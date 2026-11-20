Trong video chia sẻ ngày 19/11, Dương Yến Ngọc nói cô đã trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn bất ngờ khi nhận thông báo mắc ung thư. Hiện cô cố gắng giữ bình tĩnh để trao đổi với bác sĩ, dù sức khỏe suy giảm vì đau kéo dài.

Theo lời người mẫu, hơn một tháng trước, cô bắt đầu đau bụng dưới và đến một bệnh viện phụ sản quốc tế thăm khám. Sau đó, cô xuất hiện thêm cơn đau vùng thắt lưng, có cảm giác giống thoát vị đĩa đệm. Cô tìm đến bấm huyệt, vật lý trị liệu nhưng tình trạng không thuyên giảm, thậm chí ngày càng đau hơn.

Dương Yến Ngọc sốc khi được thông báo mắc ung thư cổ tử cung bởi bản thân luôn duy trì lối sống khoa học, tập thở và thực hành chánh niệm.

Sau khi có kết quả sinh thiết, cô được bác sĩ thông báo mắc ung thư cổ tử cung. “Khi nhận được kết quả bị ung thư cổ tử cung, tâm thái của Ngọc khá là bình thản, nhưng tấm thân của Ngọc thực sự đã kiệt sức rồi”, người mẫu chia sẻ.

Cô cho biết cơn đau kéo dài ảnh hưởng đến việc ăn, ngủ và sinh hoạt hằng ngày. Đau bụng âm ỉ cùng những cơn đau thắt lưng khiến cô khó ngồi, đi lại khó khăn, phải nhờ đến thuốc giảm đau.

Những ngày sau khi biết bệnh, Dương Yến Ngọc thừa nhận không chỉ mệt về thể chất mà tinh thần cũng chịu ảnh hưởng. Sự động viên từ bạn bè giúp cô có thêm điểm tựa, song khi cơ thể suy kiệt vì đau, việc giữ tâm trạng ổn định không dễ dàng.

Người mẫu kể từng bị đột quỵ năm 2018. Sau biến cố, cô có thời gian hoảng loạn, rồi dần thay đổi sinh hoạt, tìm hiểu các bài tập thở và thực hành chánh niệm để ổn định tinh thần.

“Ngọc biết mình bắt đầu bước vào thử thách mới để đối diện với bệnh ung thư”, cô nói.

Dương Yến Ngọc gửi lời cảm ơn đồng nghiệp và khán giả đã nhắn tin hỏi thăm. Cô cho biết sự động viên của mọi người giúp mình có thêm tinh thần đối diện biến cố.

Dù sức khỏe kém, người mẫu nói cô vẫn cố gắng duy trì công việc và sinh hoạt. Cô dự định ghi lại hành trình điều trị dưới dạng nhật ký, chia sẻ trải nghiệm để động viên những người đang gặp khó khăn. Cô muốn giữ sự tỉnh táo để giải quyết từng vấn đề trong chặng đường sắp tới.

Dương Yến Ngọc, sinh năm 1979, quê Hải Phòng, là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Cô là người mẫu có tiếng cùng thời Xuân Lan, Thanh Hằng. Cô từng tham gia các phim như 1.735 km, Cú đấm, Tiger Team, Những cô gái chân dài… Cô trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và hiện làm mẹ đơn thân.