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Sun PhuQuoc Airways xin lỗi

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Sun PhuQuoc Airways xin lỗi

Sun PhuQuoc Airways vừa lên tiếng xin lỗi hành khách sau khi nhận được nhiều phản ánh về cách tiếp viên nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung trong buồng vệ sinh trên các chuyến bay của hãng.

Theo thông báo mới nhất, Sun PhuQuoc Airways (SPA) cho biết đã ghi nhận nhiều ý kiến của hành khách liên quan đến cách tiếp viên nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung trong buồng vệ sinh trên chuyến bay những ngày qua.

Hãng gửi lời xin lỗi vì cách thức nhắc nhở này khiến một số hành khách cảm thấy khó xử và chưa được tôn trọng. SPA cho biết, mục đích của đội ngũ tiếp viên là duy trì không gian chung sạch sẽ, tuy nhiên, những tình huống nhạy cảm như vậy cần được xử lý một cách tế nhị, kín đáo hơn.

"Đó là điều chúng tôi chưa làm được trọn vẹn", hãng thừa nhận.

(Ảnh chụp màn hình)

Sau những phản ánh trên, Sun PhuQuoc Airways cho biết đang làm việc với các tổ bay liên quan để xem xét từng trường hợp. Đồng thời, hãng tiến hành rà soát cách giao tiếp của đội ngũ trong những tình huống nhạy cảm, bổ sung hướng dẫn nhằm cải thiện trải nghiệm của hành khách.

Một trong những giải pháp được SPA đề cập là bổ sung biển chỉ dẫn với nội dung thân thiện trong buồng vệ sinh, giúp hành khách thuận tiện thực hiện các quy định giữ gìn vệ sinh chung mà không cần tiếp viên phải nhắc nhở trực tiếp.

Hãng cũng khuyến khích những hành khách từng có trải nghiệm chưa tốt trên các chuyến bay gửi phản hồi qua tin nhắn trực tiếp, email 19001599@sunphuquocairways.com hoặc hotline 19001599 để được tiếp nhận và hỗ trợ.

Sun PhuQuoc Airways cảm ơn những góp ý thẳng thắn từ hành khách, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe và hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thuộc Tập đoàn Sun Group, chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1/11/2025. Sau một năm hoạt động, hãng công bố đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, phục vụ hơn 4 triệu lượt hành khách với mạng lưới 29 đường bay, trong đó có 16 đường bay quốc tế. Gần đây nhất, ngày 13/11/2026, hãng khai trương đường bay thẳng Phú Quốc – Moscow, đánh dấu bước mở rộng kết nối trực tiếp với thị trường châu Âu.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thuộc Tập đoàn Sun Group, chính thức khai thác thương mại từ ngày 1/11/2025. Sau một năm hoạt động, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, phục vụ hơn 4 triệu lượt hành khách với mạng lưới 29 đường bay, trong đó có 16 đường bay quốc tế.

Gần đây nhất, ngày 14/11/2026, Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay thẳng Moscow – Phú Quốc, đón 247 hành khách Nga trên chuyến bay đầu tiên từ Moscow đến đảo Ngọc. Đây là đường bay đầu tiên của hãng kết nối trực tiếp Phú Quốc với châu Âu.

Lê Anh

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