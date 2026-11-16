Hoa hậu vừa bị bắt cùng chồng đại gia chuyển sang phòng giam chung 54 người, xin được ăn mì gói và trứng luộc

Vụ việc Boom Panadda (Hoa hậu Thái Lan 2000) và người chồng đại gia God Atip - nhà đầu tư bất động sản kiêm huấn luyện viên thể hình nổi tiếng - bị bắt giữ khẩn cấp với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng gồm gian lận, rửa tiền và vi phạm luật tội phạm máy tính - gây rúng động Thái Lan những ngày qua. Vợ chồng nàng hậu bị phát hiện đã âm thầm "rút ruột" 527 triệu baht (400 tỷ đồng) tiền cứu trợ từ thiện của quỹ Goodness Foundation - nơi Boom Panadda giữ chức chủ tịch - để tiêu xài xa xỉ, sắm đồ hiệu, xe sang, nhà đẹp.

Hiện tại, Boom Panadda và chồng đều bị giam giữ chờ ngày xét xử. Theo tờ Thairath, sau khi hết thời gian cách ly, từ ngày 13/11, Hoa hậu tai tiếng đã được chuyển sang nhà tù Diamond trong khu vực Bangkok (Thái Lan). Người phát ngôn của Trại giam nữ Trung ương Thái Lan cho biết Boom Panadda được bố trí ở phòng 1/6, nơi có 54 tù nhân khác. Ngày chuyển đến, cô không có yêu cầu hay phàn nàn gì và được đánh giá khá hợp tác trong việc tuân thủ nội quy.

Boom Panadda đã chuyển sang phòng giam chung 54 người. Ảnh: X.

Đêm đầu tiên ở nơi giam giữ mới, Boom Panadda ngủ ngon giấc. Nằm 2 bên cô là 2 người được trại giao việc dọn dẹp và phụ giúp quản lý phòng giam. Vào sáng 14/11, nữ diễn viên đã uống một viên omeprazole - một loại thuốc làm giảm tiết axit dạ dày. Bữa sáng của trại có canh cải chua nấu xúc xích. Do không ăn cải chua, Boom Panadda xin được ăn mì gói và 2 quả trứng luộc thay thế. Sau đó, cô cùng những người bị tạm giam cầu nguyện trước tượng Phật theo sinh hoạt thường lệ đến 10h30 phút sáng và học quy định trước khi tham gia các hoạt động chung của trại.

Trong buổi sáng đầu tiên, cô không ăn canh cải chua mà xin ăn mì gói, trứng luộc. Ảnh: X.

Gia đình Boom Panadda đã đăng ký thăm nuôi cô vào ngày 16/11. Chưa rõ mẹ ruột của cựu Hoa hậu có đến gặp cô trong chuyến thăm lần thứ hai hay không. Trước đó, vào ngày 13/11, con gái đầu lòng (Andaman) vừa vào thăm Boom ở nơi giam giữ. Hai mẹ con được cho biết không khóc trong giây phút gặp lại nhau và đã dành khoảng 20 phút để trò chuyện.

Andama cười tươi khi vào trại tạm giam thăm mẹ mình. Ảnh: X

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2015 đến nay, quỹ Goodness Foundation đã tiếp nhận hơn 3,2 triệu giao dịch từ thiện của khoảng 1 triệu người, với tổng số tiền khoảng 815 triệu baht (khoảng khoảng 622 tỷ đồng). Thế nhưng, 65% số tiền quyên góp - tương đương 527 triệu baht (400 tỷ đồng) - đã bị vợ chồng Hoa hậu Thái Lan sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân, thay vì phục vụ các hoạt động thiện nguyện như cam kết. Trong đó, Boom Panadda chuyển 243 triệu bath (185 tỷ đồng) vào tài khoản riêng của mình, chuyển 99 triệu baht (76 tỷ đồng) cho chồng, dùng 18 triệu baht (13,7 tỷ đồng) xây biệt thự có hồ bơi tại Phuket, 24 triệu baht (18,3 tỷ đồng) đầu tư tài chính và 19 triệu baht (14,5 tỷ đồng) thanh toán thẻ tín dụng.

Ngoài ra, Boom Panadda còn dùng tiền từ thiện của quỹ để đi du lịch, mua bảo hiểm nhân thọ, trang sức, túi xách hàng hiệu và trả chi phí nhà ở. Trong đó, từ năm 2023 đến thời điểm bị bắt, Hoa hậu này có khoảng 34 chuyến đi nước ngoài và tất cả đều ngồi khoang thương gia trên máy bay.

Boom Panadda và chồng đại gia ăn chặn hơn 400 tỷ tiền từ thiện. Ảnh: Instagram.

Vụ việc càng gây phẫn nộ hơn khi phía cảnh sát cho biết Boom Panadda còn dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp. Quỹ Goodness Foundation không hề nộp báo cáo tài chính, tổ chức họp thường niên và đóng thuế sau nhiều năm hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, nước uống, xà phòng, quần áo do người dân quyên góp cho quỹ Boom Panadda để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt hóa ra vẫn còn chất đống trong kho thay vì chuyển đến tay những người cần giúp đỡ.

Đáng chú ý, trước khi vụ việc bị phanh phui, Boom Panadda mở họp báo khóc lóc tuyên bố ly hôn, tố cáo chồng ngoại tình, trộm cắp tiền gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ đã tìm được rất nhiều bằng chứng cho thấy vợ chồng Hoa hậu Thái Lan vẫn chung sống hòa thuận, nghi vấn màn khóc kể chia tay chỉ là vở kịch được cặp đôi dàn dựng nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Boom Panadda và chồng đại gia đã phủ nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính sau khi tiếp nhận thẩm vấn. Trong đó, sao nữ này chỉ thừa nhận bản thân đã có những giao dịch sử dụng tiền sai mục đích, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn trong quá trình quản lý tài chính.

Vợ chồng Boom Panadda - God Atip phủ nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính. Ảnh: X

Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan khi vừa tròn 24 tuổi. Nhờ danh hiệu có được, cô thuận lợi dấn thân vào showbiz và thành công ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Law-less, Ton Ruk Dok Ngiew...

Cựu Hoa hậu từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với Got Athip vào năm 2021. God Atip là đại gia bất động sản kiêm vận động viên thể hình nổi tiếng xứ chùa Vàng. Tới nay, cặp đôi đã có với nhau 2 cậu con trai. Được biết, cô con gái vừa vào trại giam thăm nom Boom là người con của nàng hậu này với người chồng đầu tiên.

Nguồn: Today Line, Thairath