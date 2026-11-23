Nếu bạn đang trải qua một ngày tồi tệ, hãy nhớ rằng cứ mỗi phút lại có tới 3.000 chiếc bánh Oreo được xuất xưởng - và đó là tính riêng trên mỗi nhà máy (theo trang tin Business Insider). Về cơ bản, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về việc thiếu hụt bánh Oreo, bởi dù con số 3.000 chiếc bánh mỗi phút nghe có vẻ điên rồ, Oreo thực sự là "loại bánh quy yêu thích của sữa", nên việc chúng luôn trong tình trạng nhu cầu cao ngất ngưởng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Từ các thương hiệu ăn theo cho đến các công thức làm nhái tại nhà, rất nhiều người đã cố gắng sao chép loại bánh quy trứ danh này, nhưng hiếm ai thực sự thành công vì không gì có thể đánh bại được bản gốc.

Dĩ nhiên, công thức làm bánh là bí mật thương mại của hãng Nabisco, nhưng may mắn thay quy trình sản xuất thì không. Quay trở lại năm 2012, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của chiếc bánh, Oreo đã mở cửa nhà máy tại Montreal, Canada để chia sẻ các công đoạn tạo nên loại bánh quy bán chạy nhất này. Như bạn có thể hình dung, quy trình này cần đến một lượng khổng lồ sô-cô-la, bột mì và đường - chính xác là đủ để lấp đầy một chiếc thùng nặng tới hơn 900 kg.

Các công đoạn sản xuất trong 1 nhà máy Oreo (Nguồn: Jio Films)

Bánh Oreo được sản xuất hoàn toàn bằng máy móc

Khi nghĩ đến các loại bánh nướng, những chiếc bánh làm thủ công thường được đánh giá là có chất lượng ngon nhất. Thế nhưng với Oreo, điều đó không đúng - thậm chí không phải là một lựa chọn. Nhà máy Oreo chứa đầy các thiết bị máy móc hạng nặng được trang bị để cho ra lò hơn một tỷ chiếc bánh quy mỗi năm. Quy trình bắt đầu với một bồn trộn khổng lồ, nơi tất cả các nguyên liệu bí mật - bao gồm hai loại bột ca-cao và đá khô, theo chương trình "How It's Made" của kênh Discovery Channel - được nhào trộn đều với nhau để tạo thành một khối bột kết dính.

Sau khi bột đã sẵn sàng, nó được chuyển sang một máy tạo hình riêng biệt để cắt khối bột thành những miếng tròn và dập nổi hoa văn đặc trưng của Oreo lên bề mặt. Từ đó, những chiếc bánh quy được đưa vào lò nướng trước khi được làm nguội bằng quạt và lật mặt.

Một cỗ máy khác sẽ bơm lớp nhân kem lên một nửa số bánh quy, sau đó nửa còn lại sẽ được kẹp chồng lên trên. Cuối cùng, bánh Oreo được đóng gói để phân phối đến các nhà bán lẻ, nơi chúng sẽ sớm tìm đường đến với đôi bàn tay may mắn của bạn!

Sự thật chưa kể về bánh Oreo

Oreo đã tồn tại từ năm 1912, được bán tại hơn 100 quốc gia và là loại bánh quy bán chạy nhất thế giới.

Chiếc bánh quy Oreo đã trải qua một vài lần đổi tên trong hơn một thế kỷ qua. Khi mới ra mắt lần đầu vào năm 1912, chúng được gọi đơn giản là Oreo Biscuit (Bánh quy Oreo). Sau đó vào năm 1921, chiếc bánh được đặt tên theo hình dáng của mình là Oreo Sandwich (Bánh kẹp Oreo).

Đến năm 1937, cái tên lại một lần nữa thay đổi theo hướng sang trọng hơn là Oreo Crème Sandwich (Bánh kẹp kem Oreo). Lần đổi tên cuối cùng (tính đến hiện tại) diễn ra vào năm 1974, khi chiếc bánh chính thức mang tên Oreo Chocolate Sandwich Cookie, hay gọi tắt là Oreo.

Những lần đổi tên rải rác không phải là sự thiếu nhất quán duy nhất của thương hiệu biểu tượng này, mà những lời đồn đoán xung quanh nguồn gốc tên gọi cũng rối rắm không kém. Theo một bài báo trên tạp chí Time, có khả năng cái tên Oreo bắt nguồn từ "or", nghĩa là "vàng" trong tiếng Pháp, và trùng hợp thay đó cũng là màu sắc bao bì nguyên bản của bánh.

Trang Thought Co cũng hé lộ thêm về quá trình đặt tên khi cho rằng "Oreo" trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "ngọn núi", ám chỉ hình dáng ban đầu của chiếc bánh, hoặc đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa chữ "re" trong từ "cream" (kem) và hai chữ "o" trong từ "chocolate" (sô-cô-la).

Dù bánh quy Oreo có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều loại bánh quy kẹp nổi tiếng khác như Joe Joe's hay Newman-O's, nhưng bản thân Oreo lại không phải là một ý tưởng nguyên bản.

Vào năm 1908, tức bốn năm trước khi Oreo ra mắt, công ty Sunshine Biscuits đã tung ra thị trường một loại bánh quy kẹp có tên là Hydrox. Không may cho Hydrox, thương hiệu này bị lu mờ giữa những thương vụ mua đi bán lại của các công ty mẹ cùng chiến lược tiếp thị thiên tài của Oreo, dẫn đến việc biến mất khỏi các kệ hàng. Ngày nay, nhờ công ty Leaf Brands, bánh Hydrox đã quay trở lại và sẵn sàng bảo vệ danh hiệu "Bản gốc của nước Mỹ".

Nguồn: Mashed