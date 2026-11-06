Mỗi tháng dư 3 triệu, nên chờ đủ 100 triệu mới gửi tiết kiệm hay gửi ngay? Cách nào có lợi hơn?

Chờ đủ 100 triệu mới gửi: Tưởng khôn ngoan nhưng có thể bỏ lỡ tiền lãi

Với người có thu nhập trung bình, tiết kiệm được 3 triệu đồng mỗi tháng đã là một nỗ lực đáng kể. Tuy nhiên, không ít người vẫn có tâm lý phải tích lũy một khoản tương đối lớn, chẳng hạn 50 triệu hoặc 100 triệu đồng, mới đáng mang đến ngân hàng gửi tiết kiệm.

Lý do khá đơn giản: Gửi số tiền lớn thì lãi nhận về cũng lớn hơn, dễ quản lý và đôi khi còn được hưởng lãi suất ưu đãi.

Nhưng có một yếu tố thường bị bỏ qua: Thời gian tiền nằm chờ trong tài khoản không hưởng lãi hoặc hưởng lãi rất thấp.

Nếu mỗi tháng tiết kiệm 3 triệu đồng, một người cần khoảng 34 tháng, tức gần 3 năm, để tích lũy đủ 100 triệu đồng, chưa tính tiền lãi.

Trong suốt thời gian ấy, khoản tiền dành dụm từ những tháng đầu tiên có thể đã sinh lời nếu được gửi tiết kiệm sớm.

Cùng tiết kiệm 3 triệu/tháng, hai cách gửi khác nhau thế nào?

Giả sử một người đều đặn dành 3 triệu đồng vào cuối mỗi tháng, trong 36 tháng. Để dễ so sánh, sử dụng mức lãi suất minh họa 4%/năm, tương đương khoảng 0,333%/tháng, tính theo lãi kép.

Tiêu chí Chờ đủ tiền mới gửi Gửi ngay mỗi tháng Tiền tiết kiệm mỗi tháng 3 triệu 3 triệu Tổng tiền sau 36 tháng 108 triệu 108 triệu Thời điểm bắt đầu sinh lãi Sau khi tích lũy đủ mục tiêu Ngay từ tháng đầu Tiền lãi ước tính trong 36 tháng 0 đồng Khoảng 6,5 triệu Tổng giá trị cuối kỳ 108 triệu Khoảng 114,5 triệu

Lưu ý: Bảng giả định tiền chờ không sinh lãi; khoản gửi hàng tháng được hưởng lãi suất cố định và tái đầu tư hàng tháng. Đây là mô phỏng toán học, không phải cam kết lợi nhuận của ngân hàng.

Như vậy, cùng tiết kiệm 108 triệu đồng trong 3 năm, người gửi sớm có thể tích lũy thêm khoảng 6,5 triệu đồng tiền lãi.

Khoản chênh lệch này không đến từ việc kiếm được nhiều tiền hơn mà đơn giản vì tiền được đưa vào sinh lời sớm hơn.

Vậy có nên gửi ngay 3 triệu đồng mỗi tháng?

Câu trả lời là có, nếu đã có khoản dự phòng cần thiết và số tiền này chưa cần sử dụng trong thời gian tới.

Hiện nay, nhiều ngân hàng cho phép mở tài khoản tiết kiệm với số tiền nhỏ. Chẳng hạn, sản phẩm tiết kiệm trả lãi sau trực tuyến có mức gửi tối thiểu 3 triệu đồng, trong khi một số sản phẩm khác chỉ yêu cầu từ vài trăm nghìn đồng.

Người có khoản dư 3 triệu đồng mỗi tháng có thể áp dụng cách gửi sau:

- Tháng đầu tiên: Gửi 3 triệu đồng, chọn kỳ hạn phù hợp.

- Những tháng tiếp theo: Tiếp tục mở khoản tiết kiệm mới hoặc bổ sung vào sản phẩm cho phép gửi thêm.

- Sau 6–12 tháng: Rà soát các khoản tiền đáo hạn, cân nhắc gộp sổ nếu có lợi về lãi suất và thời gian gửi.

Một lưu ý quan trọng là không nên chọn kỳ hạn quá dài cho toàn bộ số tiền nếu có khả năng cần rút trước hạn. Việc tất toán sớm có thể khiến khoản gửi chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn rất thấp.

Khi nào chờ đủ 100 triệu mới gửi có lợi hơn?

Chờ gom tiền có thể đáng cân nhắc nếu ngân hàng đưa ra mức lãi suất ưu đãi đủ lớn cho khoản gửi từ 100 triệu đồng, hoặc tiền đang nằm trong một sản phẩm tích lũy có khả năng sinh lời tương đương.

Tuy nhiên, người gửi cần tính cả phần lãi bị bỏ lỡ trong thời gian chờ, thay vì chỉ nhìn vào lãi suất của khoản tiền lớn.

Kết luận: Với người dư 3 triệu đồng mỗi tháng, gửi tiết kiệm sớm và đều đặn thường có lợi hơn việc để tiền nằm chờ gần 3 năm. Không cần đợi đến khi có 100 triệu mới bắt đầu tích lũy. Điều quan trọng là chọn đúng kỳ hạn, duy trì kỷ luật và để từng khoản tiền nhỏ có thời gian sinh lời.