Nam nghệ sĩ SN 1986 và cuộc chơi không sợ lỗ, bay vào tận Vũng Tàu mời Trần Tiến: "Tôi tự làm khó mình"

Nhắc đến danh xưng "phù thủy âm nhạc" sinh năm 1986, khán giả nhớ ngay đến Dương Cầm – người đứng sau hàng loạt sáng tác và bản phối đình đám cùng thành công của vở nhạc kịch Chí Phèo. Không dừng lại ở vai trò nhạc sĩ, anh còn khiến giới chuyên môn bất ngờ bởi độ "chịu chơi" khi tự bỏ tiền túi thực hiện chuỗi concert Phòng khách 3 thế hệ dù biết chắc giai đoạn đầu sẽ thua lỗ.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Nhân dịp chuẩn bị cho số thứ 3 mang chủ đề "Về nhà đêm Giáng sinh" diễn ra vào tối 24/12 tại Nhà hát Hồ Gươm với dàn sao Mỹ Linh, Hoàng Hải, Trung Quân Idol và Lâm Bảo Ngọc, Dương Cầm đã có những trải lòng thẳng thắn về bài toán kinh tế đầy áp lực cũng như hậu trường bay vào tận Vũng Tàu để thuyết phục nhạc sĩ Trần Tiến hát nhạc của người trẻ.

Show lỗ nhưng... được thỏa mãn khao khát và đam mê

- Ai cũng biết làm show tại Nhà hát Hồ Gươm với số lượng ghế giới hạn trong khi mức đầu tư cho âm nhạc và sân khấu rất lớn là một bài toán tài chính mạo hiểm. Thực tế qua hai số đầu, doanh thu của chương trình thế nào, thưa anh?

Thực tế là hiện tại tôi vẫn đang lỗ (cười). Ngay từ đầu, hai vợ chồng tôi đã xác định làm chuỗi chương trình này sẽ không thể có lãi ngay được, bán hết vé cũng chỉ đạt mức hòa vốn, đó là chưa tính công sức của bản thân. Làm nghệ thuật cũng giống như kinh doanh các ngành nghề khác thôi, cái gì cũng cần có sự đầu tư. Người ta đầu tư còn phải mất mấy năm sau mới đến điểm hòa vốn, tôi mới làm được hai số thì chuyện lỗ là đương nhiên.

Tôi coi đây là một khoản đầu tư dài hạn để xây dựng thương hiệu cá nhân và định hình một sản phẩm mang dấu ấn riêng của mình. Khi làm chương trình này, giá trị thương hiệu của Dương Cầm được nâng lên, tôi có vị thế tốt hơn để nhận những dự án khác bù đắp lại. Hơn nữa, ngoài tiền bán vé trực tiếp, chúng tôi vẫn có thể khai thác sản phẩm trên các nền tảng khác. Vì vậy, tôi không đặt nặng việc phải bán hết vé hay có lãi ngay lập tức mới gọi là thành công.

- Anh và bà xã – người đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất – có đặt ra giới hạn nào cho "cuộc chơi" tốn kém này không, chẳng hạn làm đến số thứ mấy vẫn lỗ thì sẽ dừng lại?

Chúng tôi sẽ vẫn cố duy trì đến khi nào hết lực thì thôi, thậm chí làm các công việc khác để dồn tiền nuôi chuỗi chương trình này. Đây là cuộc chơi mà tôi tự ra đề, tự làm khó mình và phải tự giải nó. Điều quan trọng nhất không phải là câu chuyện làm kinh tế mà là thỏa mãn niềm đam mê và khao khát được làm một chương trình âm nhạc đúng với suy nghĩ của mình.

Thay vì bỏ một số tiền lớn ra làm một album cá nhân, tôi chọn làm một chuỗi concert mang dấu ấn của một nhà sản xuất âm nhạc – giống như cách ông David Foster vẫn làm. Dù sau này có thế nào, những sản phẩm để lại cũng là một chuỗi giá trị mà tôi tự hào vì mình đã tạo dựng được.

Hậu trường vào tận Vũng Tàu mời nhạc sĩ Trần Tiến và "nỗi sợ" khi chọn nghệ sĩ

- Ở hai số trước, chương trình gây ấn tượng mạnh với sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Đức Huy. Quá trình làm việc và thuyết phục những "cây đa cây đề" này hẳn có nhiều kỷ niệm đặc biệt?

Với các nghệ sĩ lớn tuổi, việc thay đổi thói quen biểu diễn của họ rất khó. Tôi luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, làm sẵn các bản demo gửi trước để các chú nghe, hỏi ý kiến và thuyết phục.

Tôi nhớ mãi lần bay vào tận Vũng Tàu để thăm sức khỏe và mời chú Trần Tiến. Chú rất thẳng thắn bảo chú ít khi nghe nhạc của người trẻ và cũng từ chối nhiều show diễn nhưng vì thấy ý nghĩa gắn kết gia đình của chương trình nên chú nhận lời.

Thậm chí, có những bài hát do chính chú sáng tác nhưng chưa bao giờ chú hát hay những ca khúc của các bạn trẻ như Thắng (Ngọt), chú đều chịu khó ngồi học thuộc lời từng câu chữ. Khi lên sân khấu, chú hòa nhập đầy năng lượng với các bạn trẻ. Hay như chú Đức Huy, chú cũng phải tập luyện rất vất vả để thuộc lời ca khúc của Bùi Công Nam khi hai chú cháu song ca. Tôi thực sự biết ơn và trân trọng sự ưu ái đó của thế hệ đi trước.

Dương Cầm và nhạc sĩ Trần Tiến.

