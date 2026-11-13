Hóng biến: Lộ lịch sử giao dịch của nam diễn viên hạng A vừa bị tố ăn cắp 425 triệu từ ví của khách trong quán

Sáng 13/11, tờ Ilyo đưa tin, nam diễn viên hạng A xứ Hàn - Kim Seung Woo đã bị kiện với cáo buộc trộm cắp tài sản công dân. Người khởi kiện (gọi tắt là A) khẳng định rằng: “Cách đây 5 năm, tại 1 quán rượu ở phường Cheongdam, nam diễn viên Kim Seung Woo đã lấy đi 22 triệu won (425 triệu đồng) của tôi”.

Theo nguồn tin, A nộp đơn kiện Kim Seung Woo từ hồi tháng 7. Theo đơn kiện, A tự giới thiệu mình là nhà đầu tư của bộ phim truyền hình The Driver do Kim Seung Woo làm đạo diễn. A cho hay: “Thông qua người quen giới thiệu vào năm 2019, tôi quen biết Kim Seung Woo và trong 5 năm kể từ 2020, chúng tôi đã gặp nhau ở quán rượu khoảng 70-80 lần. Đã có khoảng 6 lần anh ta tự ý rút số tiền từ 300 ngàn won (6 triệu đồng) - 1 triệu won (20 triệu đồng) từ ví của tôi để boa cho các nữ tiếp viên và còn có nhiều hành động khó hiểu khác. Tôi đã cảnh cáo Kim Seung Woo vài lần là đừng bao giờ tự ý đụng vào ví của tôi nữa, vậy mà sau đó anh ta vẫn lấy cắp 1 số tiền lớn”.

Theo đó, vào tháng 10/2021, tại phòng VIP của quán rượu ở phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul, A đã uống rượu cùng ekip The Driver. Lợi dụng lúc A để túi xách trong phòng và ra ngoài, Kim Seung Woo được cho là đã lén rút 22 triệu won (425 triệu đồng) từ ví của người này khi chưa được đối phương cho phép.

Kim Seung Woo bị kiện với cáo buộc lấy trộm gần 500 triệu đồng từ ví 1 người bạn thân. Ảnh: Naver

Khi cảnh sát hỏi về lý do làm sao có thể xác định được số tiền bị mất là 22 triệu won (425 triệu đồng), A cho biết: “Vì làm kinh doanh nên tôi thường mang theo khoảng 30 triệu won (580 triệu đồng). Lúc đó khi đang uống rượu, Kim Seung Woo đã rút tiền mặt ra để boa cho tiếp viên. Tôi đã gọi tất cả bồi bàn và nữ tiếp viên ra để kiểm tra số tiền boa, thì phát hiện Kim Seung Woo đã boa khoảng 3 triệu won (60 triệu đồng), và trong ví tôi còn lại 100 tờ 50 ngàn won (1 triệu đồng) tương đương với 5 triệu won (100 triệu đồng). Do vậy, tôi mới biết Kim Seung Woo đã lấy đi 22 triệu won (425 triệu đồng). Khi nói chuyện qua điện thoại với anh ta, tôi bức xúc chất vấn ‘Lấy đi 22 triệu won (425 triệu đồng) thì hơi quá đáng đấy rồi ông anh’. Kim Seung Woo khi ấy không phủ nhận mà lại nói rằng ‘Không ngờ lại cầm đi nhiều thế. Bây giờ nhìn vào túi clutch thì thấy có khoảng 10 triệu won (193 triệu đồng) đây nè”.

Cách đây vài tháng thông qua 1 người thân cận, A đã gửi tin nhắn cho Kim Seung Woo nhằm đòi lại tiền: “Mong anh hãy hoàn trả lại 22 triệu won (425 triệu đồng) đã lén lấy cắp từ ví của tôi”. Qua tin nhắn, A tuyên bố sẽ tiến hành những hành động pháp lý mạnh mẽ nếu Kim Seung Woo không hoàn trả số tiền đã lấy đi. Cuối cùng, A quyết định đâm đơn kiện sau khi Kim Seung Woo không đáp ứng yêu cầu.

