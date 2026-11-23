Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (23/11), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 25-28 độ C.

Dự báo khoảng gần sáng và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác của Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 23 và ngày 24/11 có nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông. Từ gần sáng, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Miền Trung có nơi mưa trên 200mm, cảnh báo mưa cường độ lớn

Cùng với không khí lạnh, nhiều khu vực miền Trung được dự báo có mưa lớn trong những ngày tới. Từ đêm 23 đến ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm. Riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đáng chú ý, từ tối 24 đến ngày 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 80mm trong 3 giờ.

Riêng đêm 25/11, khu vực này tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Tổng lượng mưa tính từ tối 24 đến đêm 25/11 tại khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực khác ngày 24/11

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây. Đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Bắc chuyển rét từ ngày 24/11. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, đêm, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ 31-34 độ C, riêng TP Hồ Chí Minh 32-34 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)