- Khi mời các nghệ sĩ tham gia "Phòng khách 3 thế hệ", tiêu chí hàng đầu của anh là gì? Có bao giờ anh gặp khó khăn trong việc thuyết phục họ kết hợp theo ý đồ của mình?

Tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất của tôi là vocal (giọng hát) – phải là những người hát thực sự hay. Tiêu chí thứ hai là sự phù hợp và khả năng kết nối với các nghệ sĩ còn lại. Có nhiều nghệ sĩ hát rất hay nhưng nếu không tìm được sự đồng điệu để họ có thể hát chung, đối thoại cùng nhau một câu chuyện trên sân khấu thì tôi buộc phải thay đổi lựa chọn.

Khi tôi giới thiệu format chương trình, hầu hết nghệ sĩ nhận lời đều rất cởi mở và không ngại việc kết hợp. Nỗi sợ lớn nhất của tôi không phải chuyện cát-xê hay họ từ chối mà là việc các ca sĩ bây giờ chạy show quá nhiều, liệu họ có đủ thời gian để tập luyện với nhau hay không. Chương trình này đề cao sự gắn kết, nếu nghệ sĩ không dành thời gian tập luyện kỹ lưỡng sẽ không đảm bảo được chất lượng. Đã có rất nhiều lần tôi buộc phải hẹn một nghệ sĩ sang số khác chỉ vì lịch trình của họ không đủ thời gian để tập luyện cùng ê-kíp.

Đêm Giáng sinh của những cuộc giao thoa thế hệ 7X, 8X, 9X và Gen Z

- Đến với số thứ 3 – "Về nhà đêm Giáng sinh" diễn ra vào tối 24/12 tới, khán giả không thấy sự xuất hiện của các nghệ sĩ gạo cội như hai số trước. Vì sao anh lại có sự thay đổi này?

Lần này chương trình đúng là thiếu vắng thế hệ gạo cội nhưng bù lại là sự hội tụ của bốn giọng ca đại diện cho 4 thế hệ khán giả từ 7X, 8X, 9X đến Gen Z: Diva Mỹ Linh, Hoàng Hải, Trung Quân Idol và Lâm Bảo Ngọc. Đây đều là những nghệ sĩ đang rất ăn khách, sở hữu giọng hát nội lực nhưng quan trọng nhất là họ rất "chịu chơi" và cởi mở.

Lâm Bảo Ngọc - Hoàng Hải.

Tôi không muốn các nghệ sĩ chỉ ra sân khấu xếp hàng hát 7 bài đơn ca rồi đi vào. Trong đêm nhạc này, họ sẽ kết hợp với nhau liên tục, tạo nên những cuộc đối thoại bằng âm nhạc giống như các thành viên trong một gia đình đang trò chuyện đêm Giáng sinh. Chẳng hạn, màn kết hợp giữa hai giọng ca nam xuất sắc là Hoàng Hải và Trung Quân hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị để sưởi ấm trái tim khán giả.

- Với danh xưng "phù thủy phối khí", anh sẽ làm mới âm nhạc trong đêm Noel này như thế nào để chiều lòng cả khán giả lớn tuổi lẫn người trẻ?

Đến với chương trình của Dương Cầm, khán giả sẽ được nghe bài hát cũ nhưng mang diện mạo hoàn toàn mới. Bằng nghệ thuật hòa âm phối khí, tạo ra những bản mashup hay medley (liên khúc), tôi muốn kể lại những ca khúc quen thuộc theo một cách mà trước giờ mọi người chưa từng hình dung.

Khán giả lớn tuổi vẫn tìm thấy ký ức thân thuộc của mình còn các bạn trẻ thông qua thần tượng của họ sẽ tiếp cận được những tác phẩm giá trị một cách tự nhiên nhất. Ngoài ra, ê-kíp cũng đang đàm phán để giới thiệu một vài ca khúc mới tinh chưa từng công bố.

Về mặt không gian và cảm xúc, đêm nhạc chia làm hai phần rõ rệt. Phần đầu mang màu sắc mùa đông và Giáng sinh với hiệu ứng thị giác, sân khấu gợi cảm giác se lạnh của những ngày cuối năm. Sang phần hai, không gian sẽ chuyển dần sang sự ấm áp của tình yêu và tình thân, để khán giả có cảm giác như đang thực sự ngồi quây quần trong phòng khách nhà mình.

Nguyễn Trần Trung Quân - diva Mỹ Linh.

- Được biết, khán giả đến với "Phòng khách 3 thế hệ" không chỉ ngồi nghe nhạc mà còn là một phần của chương trình. Điểm nhấn tương tác trong đêm Noel tới sẽ là gì, thưa anh?

Tôi luôn muốn xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và khán đài. Trong đêm nhạc sắp tới, khán giả sẽ có 3 điểm chạm kết nối đặc biệt. Thứ nhất là phần đọc thư: những lá thư gửi gắm tâm sự, lời yêu thương chưa kịp nói của khán giả gửi về chương trình sẽ được trưng bày ở sảnh và được chính các nghệ sĩ chọn đọc trên sân khấu.

Thứ hai là phần hát karaoke trực tiếp: màn hình sẽ chạy chữ để cả khán phòng cùng hòa giọng như một dàn đồng ca với phần đệm đàn trực tiếp từ ban nhạc và các nghệ sĩ. Cuối cùng, ê-kíp sẽ tạo bất ngờ bằng cách mời ngẫu nhiên một gia đình đủ 3 thế hệ đi xem show lên ngồi ngay tại "phòng khách" trên sân khấu, phát nhạc cụ đơn giản để cả gia đình cùng biểu diễn với nghệ sĩ. Tôi tin rằng khi ông bà, bố mẹ và con cái cùng cất tiếng hát bên nhau trong đêm Giáng sinh, đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà âm nhạc mang lại.

Cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm về những chia sẻ thú vị!