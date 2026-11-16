Cái giá phải trả của việc không nghe lời mẹ: Nữ ca sĩ mất 2340 tỷ để ly hôn

Trương Lương Dĩnh từng có quãng thời gian chật vật khi mới bước chân vào làng giải trí. Không có nền tảng đào tạo bài bản hay hậu thuẫn quá lớn, cô phải đi hát tại các quán bar để kiếm sống. Trong một buổi biểu diễn năm 2003, cô gặp Phùng Kha - một nhà sản xuất âm nhạc và cũng là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Nhận thấy khả năng ca hát của Trương Lương Dĩnh, Phùng Kha đã chủ động giúp đỡ và định hướng con đường phát triển cho cô. Anh tìm giáo viên thanh nhạc để cô được đào tạo bài bản hơn, đồng thời hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp.

Cuộc đời và sự nghiệp của Trương Lương Dĩnh gắn liền với Phùng Kha.

Khi Trương Lương Dĩnh tham gia Super Girl vào năm 2005, cô nhanh chóng nổi tiếng với giọng hát đặc biệt. Từ một cô gái phải đi hát ở quán bar, Trương Lương Dĩnh dần trở thành một trong những nữ ca sĩ thực lực của làng nhạc Hoa ngữ. Trong hành trình đó, Phùng Kha không chỉ đóng vai trò quản lý mà còn trở thành người đồng hành thân thiết của cô. Sự gắn bó kéo dài nhiều năm khiến quan hệ giữa 2 người dần vượt qua ranh giới công việc.

Tuy nhiên, chuyện tình này ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối của mẹ Trương Lương Dĩnh. Phùng Kha lớn hơn nữ ca sĩ 18 tuổi, trong khi mối quan hệ của họ từng gây nhiều tranh luận vì những vấn đề liên quan đến quá khứ hôn nhân của anh. Dù vậy, Trương Lương Dĩnh vẫn lựa chọn tin tưởng người đàn ông đã đồng hành cùng mình trong những năm tháng khó khăn nhất.

Mặc kệ việc bị mẹ phản đối, Trương Lương Dĩnh vẫn yêu Phùng Kha.

Năm 2015, nữ ca sĩ thậm chí gây chú ý khi chủ động cầu hôn Phùng Kha ngay trên sân khấu liveshow và anh đã đồng ý. 1 năm sau, cặp đôi chính thức kết hôn và tổ chức một đám cưới hoành tráng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Đường Yên.

Nhưng cuộc hôn nhân được Trương Lương Dĩnh đặt nhiều kỳ vọng lại không kéo dài như mong muốn. Sau khi kết hôn, cả 2 vẫn bận rộn với công việc, trong khi những vấn đề liên quan đến tài chính và quyền lợi trong sự nghiệp của nữ ca sĩ cũng từng trở thành tâm điểm tranh cãi. Mẹ của Trương Lương Dĩnh cũng từng công khai chỉ trích Phùng Kha trong việc quản lý tài sản và công việc của cô, khiến câu chuyện gia đình càng trở nên căng thẳng.

Cuối cùng, những lo ngại của mẹ dường như càng khiến Trương Lương Dĩnh phải suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân. Sau khoảng 3 năm chung sống, 2 người đường ai nấy đi.

Nhưng điều khiến công chúng chú ý nhất là câu chuyện tài sản sau khi ly hôn. Để thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy xiềng xích này, giọng ca Thiên Hạ Vô Song đã chấp nhận mất 600 triệu tệ (khoảng 2340 tỷ đồng), khiến cô ra đi gần như với 2 bàn tay trắng.

Sau khi ly hôn, Trương Lương Dĩnh tiếp tục tập trung cho âm nhạc. Cô xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, tham gia các sân khấu âm nhạc và duy trì hoạt động biểu diễn. Điều đáng nói là sự nghiệp của cô không vì cuộc hôn nhân đổ vỡ mà dừng lại. Ngược lại, cô tiếp tục phát triển con đường riêng và giữ được vị trí trong làng nhạc.

Nhìn lại chuyện tình với Phùng Kha, đây có lẽ là một trong những mối quan hệ nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời Trương Lương Dĩnh. Anh từng xuất hiện đúng lúc cô khó khăn nhất, giúp cô có thêm cơ hội bước vào ngành giải trí và đồng hành trong những năm đầu sự nghiệp. Cũng chính từ sự gắn bó ấy, tình cảm giữa 2 người nảy sinh rồi tiến tới hôn nhân.

Nhưng tình yêu và lòng biết ơn đôi khi không đủ để duy trì một cuộc hôn nhân. Trương Lương Dĩnh từng không nghe lời mẹ, lựa chọn người mà cô tin tưởng và sau cùng phải tự mình đối diện với hệ quả của quyết định ấy.

Có lẽ cái giá lớn nhất không nằm ở con số hàng trăm hay hàng nghìn tỷ, mà là những năm tháng đã qua. Đổi lại, sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, Trương Lương Dĩnh vẫn có thể tiếp tục sống và làm nghề theo cách mình lựa chọn. Với cô, nếu thật sự từng phải đánh đổi một khối tài sản lớn để lấy lại tự do, thì đó cũng có thể xem là cái giá cho một lần bắt đầu lại cuộc đời.