Sau khi bị kiện, phía Kim Seung Woo đã chính thức lên tiếng nóng: “Tình trạng tồi tệ về thể chất và tinh thần hiện tại đã khiến cho A không còn nhớ chính xác sự việc hồi đó. Đúng là Kim Seung Woo có lấy tiền để trêu đùa A, nhưng đã trả lại nhiều hơn cả số tiền lấy đi đó. Những người xung quanh đều biết chuyện này”.

Đồng thời, Kim Seung Woo đã gửi kèm bức ảnh chụp lịch sử chuyển 25 triệu won (482 triệu đồng) vào tài khoản công ty của A trong 3 đợt từ ngày 21/03/2023 đến 21/04/2026, qua đó 1 lần nữa khẳng định sự trong sạch của bản thân.

Kim Seung Woo vừa có động thái đáng chú ý giữa ồn ào. Ảnh: Naver

Kim Seung Woo giải thích thêm: “Sau khi được giới thiệu cho làm quen vào khoảng năm 2020, tôi và A trở nên thân thiết đến mức thường xuyên gặp gỡ cùng những người quen chung của cả 2. Vào hôm 31/10/2021, khi ngồi nhậu cùng A, tôi có trêu đùa cậu ta 1 chút giống như cách những người anh em thân thiết vẫn thường làm. Nhưng đến ngày 31/10/2021, chúng tôi đã giải quyết những hiểu lầm phát sinh và sau đó vẫn giữ mối quan hệ gắn bó như anh em ruột".

Phía Kim Seung Woo còn tiết lộ thêm thông tin gây sốc về A: “Ngay cả khi A đang phải ngồi tù, Kim Seung Woo vẫn giữ tình cảm trân trọng dành cho đối phương. Điều này được thể hiện qua việc hàng tháng Kim Seung Woo đều chuyển 1 khoản tiền vào tài khoản đứng tên vợ của A để giúp đỡ gia đình họ về mặt kinh tế”.

Liên quan tới việc Kim Seung Woo khẳng định có chuyển khoản 25 triệu won (482 triệu đồng), cảnh sát đã đặt ra câu hỏi cho A: “Việc Kim Seung Woo chuyển 25 triệu won (482 triệu đồng) vào tài khoản công ty của anh chẳng phải là đã trả lại số tiền lấy đi rồi hay sao?”. Đáp lại, A bình tĩnh phản hồi: “Đó là trả lại khoản tiền cá nhân mượn trước đó, chứ không phải trả lại số tiền anh ta đã ăn cắp của tôi”.

Lịch sử giao dịch cho thấy 2 ngày sau vụ việc tại quán rượu, Kim Seung Woo đã chuyển cho A 30 triệu won (578 triệu đồng). Về vấn đề này, A khẳng định: “30 triệu won (578 triệu đồng) nhận được vào ngày 31/10/2021 là 10% tiền lãi theo thỏa thuận từ khoản đầu tư 300 triệu won (5,78 tỷ đồng)".

Theo lịch sử giao dịch ngân hàng của A, Kim Seung Woo đã chuyển 300 triệu won (5,78 tỷ đồng) chia làm 4 lần trong ngày 1/11/2021. Thông qua văn bản bổ sung của luật sư đại diện, A giải thích rằng: “Tổng số tiền 330 triệu won (6,4 tỷ đồng) trong ngày 31/10/2021 và 1/11/2021 hoàn toàn khớp với số tiền đầu tư gốc cộng với tiền lãi theo thỏa thuận. Nếu Kim Seung Woo trả lại cả số tiền đã ăn cắp từ tôi, thì con số đó phải là 352 triệu won (6,8 tỷ đồng) mới đúng chứ”. Qua đó, A tiếp tục khẳng định Kim Seung Woo vẫn chưa trả lại 22 triệu won (425 triệu đồng) đã lấy trộm từ ví của mình.

Lịch sử giao dịch của Kim Seung Woo và A đã được công bố mới đây. Ảnh: Nate

Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát cho biết: “Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ về tiến độ điều tra được”.

Kim Seung Woo sinh năm 1969, là tài tử hạng A tại Hàn Quốc, trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ hàng loạt bộ phim ăn khách như Iris, Cinderella, Người Quản Lý Khách Sạn,... Nam ngôi sao kết hôn với nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn - Kim Nam Joo vào năm 2005.