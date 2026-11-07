Người đàn ông 30 tuổi đột ngột tử vong, "hé lộ" thói quen ăn sáng nhiều người thích

Người đàn ông mới 30 tuổi sống ở Trung Quốc tưởng chừng khỏe mạnh, bất ngờ tử vong vì biến chứng tiểu đường, khiến bác sĩ không khỏi xót xa khi phát hiện thói quen ăn sáng suốt 5 năm của anh có liên quan đến hai món ăn quen thuộc mà rất nhiều người vẫn vô tư sử dụng mỗi ngày. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh về những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Trần, sống tại Hà Nam, là nhân viên văn phòng, chưa từng phát hiện vấn đề sức khỏe đáng chú ý qua các lần khám định kỳ. Anh vẫn duy trì thói quen ăn đủ ba bữa mỗi ngày.

Tuy nhiên, một buổi sáng khi đang làm việc, anh bất ngờ buồn nôn dữ dội, nôn liên tục rồi gục xuống bàn và rơi vào hôn mê. Đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu sống. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Đây là biến chứng cấp tính nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể thiếu insulin nghiêm trọng, khiến đường huyết tăng cao và cơ thể phải phân giải chất béo để tạo năng lượng. Quá trình này sản sinh nhiều thể ceton, khiến máu bị nhiễm axit, gây mất nước, rối loạn điện giải và có thể dẫn đến suy đa cơ quan.

Đáng lo ngại, anh Trần không hề biết mình mắc tiểu đường. Trước đó, anh từng có biểu hiện mệt mỏi, khô miệng, thường xuyên khát nước và đi tiểu đêm nhưng không chú ý.

Ăn đồ chiên rán quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý qua tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện trong khoảng 5 năm, bữa sáng của anh Trần thường chỉ gồm bánh mì ngọt hoặc bánh kếp chiên, ăn kèm nước ngọt đóng chai.

Đây là hai nhóm thực phẩm được khuyến cáo nên hạn chế:

Đồ ăn, thức uống chứa nhiều đường

Bánh mì ngọt, bánh kem, trà sữa và nước ngọt thường chứa nhiều đường bổ sung nhưng ít chất xơ. Tiêu thụ thường xuyên có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đồng thời góp phần gây tăng cân, kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ

Quẩy chiên, bánh rán, bánh kếp chiên và các món bột mì ngập dầu thường chứa nhiều năng lượng, chất béo và tinh bột tinh chế. Nếu ăn thường xuyên, kết hợp với lối sống ít vận động, chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng không có một món ăn riêng lẻ nào được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ra tiểu đường. Nguy cơ mắc bệnh còn phụ thuộc vào di truyền, cân nặng, chế độ dinh dưỡng và thói quen vận động.

Ăn sáng thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Để kiểm soát đường huyết tốt hơn, mỗi người nên ưu tiên những thực phẩm giàu chất xơ, protein và hạn chế đường bổ sung.

Thay bánh ngọt bằng khoai lang, ngô, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám. Bổ sung trứng luộc, sữa không đường, sữa chua không đường cùng rau xanh, cà chua và dưa chuột để bữa sáng cân bằng dinh dưỡng hơn. Đồng thời, nên uống nước lọc thay cho nước ngọt đóng chai.

Ngoài ra, cần chú ý những dấu hiệu cảnh báo tiểu đường như khát nước liên tục, đi tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài hoặc nhìn mờ. Khi xuất hiện các triệu chứng này, hãy đến cơ sở y tế kiểm tra đường huyết.

Theo Sohu các chuyên gia khuyến cáo để gìn giữ sức khỏe nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.

Điểm danh 5 thực phẩm ăn sáng tốt cho đường ruột Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa. Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, protein và chất béo lành mạnh giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng. Quả bơ: Bơ giàu chất xơ, chất béo tốt, vitamin C, E, K và kali. Chất xơ trong bơ hoạt động như prebiotic, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, tăng sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột và tạo cảm giác no lâu. Hạt chia: Hạt chia chứa nhiều chất xơ, protein, omega-3 và chất chống oxy hóa. Khi gặp nước, hạt chia trương nở tạo thành dạng gel, giúp làm chậm tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và tăng cảm giác no. Có thể kết hợp với sữa chua hoặc yến mạch. Trứng: Trứng cung cấp protein chất lượng cao, choline, vitamin A và các chất chống oxy hóa. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng, giúp bổ sung năng lượng và duy trì cảm giác no lâu. Yến mạch: Yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện táo bón. Thực phẩm này còn góp phần kiểm soát cholesterol và kéo dài cảm giác no. Cá hồi: Cá hồi giàu protein, omega-3, vitamin D và vitamin B12. Omega-3 có đặc tính chống viêm, góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Có thể kết hợp cá hồi với bánh mì nguyên cám và rau củ. Để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nên đa dạng thực phẩm, tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường, uống đủ nước và duy trì vận động thường xuyên.

Trúc Chi (t/h)