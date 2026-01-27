Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam nghệ sĩ nổi tiếng nói về hôn nhân với vợ viện trưởng hơn 11 tuổi: “Yêu là khi mệt vẫn ở lại”

27-01-2026 - 08:25 AM | Sống

"Ngoài kia, miệng đời đôi khi vẫn chua chát. Người ta nói gì… cũng được", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trong làng dancesport Việt Nam, Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ là cặp đôi quyền lực, mà còn là minh chứng cho một tình yêu bền vững. Mới đây, Phan Hiển đã thể hiện điều đó bằng những dòng thơ ngọt ngào, chân thành gửi đến bà xã của mình.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng nói về hôn nhân với vợ viện trưởng hơn 11 tuổi: “Yêu là khi mệt vẫn ở lại”- Ảnh 1.

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi quyền lực của làng dancesport Việt Nam

Trên trang cá nhân, nam kiện tướng dancesport viết:

"Có một tình yêu của tớ

Không ồn ào để kể công

Không cần ai tin hay công nhận.

Ngoài kia, miệng đời đôi khi vẫn chua chát,

Người ta nói gì… cũng được

Với chúng tớ, điều quan trọng nhất

Là mình không cần phải chứng minh với bất kỳ ai.

Yêu là khi mệt vẫn ở lại,

Khi khó vẫn nắm tay,

Khi chẳng còn gì để khoe

Vẫn chọn ở bên nhau.

Và tin rằng: tình yêu không nằm ở lời nói

Hay ánh nhìn ngưỡng mộ

Mà nằm ở sự hiện diện mỗi ngày

Chỉ cần quay sang còn thấy nhau, thế là đủ

Ở bên nhau - đó mới là giá trị thật sự".

Nam nghệ sĩ nổi tiếng nói về hôn nhân với vợ viện trưởng hơn 11 tuổi: “Yêu là khi mệt vẫn ở lại”- Ảnh 2.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng nói về hôn nhân với vợ viện trưởng hơn 11 tuổi: “Yêu là khi mệt vẫn ở lại”- Ảnh 3.

Cặp đôi đã vượt qua những định kiến, thị phi để gắn bó bên nhau suốt hơn 1 thập kỷ qua

Từ lâu, chuyện tình của Phan Hiển và Khánh Thi đã là một trong những câu chuyện thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Khánh Thi được mệnh danh “nữ hoàng dancesport” và hiện giữ chức Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM (UEF). Phan Hiển sinh năm 1993, kém Khánh Thi 11 tuổi. Anh từng là học trò xuất sắc của "nữ hoàng dancesport" . Cả hai sau đó trở thành người bạn đồng hành trong nhiều tiết mục, rồi dần dần nảy sinh tình cảm.

Thời gian đầu công khai mối quan hệ, cặp đôi chịu không ít chỉ trích từ khán giả và cả gia đình vì khoảng cách tuổi tác và bối cảnh cô trò. Có giai đoạn họ từng chia tay rồi lại hàn gắn, song cuối cùng họ đã vượt qua mọi sóng gió để gắn bó bền chặt.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022. Hiện tại, cặp đôi đã có một gia đình ấm áp với ba con nhỏ, trong đó con trai cả Kubi đã gặt hái nhiều thành tích trong dancesport.

Trên mạng xã hội, Phan Hiển thường chia sẻ những lời ngọt ngào dành cho vợ. Cả hai hiện cùng nhau điều hành một trung tâm dancesport - nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới chồng học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà trăm tỷ ở TP.HCM


PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trong tiếng Việt có một từ rất khó dịch sang tiếng Anh vì nó tượng trưng cho sự tinh tế của người Việt!

Trong tiếng Việt có một từ rất khó dịch sang tiếng Anh vì nó tượng trưng cho sự tinh tế của người Việt! Nổi bật

'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổi

'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổi Nổi bật

Lương 112 triệu gửi tiết kiệm, 7 năm sau đi rút 10 tỷ thì nhân viên ngân hàng nói: "1 đồng cũng không có"

Lương 112 triệu gửi tiết kiệm, 7 năm sau đi rút 10 tỷ thì nhân viên ngân hàng nói: "1 đồng cũng không có"

08:15 , 27/01/2026
8 loại cây "rước" tài lộc, may mắn đến nhà vào năm 2026

8 loại cây "rước" tài lộc, may mắn đến nhà vào năm 2026

07:15 , 27/01/2026
Nữ sinh 17 tuổi suy thận nặng sau đúng 1 lần làm đẹp bằng phương pháp "vạn người mê"

Nữ sinh 17 tuổi suy thận nặng sau đúng 1 lần làm đẹp bằng phương pháp "vạn người mê"

06:51 , 27/01/2026
Người phụ nữ chuyển khoản nhầm hơn 9 tỷ đồng, tòa án yêu cầu người nhận trả lại nhưng ngân hàng ngăn cản: "Chuyện không đơn giản như vậy"

Người phụ nữ chuyển khoản nhầm hơn 9 tỷ đồng, tòa án yêu cầu người nhận trả lại nhưng ngân hàng ngăn cản: "Chuyện không đơn giản như vậy"

05:16 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên