Ở tuổi 35, Zhang Shuihua (Trương Thủy Hoa, Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng xôn xao khi liên tiếp giành chiến thắng tại các giải marathon lớn. Ít ai nghĩ rằng, trước khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp, cô từng có 13 năm mặc áo blouse, làm việc theo lịch trực ngày đêm tại một bệnh viện lớn. Cũng chính những buổi chạy bộ sau giờ làm đã đưa người phụ nữ này từ mong muốn giảm cân đến một quyết định thay đổi cả sự nghiệp.

Từ mục tiêu giảm cân đến "nữ y tá chạy nhanh nhất Trung Quốc"

Trương Thủy Hoa sinh năm 1991, quê ở huyện Liên Thành, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Thời còn đi học, cô không có nền tảng thể thao, cũng chẳng từng được đào tạo chạy bộ chuyên nghiệp.

Hình ảnh cô Trương khi còn làm y tá và tham gia hỗ trợ điều trị tại Nghi Xương đầu năm 2020

Cơ duyên đến vào tháng 12/2017, khi cô Trương tham gia hỗ trợ y tế tại một giải chạy địa hình ở Phúc Châu. Nhìn những người chạy bộ dù mệt mỏi vẫn vui vẻ khi cán đích, cô bắt đầu bị cuốn hút. Cùng với mong muốn giảm cân và rèn luyện sức khỏe, nữ y tá quyết định thử sức với chạy bộ.

Những bước chạy đầu tiên không hề dễ dàng. Cô Trương phải tự tìm hiểu cách tập luyện, tải ứng dụng theo dõi, làm quen với những người cùng sở thích. Cô còn kết hợp bơi lội, nhảy dây để cải thiện thể lực. Đặc biệt, lịch làm việc ba ca luân phiên khiến việc duy trì tập luyện trở thành thử thách không nhỏ.

Những hôm không phải trực đêm, sau khi hướng dẫn con học bài và thu xếp việc gia đình, cô mới có thể ra ngoài chạy vào khoảng 8-9 giờ tối. Có lúc không thể chạy tiếp, cô được những người bạn chạy bộ động viên cùng cố gắng thêm một chút.

Nhưng những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả. Cô từng chia sẻ cơ thể giảm mỡ rõ rệt, vóc dáng gọn gàng hơn, bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn khi làm việc. Cô còn có thêm nhiều bạn bè và tìm thấy niềm vui trong những cuộc đua.

Năm 2023, cái tên Trương Thủy Hoa đã được chú ý khi cô giành vị trí số 1 ở nội dung nữ vận động viên Trung Quốc tại Harbin Marathon với thành tích 2 giờ 38 phút 12 giây. Cô đạt trình độ tương đương cấp vận động viên điền kinh marathon hạng kiện tướng quốc gia Trung Quốc. Từ một người chạy bộ để giảm cân, nữ y tá đã thực sự trở thành một đối thủ đáng gờm trên đường đua của các vận đông viên chuyên nghiệp.

13 năm làm y tá và giọt nước mắt "gây bão" khắp Trung Quốc

Tháng 12/2012, khi mới 21 tuổi, Zhang rời quê nhà để đến làm việc tại Bệnh viện trực thuộc số 1, Đại học Y khoa Phúc Kiến. Trong 13 năm, cô đi từ một y tá bình thường lên vị trí hộ lý trưởng đồng thời vẫn duy trì đam mê marathon kể từ "bén duyên" với bộ môn này năm 2017.

Bước ngoặt khiến tên tuổi cô bùng nổ trên mạng xã hội xảy ra tại Harbin Marathon ngày 31/8/2025. Zhang hoàn thành cuộc đua trong 2 giờ 35 phút 27 giây, phá kỷ lục cá nhân và giành vị trí số 1 ở nội dung nữ trong nước.

Trương Thủy Hoa về đích tại Cáp Nhĩ Tân Marathon ngày 31/8/2025

Thế nhưng, sau vạch đích, cô bất ngờ bật khóc khi nhắc đến chuyện phải tự xoay xở đổi ca trực để tham gia các giải chạy. Nữ y tá cho biết cô đã rất nỗ lực nhưng vẫn cảm thấy tủi thân khi việc sắp xếp lịch thi đấu trở nên khó khăn.

Đoạn phỏng vấn ngắn nhanh chóng lan truyền, kéo theo những tranh luận trái chiều. Nhiều người đồng cảm với áp lực của một nhân viên y tế phải cân bằng công việc và đam mê. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc đổi ca có thể ảnh hưởng đến đồng nghiệp và hoạt động của bệnh viện.

