đều có những nhu cầu riêng.

Sau nhiều năm, hai vợ chồng quyết định chuyển sang một căn nhà rộng hơn, có đủ không gian để cả gia đình cùng sinh sống nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Họ lựa chọn một căn nhà 3 tầng tại Bắc Kinh, diện tích sử dụng 280m2, và một tầng hầm rộng 100m2, góc cây xanh được thiết kế dưới giếng trời ở tầng hầm, thường xuyên được A Ức chia sẻ và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cả hai mua nhà mới

Tuy nhiên, để sở hữu bất động sản này, người chồng phải gánh khoản nợ lên tới 2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng). Trước đó, khi còn ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, thu nhập hàng tháng của người chồng từng đạt gần 100.000 NDT (385 triệu đồng), nhưng chưa có nhiều khái niệm về quản lý tiền bạc, thường xuyên chi tiêu cho ăn uống, mua sắm và ít khi cân nhắc liệu một món đồ có thực sự cần thiết hay không, và cả đầu tư nhưng thua lỗ. Bởi thế, mãi vẫn chưa thể mua được nhà.

Hiện tại, bản thân chồng của A Ức đã thay đổi quan niệm về tiền bạc. Anh cho rằng người giàu không nhất thiết phải tiêu nhiều tiền cho những món đồ đắt đỏ, mà quan trọng là biết lựa chọn những khoản đầu tư thực sự có giá trị. Hiện tại, những khoản chi lớn nhất của gia đình chủ yếu dành cho học phí của con và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Điểm đặc biệt trong căn nhà của A Ức không chỉ nằm ở diện tích rộng mà còn ở cách gia đình phân chia không gian. Thay vì thiết kế một ngôi nhà chỉ đẹp về hình thức, hai vợ chồng lựa chọn bố trí từng khu vực dựa trên nhu cầu thực tế của các thành viên.

Căn nhà có diện tích sử dụng 280m², gồm 3 tầng và một tầng hầm rộng khoảng 100m² - nơi được ví như khu rừng thu nhỏ.

Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, gồm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, khu vườn và phòng ngủ dành cho bố mẹ chồng. Tầng 2 được bố trí thành khu vực nghỉ ngơi và làm việc của gia đình. Riêng tầng 3 cũng thuộc không gian sinh hoạt của căn nhà.

Một số góc bên trong căn nhà, có đầy đủ tiện nghi

Trong khi đó, tầng hầm rộng khoảng 100m² được cải tạo thành 5 khu chức năng: phòng làm việc, khu tập thể dục, góc pha trà, nơi người vợ làm trang sức thủ công và khu đọc sách, vui chơi dành cho trẻ nhỏ cùng với đó là một khu rừng nhỏ được tạo nên ngay bên trong tầng hầm.

Tận dụng khoảng giếng trời để đón ánh sáng tự nhiên, nữ blogger bố trí nhiều loại cây với kích thước khác nhau như cây hạnh phúc, trầu bà lá xẻ Monstera, xuân vũ vảy rồng, dương xỉ và các loại cây thuộc họ dong, trầu bà Philodendron.

Khu vực tầng hầm

Những chậu cây được sắp xếp theo nhiều tầng cao thấp, tạo cảm giác như một khu rừng thu nhỏ ngay trong nhà. Không gian xanh mát này cũng trở thành một trong những góc được A Ức thường xuyên giới thiệu trên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong một bài đăng vào mùa hè, cô tiết lộ nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 độ C nhưng tầng hầm của gia đình chỉ duy trì ở mức khoảng 26 độ C. Theo chia sẻ của nữ blogger, không gian này vẫn rất dễ chịu dù không cần bật điều hòa.

Để tầng hầm có thể sử dụng thoải mái, gia đình cũng chú trọng đến các thiết bị hỗ trợ như hệ thống cấp khí tươi, sưởi sàn và máy hút ẩm công suất lớn. Đây là những hạng mục được A Ức xem là cần thiết khi cải tạo không gian nằm dưới mặt đất.

Nơi đây trồng rất nhiều cây xanh, tạo hình như một khu rừng nhỏ trong nhà

Không chỉ có khu rừng xanh, tầng hầm còn là nơi mỗi thành viên tìm thấy một góc riêng. Người chồng có phòng làm việc và khu tập thể dục tại nhà. Trước đây, anh thường phải lái xe đến phòng tập mất khoảng 2 tiếng cho cả hành trình đi và về. Hiện tại, việc tập luyện trở nên thuận tiện hơn khi có thể thực hiện ngay trong nhà.

Với A Ức, góc làm trang sức thủ công là không gian gắn bó với cô lâu nhất. Chiếc bàn làm việc dài 2 m đã đồng hành cùng nữ thiết kế suốt 10 năm, chứng kiến hành trình biến đam mê thành công việc và giúp cô kiếm được những khoản thu nhập đầu tiên tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, con trai 10 tuổi có phòng ngủ riêng với khu vực thay đồ, học tập và nghỉ ngơi. Cậu bé còn có một góc đọc sách, vui chơi ở tầng hầm với chiếc sofa hình Doraemon yêu thích, nơi có thể đọc sách, lắp Lego và tự do khám phá. Người mẹ cho biết thay vì chi nhiều tiền cho các lớp học năng khiếu, cô muốn dành cho con một không gian thoải mái để tự tìm hiểu những điều mình yêu thích.

Bố mẹ chồng cũng có những khoảng không gian riêng. Phòng ngủ của ông bà được bố trí ở tầng 1 để thuận tiện đi lại. Mẹ chồng tận dụng một phần khu vườn để trồng rau như cà chua, ớt xanh, hương thảo và bạc hà. Bà còn thường xuyên ngồi đan những tấm thảm rêu tại khu vực đọc sách dưới tầng hầm. Trong khi đó, bố chồng có một phòng riêng để nghỉ ngơi và xem TV, không phải chịu cảnh ồn ào ở phòng khách chung như trước.

A Ức cho biết gia đình đã sống chung với bố mẹ chồng suốt 10 năm mà không xảy ra mâu thuẫn lớn. Theo cô, bí quyết không nằm ở việc các thành viên phải nhẫn nhịn nhau, mà là cách bố trí không gian hợp lý để mọi người vừa có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng.

Sau 3 năm chuyển đến căn nhà mới, điều khiến nữ blogger hài lòng nhất không phải diện tích tăng lên hay giá trị bất động sản, mà là việc cả 5 thành viên đều có thể sống thoải mái theo cách riêng. Người thích làm vườn có khu vườn của mình, người thích tập luyện có phòng gym tại nhà, người yêu thích sáng tạo có góc làm việc riêng.

Với gia đình A Ức, một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải là nơi khiến người khác ngưỡng mộ, mà trước hết phải là không gian khiến những người bên trong cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc mỗi ngày.

Nguồn: Xiaohongshu