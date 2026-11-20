PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Vinmec - VinUni, Trường Đại học VinUni, là một trong 335 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Ông tham gia công tác giảng dạy tại Viện Khoa học Sức khỏe VinUni, hướng dẫn học viên cao học, bác sĩ nội trú và nghiên cứu sinh.

Hiện PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh là Giám đốc Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City, đồng thời là PGS lâm sàng thỉnh giảng và liên kết của Trường ĐH Penn State (Mỹ) và Đại Học Sydney (Úc). Ông cũng từng dạy chuyên khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Đại học Y Hà Nội.

Từng là thí sinh duy nhất chọn học Bác sĩ nội trú Dị ứng - Miễn dịch

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 2007, sau đó hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng năm 2011 với kết quả xuất sắc.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh

Trên thực tế, lựa chọn chuyên ngành này đến từ một quyết định thay đổi vào phút chót. Ban đầu, ông dự định theo đuổi Tim mạch - một chuyên ngành đang phát triển nhanh và mạnh trong nước. Tuy nhiên, cơ duyên được PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, nguyên Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đã khiến ông thay đổi định hướng.

“Thầy khuyên tôi nên theo học Dị ứng - Miễn dịch vì mọi bệnh lý đều bắt nguồn từ những rối loạn miễn dịch và trong tương lai, chuyên ngành này sẽ phát triển”, ông nhớ lại.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đĩnh, gần 20 năm trước, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng ở Việt Nam vẫn là một lĩnh vực sơ khai so với thế giới, còn nhiều dư địa để nghiên cứu và phát triển. Chính điều đó mở ra cơ hội học tập, khám phá và đóng góp cho những người trẻ theo đuổi chuyên ngành.

Nghe theo lời khuyên “tầm nhìn thập kỷ” của người thầy, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh quyết định chuyển hướng và trở thành thí sinh duy nhất lựa chọn chuyên ngành Dị ứng - Miễn dịch trong kỳ thi năm ấy.

Sau khi hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú, ông tiếp tục theo đuổi con đường học thuật. Năm 2018, với học bổng Australia Awards, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa tại Đại học Sydney (Úc).

Nghiên cứu của PGS.TS Đĩnh tập trung vào các nghiên cứu dược lý di truyền học trong quá mẫn thuốc, với những đóng góp nổi bật về mối liên quan giữa HLA và các phản ứng da nghiêm trọng do thuốc (SCARs). Đến nay, ông đã xuất bản 1 sách chuyên khảo, 5 chương sách, 36 bài báo trên tạp chí trong nước và 39 bài báo được lập chỉ mục ISI/SCOPUS, với hơn 1200 lượt trích dẫn và chỉ số H-index đạt 14.

Nghiên cứu, đào tạo với mục tiêu “giải bài toán” bệnh lý dị ứng và tự miễn cho người Việt

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đĩnh, lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch tại Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển. Với hơn 100 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 70 bác sĩ chuyên ngành, nguồn nhân lực hiện nay còn thiếu hụt nghiêm trọng.

“Thiếu bác sĩ cũng giống như thiếu những người cầm đuốc, khiến người dân khó có được nhận thức đầy đủ và sâu sắc về các bệnh lý dị ứng, tự miễn”, ông nhận định.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh và đội ngũ tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Vị chuyên gia cho biết, hiện chỉ có một trường đại học có mã đào tạo bác sĩ chuyên khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, với quy mô khoảng 4-5 bác sĩ mỗi năm. Trước thực tế này, ông mong muốn mở rộng quy mô đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng điều trị, tăng cường năng lực dự phòng và đẩy mạnh giáo dục cộng đồng về các bệnh lý dị ứng, miễn dịch.

“Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng theo chuẩn năng lực tại VinUni, hướng tới đáp ứng nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế”, ông chia sẻ.

Song song với đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng được xác định là một hướng đi trọng tâm. Các đề tài nghiên cứu được triển khai tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Vinmec - VinUni hướng tới xây dựng bản đồ miễn dịch cho người Việt, qua đó tìm lời giải cho những vấn đề đặc thù về dị ứng và tự miễn trong cộng đồng.

“Chúng tôi luôn mong muốn tạo ra những nghiên cứu mang tính đột phá, giải quyết các bài toán về bệnh lý dị ứng và tự miễn, bởi không ai có thể làm thay người Việt trong việc giải quyết những vấn đề sức khỏe đặc trưng của chính người Việt”, PGS.TS Nguyễn Văn Đĩnh nhấn mạnh.

Góp phần đưa Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Vinmec trở thành “Trung tâm xuất sắc thế giới”

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của PGS.TS Nguyễn Văn Đĩnh là việc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec được Tổ chức Dị ứng Thế giới (WAO) công nhận là Trung tâm xuất sắc vào tháng 4/2025. Đây là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam nhận được sự công nhận này trong lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng.

Để đạt được danh hiệu, trung tâm phải trải qua nhiều vòng thẩm định hồ sơ, minh chứng khoa học và đánh giá năng lực vận hành thực tế. Các tiêu chí của WAO tập trung vào chất lượng điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới y học và tầm ảnh hưởng quốc tế.

Tiếp nối dấu mốc này, tháng 6/2026, trung tâm tiếp tục được trao chứng nhận AirwaysCARE Center of Excellence (Trung tâm xuất sắc trong điều trị hen phế quản và dị ứng đường thở). Đây là lần thứ ba liên tiếp đơn vị được các mạng lưới chuyên môn quốc tế công nhận là Trung tâm xuất sắc.

Đáng chú ý, để có được thành quả như hiện nay, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng đã trải qua hành trình phát triển từ một phòng khám nhỏ thuộc khoa Nội Vinmec, ban đầu chỉ có duy nhất một bác sĩ là PGS.TS Nguyễn Văn Đĩnh. Thời điểm đó, ông vừa hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Sydney (Australia).

Từ những bước đi đầu tiên, ông cùng các cộng sự từng bước xây dựng, phát triển đơn vị, đưa trung tâm trở thành một trong những địa chỉ chuyên sâu về Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng tại Việt Nam.

Hiện Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec đang triển khai các phương pháp điều trị chuyên sâu đối với nhiều bệnh lý như hen phế quản, viêm da cơ địa, mày đay mạn tính; đồng thời ứng dụng các xét nghiệm chuyên sâu, trong đó có xét nghiệm gen, nhằm cá thể hóa phác đồ điều trị và nâng cao độ an toàn cho người bệnh.