Với những chiếc lá dài, vươn thẳng như lưỡi kiếm, lưỡi hổ là cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình. Cây được yêu thích nhờ vẻ ngoài độc đáo, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều không gian. Đặc biệt, theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ còn tượng trưng cho sự bảo vệ, sức sống bền bỉ, tài lộc và bình an.

Những ứng dụng của cây lưỡi hổ trong đời sống

Nhiều người thích trồng cây lưỡi hổ trong nhà (Ảnh: Gardening SG)

Trang trí nhà cửa

Lá lưỡi hổ có các vệt xanh đậm, xanh nhạt hoặc viền vàng, tạo vẻ đẹp gọn gàng, hiện đại. Cây thích hợp với phòng khách, hành lang, bàn làm việc và khu vực gần cửa sổ.

Dễ trồng, dễ chăm sóc

Lưỡi hổ chịu hạn tốt, sống được ở nơi ít sáng nhưng phát triển khỏe hơn khi có ánh sáng gián tiếp. Cần dùng chậu thoát nước và chỉ tưới khi đất khô để tránh thối rễ.

Làm xanh không gian sống

Cây mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên. Một số thí nghiệm cho thấy lưỡi hổ có thể hấp thu chất ô nhiễm, nhưng vài chậu cây không đủ khả năng thay thế thông gió hoặc thiết bị lọc không khí.

Ý nghĩa phong thủy đặc biệt của cây lưỡi hổ

Tượng trưng cho sự bảo vệ, xua đuổi năng lượng tiêu cực

Cây lưỡi hổ trồng thủy sinh (Ảnh: Gardener's Path)

Điểm nổi bật nhất của lưỡi hổ là những chiếc lá nhọn, mọc thẳng như thanh kiếm. Chia sẻ trên Homes and Gardens, chuyên gia phong thủy Anjie Cho cho biết hình dáng này khiến cây được liên tưởng đến khả năng che chở, bảo vệ trước nguồn năng lượng không mong muốn.

Vì vậy, nhiều người đặt lưỡi hổ gần cửa ra vào hoặc hành lang, nơi được xem là đón luồng khí vào nhà. Theo quan niệm phong thủy, cách bố trí này thể hiện mong muốn giữ gìn sự bình yên cho gia đình.

Tượng trưng cho tài lộc và sự thăng tiến

Chuyên gia Dee Oujiri chia sẻ trên Homes and Gardens rằng, dáng lá vươn lên mạnh mẽ của lưỡi hổ ứng với hành Mộc, biểu tượng của sức sống, sự phát triển và tiến bộ. Cây vì thế gợi lên ý chí vượt khó, sự kiên định và khát vọng vươn lên.

Gắn với bình an, sự sáng suốt và hòa thuận

Picture This lại liên hệ lưỡi hổ với hành Kim. Theo đó, cây tượng trưng cho sự sáng suốt, khả năng giao tiếp, hóa giải hiểu lầm và phát triển bản thân thông qua suy ngẫm.

Picture This còn cho rằng lưỡi hổ biểu trưng cho sự tĩnh tại, hài hòa, thể hiện ước mong gia đình sống hòa thuận, an yên.

Nên đặt cây lưỡi hổ ở đâu?

Một số loại lưỡi hổ (Ảnh: Smart Plant Care Tools)

Theo Picture This, hướng Tây tương ứng với hành Kim được xem là phù hợp; chậu màu trắng, xám hoặc dáng chữ nhật cũng được gợi ý.

Homes and Gardens lại đề xuất đặt cây gần cửa ra vào để tượng trưng cho sự bảo vệ, phía Đông gắn với sức khỏe và gia đình, Đông Nam gắn với tài lộc hoặc trong góc làm việc để thể hiện sự tập trung.

Ngay cả phòng ngủ cũng có những quan điểm khác nhau: người cho rằng cây mang lại cảm giác an toàn, người tránh lá nhọn vì lo ngại năng lượng quá mạnh.

Dù đặt ở đâu, nên chọn nơi có ánh sáng thích hợp, tránh tưới quá nhiều và giữ cây khỏe mạnh. Cần lưu ý lưỡi hổ có thể gây rối loạn tiêu hóa nếu chó, mèo nhai nuốt lá; gia đình có trẻ nhỏ nên đặt cây ngoài tầm với.

Tổng hợp