Đáng chú ý, những người ăn bữa đầu tiên sau 12 giờ trưa có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 29% so với nhóm ăn từ 7-8 giờ sáng. Ở người trên 50 tuổi, thói quen này còn liên quan đến mức giảm tuổi thọ ước tính gần 2,5 năm.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây là mối liên hệ được ghi nhận trong nghiên cứu quan sát, chưa đủ để khẳng định ăn muộn trực tiếp gây tử vong sớm.

Ăn bữa đầu tiên càng muộn, nguy cơ tử vong càng tăng

Nghiên cứu được công bố trên European Journal of Clinical Nutrition (Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu) ngày 31/7/2026, phân tích dữ liệu của 31.044 người từ 40 tuổi trở lên trong Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHANES), giai đoạn 1999-2018.

Những người tham gia được đánh giá thời điểm ăn uống dựa trên dữ liệu ghi nhận chế độ ăn trong 24 giờ. Trong thời gian theo dõi trung vị 8,6 năm, các nhà nghiên cứu ghi nhận 7.129 trường hợp tử vong.

Kết quả cho thấy, so với nhóm ăn bữa đầu tiên từ 7-8 giờ sáng, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở các nhóm ăn muộn hơn có xu hướng tăng dần.

Cụ thể, nhóm ăn bữa đầu tiên từ 8-10 giờ sáng có nguy cơ tử vong cao hơn 10%; nhóm ăn từ 10 giờ đến trước 12 giờ trưa tăng 19%. Đáng chú ý, ở những người chỉ ăn bữa đầu tiên sau 12 giờ trưa, nguy cơ này cao hơn 29%.

Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cũng có mối liên hệ với thời điểm ăn uống. Theo bài viết của HK01 dẫn nghiên cứu, người ăn bữa đầu tiên sau buổi trưa có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 46% so với nhóm ăn từ 7-8 giờ sáng.

Một kết quả khác thu hút sự chú ý là mức tuổi thọ ước tính. Ở tuổi 50, những người có bữa đầu tiên sau 12 giờ trưa được ước tính có tuổi thọ thấp hơn trung bình 2,46 năm so với nhóm ăn trong khung giờ tham chiếu 7-8 giờ sáng.

Các tác giả cũng ghi nhận thời điểm ăn bữa cuối cùng trong ngày có liên quan đến nguy cơ tử vong. So với nhóm ăn bữa cuối từ 19-20 giờ, người ăn bữa cuối trước 19 giờ có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 13%, trong khi nhóm ăn sau nửa đêm cao hơn 27%.

Những kết quả này cho thấy thời điểm ăn uống trong ngày, không chỉ thành phần thực phẩm, có thể là một yếu tố cần được quan tâm khi nghiên cứu sức khỏe lâu dài.

Vì sao giờ ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe?

Một trong những hướng giải thích được các nhà khoa học quan tâm là mối liên hệ giữa thời điểm ăn uống và đồng hồ sinh học.

Cơ thể con người hoạt động theo nhịp sinh học gần 24 giờ, điều phối nhiều quá trình như giấc ngủ, hormone, chuyển hóa năng lượng và điều hòa đường huyết. Ánh sáng, thời gian ngủ, vận động và thời điểm ăn uống đều có thể tác động đến nhịp sinh học này.

Trong tuyên bố khoa học công bố năm 2025, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết sức khỏe tim mạch và chuyển hóa chịu ảnh hưởng của hệ thống sinh học theo nhịp ngày đêm. Sự gián đoạn nhịp sinh học có thể tác động bất lợi đến chức năng chuyển hóa, đồng thời liên quan đến các vấn đề như thừa cân, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

AHA cũng nhấn mạnh việc duy trì thời gian ngủ, ăn uống và vận động phù hợp với nhịp sinh học là một trong những hướng có thể giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Tuy vậy, nghiên cứu về giờ ăn và tử vong không trực tiếp chứng minh rằng ăn sau buổi trưa làm rối loạn đồng hồ sinh học rồi dẫn đến tử vong. Đây mới là một giả thuyết sinh học có cơ sở cần tiếp tục được nghiên cứu.

