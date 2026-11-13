Bài hát Việt lọt top hot nhất Trung Quốc: 6 năm liên tục viral với 4 phân đoạn khác nhau, mỹ nhân quê Phú Thọ 1 album “ăn cả đời”

Có những ca khúc chỉ bùng nổ trong một thời điểm, nhưng cũng có sản phẩm ra mắt nhiều năm vẫn liên tục được cộng đồng mạng nhắc tên. Kẻ Cắp Gặp Bà Già của Hoàng Thùy Linh là một trường hợp như thế. Phát hành từ năm 2020, ca khúc đã có tới 4 lần viral với 4 phân đoạn khác nhau, mỗi lần gắn với một phiên bản phối mới.

Kẻ Cắp Gặp Bà Già - Hoàng Thuỳ Linh ft. Binz

Ra mắt vào tháng 4/2020, Kẻ Cắp Gặp Bà Già nằm trong album Hoàng của Hoàng Thùy Linh, do nhóm DTAP sáng tác, với sự góp giọng của rapper Binz. Bài hát kể câu chuyện tình yêu giữa một cô gái sắc sảo, chủ động và chàng trai quen chinh phục người khác. Mượn hình ảnh “kẻ cắp gặp bà già”, ca khúc tạo nên màn đổi vai thú vị: người tưởng mình nắm thế chủ động lại trở thành người bị chinh phục. Giai điệu pop điện tử bắt tai, hòa cùng âm hưởng dân gian và phần rap mang dấu ấn riêng của Binz, đã làm nên điểm nhấn cho sản phẩm.

MV được đầu tư như một câu chuyện cổ trang giả tưởng, trong đó Hoàng Thùy Linh hóa thân thành hoàng hậu, đối đầu với nhà vua qua ván cờ Gánh dân gian.

MV được đầu tư như một câu chuyện cổ trang giả tưởng, trong đó Hoàng Thùy Linh hóa thân thành hoàng hậu, đối đầu với nhà vua qua ván cờ Gánh dân gian. Những màn đấu trí, tranh giành quyền lực đan xen với loạt hình ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa Việt như tranh Đám Cưới Chuột, Ngưu Lang - Chức Nữ, Thúy Kiều - Kim Trọng hay hình tượng Mẫu Thượng Ngàn. Đáng chú ý, nữ ca sĩ thay đổi liên tục 8 tạo hình với trang phục, phụ kiện cầu kỳ, kết hợp chất liệu truyền thống và phong cách vị lai. Phần hình ảnh do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, góp phần tạo nên một MV giàu màu sắc văn hóa.

Kẻ Cắp Gặp Bà Già có đến 4 lần viral trên mạng xã hội ở những phân đoạn khác nhau

Tuy nhiên, sức hút của Kẻ Cắp Gặp Bà Già không dừng lại ở thời điểm phát hành. Sau nhiều năm, ca khúc vẫn liên tục được làm mới và trở lại trên mạng xã hội, với 4 lần viral ở những phân đoạn khác nhau. Trong đó, phần rap của Binz được khai thác qua hai phiên bản Rap Ver 1 và Rap Ver 2, mang màu sắc khác biệt so với bản gốc. Hai phiên bản còn lại là Hoàng Thùy Linh x Long Nhật Remix và Hoàng Thùy Linh x WIN Remix. Mỗi bản phối tập trung vào một đoạn nhạc riêng, giúp ca khúc thêm nhiều lần được khán giả nghe lại và hưởng ứng.

Kẻ Cắp Gặp Bà Già còn để lại dấu ấn đáng kể tại Trung Quốc và lọt top 20 bài hát TikTok Việt Nam thịnh hành trên Douyin

Không chỉ gây chú ý trong nước, Kẻ Cắp Gặp Bà Già còn để lại dấu ấn đáng kể tại Trung Quốc. Năm 2021, phiên bản DJ Long Nhật Remix đứng thứ 2 trong danh sách 20 bài hát TikTok Việt Nam thịnh hành trên Douyin, còn bản LINH KU x DMIXX Remix xếp ở vị trí thứ 4. Việc hai phiên bản của cùng một ca khúc cùng góp mặt trong danh sách cho thấy sức lan tỏa của sản phẩm không chỉ đến từ bản gốc mà còn được tiếp nối qua những bản phối mới.

Trong hành trình của Hoàng Thùy Linh, Kẻ Cắp Gặp Bà Già là ca khúc thứ tư của album Hoàng được đầu tư MV. Album ra mắt ngày 20/10/2019 và là album phòng thu thứ ba của cô. Nếu Để Mị Nói Cho Mà Nghe là “hiện tượng” của album với hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau vài tháng, thì Kẻ Cắp Gặp Bà Già là chương tiếp theo với màu sắc khác.

Kẻ Cắp Gặp Bà Già Là ca khúc trong album vol.3 của Hoàng Thuỳ Linh - Hoàng

Nhân vật nữ trong bài hát bình tĩnh, thông minh và quyết đoán hơn so với những MV trước. Cùng với Để Mị Nói Cho Mà Nghe và See Tình, ca khúc thường được nhắc đến như một dấu ấn của Hoàng Thùy Linh trong hướng đi kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy âm nhạc hiện đại.

Với Hoàng Thùy Linh, Kẻ Cắp Gặp Bà Già là một trong những ca khúc nổi bật thuộc album Hoàng. Điều đặc biệt là sau 6 năm phát hành, bài hát vẫn liên tục được chú ý khi những phân đoạn khác nhau lần lượt trở thành xu hướng. Từ phần rap của Binz đến những đoạn nhạc được sử dụng trong các bản remix, mỗi lần xuất hiện lại mang đến một điểm nhấn riêng. Không nhiều ca khúc có thể tạo được sự chú ý nhiều lần từ những phần nhạc khác nhau như Kẻ Cắp Gặp Bà Già, thậm chí sức hút còn vượt khỏi thị trường Việt Nam để lan sang Trung Quốc.

Không chỉ Kẻ Cắp Gặp Bà Già, See Tình cũng là ca khúc khác của Hoàng Thuỳ Linh viral toàn cầu

Thành công của Kẻ Cắp Gặp Bà Già trong album Hoàng cũng không phải dấu mốc duy nhất trong sự nghiệp Hoàng Thùy Linh. Trước đó, nữ ca sĩ đã phát hành hai album Hoàng Thùy Linh (2010) và Đừng Vội Vàng (2011), từng bước định hình hình ảnh với dòng nhạc dance-pop. Ba năm sau, Hoàng Thùy Linh tiếp tục chứng minh sức hút với album phòng thu thứ tư LINK. Đặc biệt, See Tình trở thành ca khúc có sức lan tỏa quốc tế, với các trào lưu nhảy cover được hưởng ứng tại Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều thị trường khác.

Hoàng Thuỳ Linh chuẩn bị trở lại với album vol.5

Sau 4 năm kể từ LINK, Hoàng Thùy Linh xác nhận trở lại với album phòng thu thứ năm, dự kiến phát hành trong tháng 11/2026. Nữ ca sĩ công bố poster Vol.5 vào ngày 6/11, sau khi giới thiệu Thầy Dùi trong tháng 10. Tiếp nối là single Vô Lượng Kiếp, dự kiến ra mắt ngày 18/11 và cũng nằm trong album mới. Việc liên tiếp hé lộ các sản phẩm trong thời gian ngắn khiến Vol.5 trở thành dự án được khán giả chờ đợi trong tháng này.

Ảnh: FBVN