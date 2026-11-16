Dàn mỹ nhân 53 quốc gia háo hức đến Việt Nam tranh vương miện Miss Charm 2026

Từ ngày 13/11, 53 đại diện quốc tế lần lượt đặt chân đến Việt Nam, mở màn mùa giải thứ tư của Miss Charm. Cuộc thi kéo dài đến ngày 6/12, với các hoạt động được tổ chức tại TP.HCM và Đà Lạt.

Năm nay, Miss Charm tiếp tục hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp gắn với văn hóa, tri thức và giáo dục. Bên cạnh những phần thi nhan sắc, các thí sinh có cơ hội giới thiệu bản sắc quê hương, đồng thời tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Đại diện Mỹ.

Đại diện Venezuela.

Sự xuất hiện của 53 thí sinh tại TP.HCM thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp. Dàn thí sinh năm nay đến từ bốn khu vực gồm châu Á, châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Trong đó, châu Á có những đại diện nhận được sự quan tâm như Apriel Smith (Philippines), Helena Sarakan (Thái Lan), Gisela Belicia Alma Thesalonica (Indonesia), Tejaswini Shrivastava (Ấn Độ), Lena Takeuchi (Nhật Bản) và Gao Mingxi (Trung Quốc).

Khu vực châu Mỹ quy tụ nhiều gương mặt như Fallon Williams (Mỹ), Oky Espinoza (Venezuela), Valentina Olano Wightman (Colombia), Letícia Galvão (Brazil) và Cristina Meza (Mexico). Châu Âu có sự góp mặt của Charlie Cousin (Vương quốc Anh), Dominique Reyes Vega (Tây Ban Nha), Nadrshina Renata (Nga), Sarah Catherina (Đức) và Elifnur Çifci (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đại diện châu Phi cũng mang đến màu sắc đa dạng với Anelisa Nxele (Nam Phi), Augustina Augustine (Nigeria), Neerlândia Rodrigues (Angola), Ladi Britney Ngafansi (Cameroon) và Camilla Diagne (Senegal).

Đại diện Ấn Độ.

Đại diện Nhật Bản.

Ngay sau khi hạ cánh, nhiều người đẹp chia sẻ sự háo hức khi có mặt tại Việt Nam. Tejaswini Shrivastava – Miss Charm India 2026 – cho biết cô mong chờ những trải nghiệm đáng nhớ và đặt mục tiêu đạt thành tích tốt tại cuộc thi.

"Tôi rất mong đợi một hành trình tuyệt vời phía trước và tạo ra nhiều kỷ niệm cũng như chiến thắng cho đất nước mình", đại diện Ấn Độ chia sẻ.

Trong khi đó, Lena Takeuchi – Miss Charm Japan 2026 – gửi lời chào bằng tiếng Việt và bày tỏ sự vui mừng khi đặt chân đến TP.HCM. Người đẹp cảm ơn sự đón tiếp của khán giả, đồng thời mong muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam và giới thiệu những nét đặc trưng của Nhật Bản đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Thái Lan Helena Sarakan lại gây chú ý với phong cách giao tiếp tự nhiên, hài hước và nguồn năng lượng sôi nổi. Màn chào hỏi bằng tiếng Việt của cô góp phần tạo không khí gần gũi trong ngày đầu nhập cuộc.

Trong số 53 thí sinh, Nguyễn Ngọc Trà My – Miss Charm Vietnam 2026 – cũng nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước. Là đại diện chủ nhà, cô có cơ hội giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời cạnh tranh với các ứng viên đến từ nhiều quốc gia.

Sinh năm 1996, Trà My cao 1,77m, tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học RMIT (Australia). Cô từng đảm nhiệm các vị trí quản lý nhãn hàng và đối tác chiến lược tại những tập đoàn đa quốc gia, sau đó điều hành công ty truyền thông riêng.

Đại diện Việt Nam Trà My.

Người đẹp hiện theo học chương trình sau đại học ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ). Trước khi đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, cô từng tham gia The TVFace 2025 và hoạt động với vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao.

Theo lịch trình của Ban tổ chức Miss Charm Organization, sau những ngày đầu nhập cuộc, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh, huấn luyện và giao lưu. Ngày 20/11, cuộc thi dự kiến tổ chức họp báo chính thức kết hợp tiệc chào mừng (Official Miss Charm 2026 Press Conference & Welcome Party). Đây là dịp giới thiệu dàn thí sinh và tạo cơ hội để các đại diện gặp gỡ truyền thông.

Một trong những điểm nhấn của mùa giải là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp sẽ có cơ hội khám phá cảnh quan, du lịch địa phương và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Sau các hoạt động đồng hành và huấn luyện, đêm thi Bán kết (Preliminary Competition) dự kiến diễn ra ngày 2/12. Chung kết (Grand Finale) được lên kế hoạch tổ chức tối 5/12/2026 để tìm ra người kế nhiệm danh hiệu Miss Charm. Ngày 6/12, các thí sinh sẽ rời Việt Nam, khép lại hành trình kéo dài ba tuần.

Với chủ đề "The Beauty of Cultural Identity" (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), Miss Charm 2026 đặt trọng tâm vào khả năng giao tiếp, đại diện và truyền tải câu chuyện văn hóa của mỗi thí sinh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và trình diễn, cuộc thi hướng đến việc kết nối những người đẹp đến từ nhiều quốc gia, đồng thời giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Được sáng lập và điều hành bởi người Việt - bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Miss Charm cũng là một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế hướng đến việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, giải trí có yếu tố quốc tế. Việc quy tụ 53 đại diện tiếp tục mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước thông qua hoạt động giao lưu trực tiếp.