Ăn sáng muộn có thể là dấu hiệu sức khỏe đang thay đổi

Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học thuộc Mass General Brigham, công bố trên Communications Medicine năm 2025, theo dõi 2.945 người trưởng thành tại Anh trong hơn 20 năm.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi tuổi tăng lên, người tham gia có xu hướng ăn sáng và ăn tối muộn hơn, đồng thời khoảng thời gian ăn uống trong ngày ngắn lại.

Đáng chú ý, việc ăn sáng muộn có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm mệt mỏi, trầm cảm, lo âu, sức khỏe răng miệng kém và nhiều bệnh lý cùng lúc. Những người gặp khó khăn trong việc chuẩn bị bữa ăn hoặc có chất lượng giấc ngủ kém cũng thường có giờ ăn muộn hơn.

Trong nhóm có xu hướng ăn muộn, tỷ lệ sống sau 10 năm là 86,7%, thấp hơn mức 89,5% ở nhóm ăn sớm.

Tác giả chính Hassan Dashti, nhà khoa học dinh dưỡng và sinh học nhịp sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, cho rằng sự thay đổi giờ ăn, đặc biệt là ăn sáng muộn, có thể trở thành dấu hiệu dễ theo dõi để nhận biết tình trạng sức khỏe tổng thể ở người cao tuổi.

Điều này cũng cho thấy ăn muộn không nhất thiết là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sức khỏe suy giảm. Trong nhiều trường hợp, đó có thể là biểu hiện của những thay đổi về thể chất, tâm lý hoặc sinh hoạt khi tuổi tác tăng lên.

Có nên cố ăn sáng thật sớm để kéo dài tuổi thọ?

Các chuyên gia cho rằng không nên diễn giải kết quả nghiên cứu thành khuyến cáo mọi người phải ăn sáng ngay khi thức dậy hoặc ép bản thân ăn vào một giờ cố định.

Nghiên cứu trên là nghiên cứu quan sát, dựa vào dữ liệu chế độ ăn được ghi nhận trong 24 giờ. Vì vậy, kết quả có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như bệnh nền, chất lượng giấc ngủ, lịch sinh hoạt, điều kiện kinh tế, khả năng chuẩn bị thức ăn và thói quen vận động.

Ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh một số yếu tố gây nhiễu, vẫn không thể loại trừ hoàn toàn khả năng những người ăn muộn vốn có tình trạng sức khỏe kém hơn hoặc lối sống khác biệt.

Đặc biệt, mức giảm tuổi thọ 2,46 năm là con số ước tính từ mô hình nghiên cứu ở tuổi 50, không có nghĩa mỗi người ăn sau 12 giờ trưa sẽ chắc chắn mất gần 2,5 năm tuổi thọ.

Thay vì quá lo lắng về một mốc giờ cụ thể, người trưởng thành nên chú ý duy trì chế độ ăn cân bằng, giờ ăn tương đối ổn định, ngủ đủ giấc và hạn chế để lịch sinh hoạt đảo lộn kéo dài.

Với người cao tuổi, nếu thói quen ăn uống đột ngột thay đổi, thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn muộn hơn trước, cần quan tâm đến những nguyên nhân tiềm ẩn như mệt mỏi, khó ngủ, vấn đề răng miệng, tâm trạng hoặc khó khăn trong việc chuẩn bị thức ăn.

Các nghiên cứu hiện nay chưa chứng minh một giờ ăn sáng duy nhất có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, chúng góp phần nhấn mạnh rằng sức khỏe lâu dài không chỉ phụ thuộc vào ăn gì và ăn bao nhiêu, mà còn có thể liên quan đến việc ăn vào thời điểm nào trong ngày.

(Nguồn: HK01)