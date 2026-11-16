Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người

Trong thế giới hiện đại, ngành công nghiệp làm đẹp giống như một cuộc chạy đua không hồi kết, nơi phụ nữ sẵn sàng chi trung bình khoảng 8 USD mỗi ngày cho mỹ phẩm và các liệu trình chăm sóc sắc đẹp để chạm tới sự tự tin.

Mỗi thời đại đều sở hữu một hệ quy chiếu riêng về chuẩn mực thẩm mỹ, và sự khác biệt về văn hóa hay điều kiện sống qua hàng trăm năm vô tình tạo nên lăng kính đa chiều khi nhìn nhận về nhan sắc phái đẹp. Dẫu vậy, việc thiếu vắng các công nghệ thẩm mỹ tân tiến hay những bảng phấn trang điểm cầu kỳ chưa bao giờ khiến thế giới xưa vắng bóng những tuyệt sắc giai nhân.

Nếu làng giải trí thế kỷ 21 tự hào với những "nữ thần nhan sắc" được tô điểm kỹ lưỡng dưới ánh đèn sân khấu, thì hơn 100 năm về trước, màn ảnh và sân khấu cũng từng chao đảo bởi những bóng hồng sở hữu vẻ đẹp nguyên bản, thơ mộng và đầy khí chất.

Hãy cùng quay ngược cỗ máy thời gian, rời xa những lớp trang điểm sắc sảo hay sự can thiệp của công nghệ hiện đại để chiêm ngưỡng lại dung nhan thời xuân sắc của các nữ minh tinh, ca sĩ thế kỷ trước, nơi vẻ đẹp tự nhiên lên ngôi và khiến người xem phải rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Ione Bright - một nữ diễn viên phụ ở sân khấu Broadway

Maude Fealy - nữ diễn viên kịch câm và hoạt động sân khấu người Mỹ

Rita Martin - tên đầy đủ là Margareta "Rita" Weir Martin (1875-1958), một nhiếp ảnh gia người Anh

Lina Cavalieri - nữ ca sĩ Opera nổi tiếng người Ý

Cleo de Merode - nữ vũ công người Pháp

Cô gái Digan vô danh với cây đàn Mandolin

Agnes Ayres - một nữ diễn viên người Mỹ

Doris Stocker - một nữ diễn viên, nhạc sĩ người Anh gốc Ấn

Gabrielle Ray - một nữ diễn viên sân khấu, vũ công và ca sĩ người Anh

Anna May Wong - nữ diễn viên người Mỹ

Lily Elsie - một nữ diễn viên và ca sĩ người Anh

Nữ Đại Công tước Olga Nikolaevna - Con gái lớn nhất của Sa hoàng Nga cuối cùng

Maude Adams - nữ diễn viên người Mỹ