Cây huyết rồng (Dracaena draco) xuất hiện nhiều ở quần đảo Socotra của Yemen. Theo National Geographic, cây huyết rồng là loài thực vật đặc hữu của Socotra, không mọc tự nhiên ở nơi nào khác trên thế giới. Loài cây này có thể sống tới hàng nghìn năm và trở thành biểu tượng của hòn đảo.

Ảnh: Daniel Kordan

Phần thân cây to, sần sùi, phân thành nhiều nhánh hướng lên trời, phía trên là tán lá xanh dày đặc xòe rộng. Cây huyết rồng trưởng thành thường cao khoảng 5-10m, một số cá thể có thể đạt chiều cao khoảng 12m, đường kính thân có thể đạt khoảng 40cm, cá thể lớn hơn có thể vượt mức này.

Điểm đặc biệt của cây huyết rồng là dòng nhựa đỏ thẫm chảy ra khi thân bị cứa. Theo truyền thuyết, cây huyết rồng đầu tiên được sinh ra từ máu của một con rồng bị thương khi chiến đấu với voi. Kể từ đó, nhựa của loài thực vật này có màu đỏ như màu máu và đặt tên là "cây huyết rồng".

Ảnh: Daniel Kordan

Cây huyết rồng có chu trình sinh trưởng khác thường. Cây non chỉ có một thân. Sau 10-15 năm, thân cây ngừng phát triển và bắt đầu ra hoa. Cây ra trái khi hoa tàn. Sau đó, cây tiếp tục đâm chồi và phân nhánh. Mỗi nhánh phát triển 10-15 năm và sinh ra nhánh cấp 2. Từ nhánh cấp 2 sinh ra nhánh cấp 3, cấp 4. Phải mất tới 10 năm cây mới đạt chiều cao 120 cm. Sau giai đoạn này, cây phát triển nhanh hơn.

Nhựa cây huyết rồng không chỉ có màu lạ mà còn mang lại nhiều lợi ích cho con người. Từ thời La Mã cổ, nhựa của loài cây này đã được ca tụng, ứng dụng nhiều trong đời sống.

Theo Global Trees Campaign, người dân đảo Socotra sử dụng quả của cây máu rồng làm thức ăn cho bò và dê. Tuy nhiên, họ chỉ sử dụng một lượng ít. Nhựa cây này còn có công dụng chữa bệnh theo dân gian như làm lành vết thương, bồi bổ sức khỏe, hay tạo nên lớp sơn của những cây đàn violin Stradivarius nổi tiếng.

Bên cạnh đó, cây huyết máu còn đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái khô hạn. Tán cây rộng giúp hứng sương và nước mưa, giữ độ ẩm cho đất, từ đó hỗ trợ sự sống của nhiều loài thực vật xung quanh.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cơn bão nhiệt đới dữ dội và tình trạng dê hoang phá hoại, đang khiến loài cây này suy giảm nghiêm trọng. Đáng nói, tốc độ sinh trưởng của cây rất chậm. Khi chưa kịp trưởng thành, cây non đã bị dê ăn mất. Ngoài những khu vực vách đá khó tiếp cận, hầu như không còn thế hệ cây mới.

Thêm vào đó, các cơn bão lớn trong những năm gần đây đã làm đổ hàng nghìn cây rồng máu cổ thụ. Đáng chú ý, trong năm 2015 và 2018, hai trận bão mạnh liên tiếp đã khiến nhiều cây hàng trăm năm tuổi bị bật gốc. Các nhà khoa học cảnh báo, nếu không có biện pháp kịp thời, loài cây này có thể biến mất chỉ trong vài thế kỷ tới.

Đảo Socotra được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới với hơn 800 loài thực vật, trong đó hơn một phần ba không tồn tại ở nơi nào khác. Cây huyết rồng không chỉ là biểu tượng sinh học mà còn là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Nếu mất đi loài cây này, ngành du lịch tại đây cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.