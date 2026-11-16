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Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người

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Ngược dòng thời gian trở về hơn một thế kỷ trước, khái niệm về cái đẹp lại mang một diện mạo hoàn toàn khác, thuần khiết và mộc mạc đến ngỡ ngàng.

Trong thế giới hiện đại, ngành công nghiệp làm đẹp giống như một cuộc chạy đua không hồi kết, nơi phụ nữ sẵn sàng chi trung bình khoảng 8 USD mỗi ngày cho mỹ phẩm và các liệu trình chăm sóc sắc đẹp để chạm tới sự tự tin.

Mỗi thời đại đều sở hữu một hệ quy chiếu riêng về chuẩn mực thẩm mỹ, và sự khác biệt về văn hóa hay điều kiện sống qua hàng trăm năm vô tình tạo nên lăng kính đa chiều khi nhìn nhận về nhan sắc phái đẹp. Dẫu vậy, việc thiếu vắng các công nghệ thẩm mỹ tân tiến hay những bảng phấn trang điểm cầu kỳ chưa bao giờ khiến thế giới xưa vắng bóng những tuyệt sắc giai nhân.

Nếu làng giải trí thế kỷ 21 tự hào với những "nữ thần nhan sắc" được tô điểm kỹ lưỡng dưới ánh đèn sân khấu, thì hơn 100 năm về trước, màn ảnh và sân khấu cũng từng chao đảo bởi những bóng hồng sở hữu vẻ đẹp nguyên bản, thơ mộng và đầy khí chất.

Hãy cùng quay ngược cỗ máy thời gian, rời xa những lớp trang điểm sắc sảo hay sự can thiệp của công nghệ hiện đại để chiêm ngưỡng lại dung nhan thời xuân sắc của các nữ minh tinh, ca sĩ thế kỷ trước, nơi vẻ đẹp tự nhiên lên ngôi và khiến người xem phải rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 1.

Ione Bright - một nữ diễn viên phụ ở sân khấu Broadway

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 2.

Maude Fealy - nữ diễn viên kịch câm và hoạt động sân khấu người Mỹ

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 3.

Rita Martin - tên đầy đủ là Margareta "Rita" Weir Martin (1875-1958), một nhiếp ảnh gia người Anh

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 4.

Lina Cavalieri - nữ ca sĩ Opera nổi tiếng người Ý

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 5.

Cleo de Merode - nữ vũ công người Pháp

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 6.

Cô gái Digan vô danh với cây đàn Mandolin

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 7.

Agnes Ayres - một nữ diễn viên người Mỹ

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 8.

Doris Stocker - một nữ diễn viên, nhạc sĩ người Anh gốc Ấn

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 12.

Gabrielle Ray - một nữ diễn viên sân khấu, vũ công và ca sĩ người Anh

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 13.

Anna May Wong - nữ diễn viên người Mỹ

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 16.

Lily Elsie - một nữ diễn viên và ca sĩ người Anh

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 17.

Nữ Đại Công tước Olga Nikolaevna - Con gái lớn nhất của Sa hoàng Nga cuối cùng

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 18.

Maude Adams - nữ diễn viên người Mỹ

Loạt ảnh hiếm mỹ nhân 100 năm trước: Chẳng cần điểm trang cầu kỳ vẫn đẹp rung động lòng người - Ảnh 19.

Được biết đến với cái tên “La Belle”, Carolina Otero là một vũ công và ca sĩ người Tây Ban Nha

Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Martin, mỹ nhân

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