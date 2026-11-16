Nữ diễn viên bỏ phố về quê sống trong căn nhà container

Hoàng Kim Ngọc sinh năm 1990, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra chuyên ngành diễn xuất của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, cô từng tham gia một số phim truyền hình như Sát Thủ Online, Mưa Bóng Mây. Năm 2019, nữ diễn viên gây chú ý với vai Uyên, vợ của Thành (Tiến Lộc) trong Về Nhà Đi Con . Nhân vật là người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, có cách ứng xử khá văn minh khi đối diện với chuyện tình cảm của chồng.

Sau bộ phim này, Hoàng Kim Ngọc tiếp tục góp mặt trong Lửa Ấm, Mặt Nạ Gương nhưng không hoạt động diễn xuất liên tục. Đầu năm 2025, Hoàng Kim Ngọc trở lại màn ảnh rộng với vai cô đồng Liễu trong Đèn Âm Hồn . Đến năm 2026, cô tiếp tục được nhắc đến qua vai Mỹ Ngọc trong Trại Buôn Người . Đây là nhân vật có màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đó của nữ diễn viên. Mỹ Ngọc bị lừa vào trại buôn người, phải tìm mọi cách để sinh tồn và trở về với con. Thay vì đứng về phía những người tìm cách chống trả, Mỹ Ngọc lựa chọn thỏa hiệp, dựa vào kẻ có quyền và sử dụng những cách thức toan tính để bảo vệ bản thân.

Hoàng Kim Ngọc vào vai Mỹ Ngọc trong phim Trại Buôn Người

Nhan sắc ngoài đời thực của mỹ nhân VFC

Ở đời thường, Hoàng Kim Ngọc có cuộc sống khá sung túc nhờ hoạt động kinh doanh. Ngoài căn biệt thự tại Hà Nội, Hoàng Kim Ngọc còn nhiều lần chia sẻ những không gian sống khác nhau trên mạng xã hội. Bởi vậy, cô được khán giả gọi vui là "phú bà nhiều nhà".

Gần đây, nữ diễn viên cùng ông xã bắt tay xây dựng một trang trại nhà vườn ở khu vực đồi núi. Thay vì lựa chọn một căn biệt thự lớn, hai vợ chồng quyết định kết hợp nhà container, nhà lắp ghép và một căn nhà nhỏ mang phong cách mộc mạc.

Theo những hình ảnh được Hoàng Kim Ngọc chia sẻ, công trình nổi bật nhất là căn nhà container hai tầng nằm giữa khuôn viên xanh. Ngôi nhà được tạo nên từ những khối container ghép lại, có thiết kế hiện đại, sử dụng nhiều cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khu vườn. Bên ngoài là khoảng sân rộng, thảm cỏ xanh và những luống hoa được chăm sóc cẩn thận. Đặc biệt, hoa cẩm tú cầu được trồng quanh nhà, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa không gian đồi núi.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trang trại là bể bơi sinh thái được thiết kế như một dòng suối nhỏ uốn lượn qua những ghềnh đá. Công trình được tạo nên bằng cách đào sâu vào nền đất đồi, trải các lớp bạt chống thấm rồi dùng xe cẩu đưa những khối đá lớn xuống sắp đặt. Khi hoàn thiện, bể bơi kết hợp với cây xanh và cảnh quan xung quanh, tạo cảm giác như một góc nghỉ dưỡng giữa núi đồi.

Hoàng Kim Ngọc và chồng thực hiện ước mơ làm nhà container

Nữ diễn viên thiết kế vườn hoa và nhiều khu vực sinh hoạt ngoài trời

Bể bơi cực chill trở thành góc "sống ảo" của cả gia đình

Không gian trang trại không chỉ có một căn nhà container. Hoàng Kim Ngọc còn bố trí thêm một nhà lắp ghép phục vụ sinh hoạt và một căn nhà nhỏ có phong cách gần gũi, mộc mạc. Ba công trình mang ba màu sắc khác nhau, được đặt giữa khuôn viên có nhiều cây xanh. Cách chia nhỏ các khu nhà giúp tổng thể không gian có nhiều góc sinh hoạt, nghỉ ngơi thay vì tập trung toàn bộ công năng vào một biệt thự lớn.

Phần nội thất bên trong cũng được nữ diễn viên chăm chút. Một số căn phòng sử dụng sàn gỗ, nội thất gỗ tạo cảm giác gần gũi. Phòng ngủ có cửa vòm nhìn ra những rặng cây phía sau, trong khi khu vực sinh hoạt được thiết kế để kết nối với khoảng sân vườn bên ngoài. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy Hoàng Kim Ngọc không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của công trình mà còn dành nhiều thời gian hoàn thiện từng góc nhỏ trong nhà.

Các căn nhà trong trang trại được lắp đặt nội thất đầy đủ, mang màu tươi sáng làm chủ đạo, tạo khung cảnh nên thơ giữa vùng đồi núi

Hoàng Kim Ngọc dành thời gian nấu nướng, tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình tại đây

Ông xã là người cùng Hoàng Kim Ngọc hoàn thiện căn nhà mơ ước của nữ diễn viên

Ảnh: NVCC