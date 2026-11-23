Ngày 20/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, website, ứng dụng di động và các nền tảng thanh toán trực tuyến để tổ chức hoạt động cá cược trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với xã hội.

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi mục đích để che giấu hoạt động phạm tội gây khó khăn cho việc điều tra.

Các đối tượng đã sử dụng website và các nền tảng trực tuyến để tổ chức hoạt động đánh bạc, lôi kéo người tham gia thông qua hình thức cá cược ăn tiền. Các đối tượng phân công nhiệm vụ quản lý tài khoản, nhận tiền đặt cược và thực hiện giao dịch nạp, rút tiền cho người chơi.

Qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện điều tra làm rõ đối tượng Trần Đình Thắng, SN 2008, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên có hành vi tổ chức hoạt động đánh bạc cho nhiều đối tượng dưới hình thức trực tuyến.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Thắng về hành vi “Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Đình Thắng tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng có liên quan và tiếp tục thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

Ảnh được tạo bởi AI.

Không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào trên không gian mạng; không truy cập, đăng ký tài khoản tại các website, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức cá cược trái phép.

Không đứng ra tổ chức, điều hành, quảng bá, môi giới hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Cảnh giác với những lời mời gọi tham gia các trò chơi trực tuyến có thưởng, cam kết lợi nhuận hoặc quảng cáo kiếm tiền nhanh chóng.

Khi phát hiện website, ứng dụng hoặc cá nhân có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.

Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và không cho người khác mượn, thuê hoặc sử dụng tài khoản của mình vào các hoạt động trái pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.