Tháng 12/2025, bệnh viện thông báo kỷ luật cảnh cáo cô Trương trong 6 tháng vì vi phạm quy định liên quan đến nhận thù lao quảng cáo và sử dụng lý do không đúng sự thật để xin đổi ca. Cô cũng không được xét danh hiệu xuất sắc năm đó.

Ngày 1/1/2026, cô tiếp tục giành chức vô địch tại giải marathon Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngày hôm sau, cô đăng video tuyên bố nghỉ việc. Sau 13 năm gắn bó với bệnh viện, nữ y tá quyết định chuyển sang con đường chạy marathon chuyên nghiệp. Đây là một quyết định khó khăn và được cô căn nhắc rất kỹ càng.

10 tháng đổi nghề, thu nhập ước tính gần 18 tỷ đồng

Quyết định nghỉ việc của cô Trương từng khiến nhiều người hoài nghi và thậm chí "quay lưng". Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó đã khiến câu chuyện của cô người phụ nữ này tiếp tục nóng lên, chứng minh rằng cô thật sự sống với đam mê và thậm chí kiếm được rất nhiều tiền nhờ đam mê của mình.

Tại Chongqing Marathon tháng 1/2026, cô về thứ tư trong nhóm vận động viên nữ Trung Quốc. Dù chưa đạt phong độ tốt nhất vì ảnh hưởng của chấn thương, cô Trương vẫn hài lòng với kết quả. Đáng chú ý, trước đó cô từng bị tê cóng môi và ngón tay khi thi đấu trong thời tiết cực lạnh tại Phủ Viễn, đồng thời bị đau đầu gối sau một lần đi bơi.

Không lâu sau, nữ vận động viên liên tiếp giành chiến thắng tại các giải khác ở Trung Quốc như Phủ Viễn, Lệ Thủy, Liễu Châu và Tây An. Tại Xi'an Marathon ngày 18/10/2026, cô hoàn thành đường chạy trong 2 giờ 29 phút 07 giây, lần đầu phá mốc 2 giờ 30 phút và lập kỷ lục mới của giải. Riêng cuộc đua này mang về cho cô 100.000 nhân dân tệ tiền thưởng.

Trương Thủy Hoa về nhất trong cuộc thi marathon Liễu Châu Marathon 2026

Theo thống kê được The Paper công bố ngày 17/11, trong khoảng một tháng, cựu nữ y tá này đã giành 4 chức vô địch và 1 vị trí á quân ở 5 cuộc đua, nhận tổng tiền thưởng khoảng 260.000-270.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng).

Nhưng tiền thưởng chỉ là một phần trong nguồn thu nhập của cô. Sau khi nổi tiếng, cô Trương có thêm các hợp đồng quảng cáo, phí tham dự giải và doanh thu từ mạng xã hội. Theo Sohu, tổng thu nhập trước thuế của cô trong khoảng 10 tháng đạt gần 5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 18 tỷ đồng.

Đằng sau con số gây choáng ấy là một thay đổi đáng chú ý về sức khỏe và nhịp sống. Trong buổi livestream ngày 17/11, cô Trương cho biết sau khi nghỉ việc, không còn phải trực đêm, áp lực của cô giảm đi và giấc ngủ cũng tốt hơn. Hiện tại, cô gần như thi đấu vào mỗi cuối tuần và nói rằng chạy bộ đã trở thành công việc thường ngày.

Trương Thủy Hoa trong nột livestream chia sẻ về quyết định nghỉ việc y tá sau 13 năm và những thay đổi trong cuộc sống của mình

Tất nhiên, con đường chuyên nghiệp không chỉ có huy chương. Cô từng phải đối mặt với chấn thương gãy xương do áp lực trong năm 2026, buộc cô điều chỉnh tập luyện, chú trọng dinh dưỡng, nghỉ ngơi và phục hồi trước khi trở lại đường đua.

Từ một cô gái chạy bộ với mong muốn giảm cân, Trương Thủy Hoa đã biến sở thích thành sự nghiệp ở tuổi 35. Cô không chỉ thay đổi vóc dáng mà còn thay đổi cả cách sống, công việc và tương lai của mình. Và có lẽ, điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện này không nằm ở số tiền kiếm được, mà ở hành trình một người phụ nữ tìm thấy điều mình thực sự muốn theo đuổi và sẵn sàng đánh đổi để theo đuổi nó đến cùng.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Paper, Asia One