Ba năm trước, bà Lâm (Trung Quốc) được chẩn đoán mắc đái tháo đường tuýp 2 ở tuổi 45. Từ ngày nhận kết quả, chế độ ăn uống của bà trở nên dè dặt hơn hẳn. Bà tin rằng chỉ cần kiêng đường, ăn thật thanh đạm và vận động đều là có thể kiểm soát bệnh tiểu đường.

Bữa sáng hằng ngày của bà thường là một bát cháo trắng ăn kèm chút dưa muối. Bữa trưa chỉ ăn nửa bát cơm với rất nhiều rau xào ít dầu. Buổi tối, bà gần như cắt tinh bột, chỉ ăn một miếng khoai lang nhỏ và dưa chuột trộn lạnh hoặc chút rau. Thế nhưng, điều khiến bà bối rối là đường huyết vẫn lên xuống thất thường, lúc cao vọt, lúc tụt nhanh như tàu lượn.

Người phụ nữ 48 tuổi tử vong vì biến chứng tiểu đường (Ảnh minh họa)

Vào mọt buổi sáng thứ 7, gia đình phát hiện bà bất tỉnh trong phòng ngủ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay, bác sĩ chẩn đoán bà rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton do đái tháo đường kèm hôn mê tăng thẩm thấu, một biến chứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa, bà Lâm không qua khỏi vì suy đa cơ quan. Bà tử vong ở tuổi 48 vì biến chứng tiểu đường.

Bác sĩ hỏi người nhà: “Sao để bà ấy ăn sáng như vậy mãi?”

Người thân của bà Lâm không khỏi bàng hoàng. Một bệnh nhân tiểu đường sống rất kỷ luật, vì sao lại đột ngột đi đến kết cục này? Khi xem lại chế độ ăn uống hằng ngày, bác sĩ điều trị thở dài rồi bất giác quay sang hỏi người nhà: “Sao để bà ấy ăn sáng như vậy mãi?”.

Trong mắt nhiều người, cháo trắng nấu nhừ cùng chút dưa muối là bữa sáng nhẹ bụng, dễ tiêu và rất thanh đạm. Thế nhưng với người mắc tiểu đường, thói quen ăn sáng ấy lại âm thầm đẩy đường huyết lên xuống thất thường, tạo áp lực nặng nề lên tim mạch, thận và hệ thần kinh theo thời gian. Chưa kể, bà Lâm thường thích ăn cháo gạo nếp nấu đặc, càng không "thân thiện" khi muốn kiểm soát bệnh tiểu đường.

Ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên ăn sáng bằng cháo trắng và dưa chua thời gian dài (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Diabetes Care theo dõi 135.000 người trưởng thành (trong đó 10,5% mắc đái tháo đường và 36,2% tiền đái tháo đường) cũng cho thấy bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người bệnh tiểu đường, chiếm hơn 40% tổng số ca tử vong. Khi đường huyết cứ trồi sụt thất thường ngay từ những bữa ăn đầu ngày, nguy cơ gặp biến chứng nặng càng tăng lên rõ rệt.

Người tiểu đường nên ăn sáng thế nào mới khỏe?

Theo bác sĩ Vương Khải Lượng, Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Tổng hợp Cấp cứu Trung Quốc (Trung Quốc), bữa sáng là bữa ăn đầu tiên sau 8 đến 12 giờ nhịn đói qua đêm. Lúc này, độ nhạy insulin của cơ thể chưa cao, nên nếu ăn nhiều tinh bột tinh chế, đường huyết sẽ tăng vọt rất nhanh.

Khi đường huyết sau bữa sáng tăng quá nhanh, cơ thể dễ rơi vào hạ đường huyết phản ứng trước bữa trưa, khiến người bệnh ăn nhiều hơn ở các bữa sau. Chọn bữa sáng sai cách vì thế kéo theo vòng xoáy biến động đường huyết suốt cả ngày.

Người mắc tiểu đường nên đặc biệt lưu ý cách chọn món ăn buổi sáng với tiêu chí cơ bản nhất gồm:

- Hạn chế món nhiều tinh bột tinh chế và dầu mỡ: Cháo trắng nấu nhừ, bánh bao chiên làm từ bột mì tinh luyện hay đồ ăn nhanh như hamburger, khoai tây chiên, gà rán đều có năng lượng cao, dinh dưỡng thấp, làm đường huyết tăng nhanh và khó kiểm soát.

- Ưu tiên bữa sáng cân bằng: Kết hợp protein, chất béo lành mạnh và lượng tinh bột vừa phải như sữa không đường, trứng, rau xanh và một phần nhỏ ngô hoặc bí đỏ.

- Ăn sáng vào giờ cố định: Nên sáng vào khung giờ cố định, tốt nhất là trong vòng 1 giờ sau khi ngủ dậy và không nên ăn sáng sau 9h.

- Thứ tự ăn thực phẩm: Vứi người mắc tiểu đường, khi ăn sáng hãy ăn rau cùng đạm trước rồi mới ăn tinh bột. Sau bữa sáng, đi bộ nhẹ nhàng khoảng 30 phút cũng giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn trong suốt cả ngày.

Thực phẩm, giờ ăn và thứ tự ăn là 3 điều quan trọng khi ăn sáng của người có đường huyết cao (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy bữa sáng ít carbohydrate giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn trong suốt cả ngày. Những người ăn sáng ít tinh bột còn có xu hướng tự động giảm lượng carbohydrate ở bữa trưa và tối, cho thấy bữa sáng hợp lý có thể định hình nhịp ăn uống cả ngày.

Bên cạnh việc chọn đúng bữa sáng và dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh tiểu đường cũng cần điều chỉnh các thói quen sinh hoạt hằng ngày để giữ đường huyết ổn định như:

- Duy trì vận động đều đặn: Ít vận động khiến cơ thể giảm độ nhạy insulin, làm đường huyết khó kiểm soát hơn.

- Tránh thuốc lá, rượu bia và căng thẳng kéo dài: Các yếu tố này làm tổn thương mạch máu hoặc khiến hormone rối loạn, đẩy đường huyết dao động mạnh.

- Dùng thuốc đúng liều, đúng lịch: Tự ý đổi liều hoặc uống thuốc không đều đặn dễ làm đường huyết trồi sụt và tăng nguy cơ biến chứng.

Nguồn và ảnh: NetEase Health,