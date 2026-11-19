Đẩy khối thép nặng 4.750 tấn qua đường cao tốc trong 9 giờ

Ngày 24/10/2026, các kỹ sư tại châu Âu hoàn thành một chiến dịch thi công đáng chú ý khi đưa kết cấu cầu thép khổng lồ nặng 4.750 tấn vào vị trí cuối cùng, ngay phía trên tuyến đường cao tốc có phương tiện đang lưu thông.

Điều đặc biệt là thay vì sử dụng cần cẩu để nâng toàn bộ kết cấu, đội ngũ thi công sử dụng hệ thống kích thủy lực chuyên dụng, đẩy khối thép tiến từng đoạn trên các trụ cầu đã xây dựng sẵn. Trong công đoạn cuối cùng kéo dài 9 giờ, kết cấu thép di chuyển thêm 76 m để đến vị trí thiết kế.

Đây là cầu cạn M6 South Viaduct, thuộc dự án đường sắt cao tốc HS2 tại Anh. Công trình nằm gần khu vực Chelmsley Wood, phía đông thành phố Birmingham, được xây dựng để đưa các đoàn tàu cao tốc vượt qua đường cao tốc M6, một trong những tuyến giao thông huyết mạch của nước này.

Các kỹ sư tại Anh sử dụng hệ thống kích thủy lực để đưa kết cấu cầu thép nặng 4.750 tấn vượt qua cao tốc M6, trong khi phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến đường bên dưới. (Ảnh: HS2)

Theo thông tin công bố ngày 26/10 của HS2, hai cây cầu song song tại đây đều dài khoảng 320 m. Cầu phía đông đã hoàn thành kết cấu vào năm 2025, trong khi cầu phía tây được đưa vào vị trí cuối cùng ngày 24/10/2026.

Đáng chú ý, hai kết cấu thép khổng lồ được bố trí chỉ cách nhau khoảng 100 mm, tương đương 10 cm. Khoảng cách nhỏ giữa hai cầu đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát hướng di chuyển và vị trí trong quá trình lắp đặt.

Để thực hiện công việc này, các kỹ sư không xây dựng toàn bộ cây cầu ngay phía trên đường cao tốc. Thay vào đó, các đoạn kết cấu thép được lắp ráp từ trước, sau đó đưa dần vào vị trí bằng phương pháp lao đẩy.

Theo quy trình thi công, những đoạn thép mới được bổ sung vào phía sau kết cấu cầu. Hệ thống kích thủy lực kéo cáp thép tạo lực để dịch chuyển toàn bộ phần mặt cầu về phía trước, trên các trụ bê tông đã chuẩn bị.

Cầu phía tây được lao đẩy qua 4 giai đoạn, trong khi cầu phía đông thực hiện qua 3 giai đoạn. Cách tổ chức này giúp nhà thầu chia quá trình di chuyển kết cấu khổng lồ thành nhiều bước, thay vì phải đưa toàn bộ cây cầu vào vị trí trong một lần.

Trong công đoạn cuối cùng, trọng lượng kết cấu đã được các trụ bê tông ở hai bên đường cao tốc nâng đỡ. Đây là điều kiện quan trọng để các kỹ sư có thể tiếp tục đẩy cầu về phía trước mà vẫn duy trì giao thông trên tuyến M6 bên dưới.

Trong công đoạn lao đẩy cuối cùng ngày 24/10/2026, cây cầu thép được dịch chuyển thêm 76 m chỉ trong 9 giờ, đánh dấu việc hoàn thành kết cấu chính của hai cầu cạn thuộc dự án HS2. (Ảnh: HS2)

Theo HS2, công việc do liên danh nhà thầu Balfour Beatty VINCI thực hiện. Trong 9 giờ, cầu tiến thêm 76 m, với tốc độ di chuyển trung bình được chủ đầu tư công bố khoảng 12 m/giờ.

Dù tốc độ này rất chậm so với phương tiện thông thường, việc dịch chuyển một kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn phía trên đường cao tốc đang hoạt động lại đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ kỹ thuật, hệ thống thiết bị và đơn vị quản lý giao thông.

Công trình còn sử dụng thép chịu thời tiết, loại vật liệu được thiết kế để hình thành lớp gỉ bảo vệ bề mặt trong những điều kiện phù hợp, qua đó hạn chế nhu cầu bảo trì lớp phủ bảo vệ so với một số kết cấu thép thông thường.

Cao tốc vẫn có xe chạy, hai cây cầu khổng lồ chỉ cách nhau 10 cm

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở trọng lượng kết cấu, mà còn ở vị trí xây dựng.

Cầu M6 South Viaduct băng qua khu vực giao thông đông đúc gần Birmingham. Nếu đóng đường cao tốc trong thời gian dài để phục vụ thi công, hoạt động đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Để hạn chế tác động này, đội ngũ kỹ sư đã lựa chọn phương án lao đẩy có kiểm soát, cho phép triển khai giai đoạn cuối mà không phải đóng các làn xe chính của M6 bên dưới.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa toàn bộ hệ thống đường xung quanh đều hoạt động bình thường. Trong thời gian thi công, tuyến đường nối M42–M6 vẫn phải tạm đóng để thiết lập vùng bảo đảm an toàn. Tuyến đường này được mở lại lúc 21h ngày 24/10, sớm hơn 25 giờ so với kế hoạch.

Theo đại diện HS2, những cây cầu nằm phía trên một trong các đoạn cao tốc đông đúc của Anh, vì vậy việc sử dụng phương pháp thi công phù hợp nhằm duy trì giao thông luôn là yêu cầu quan trọng.

Dù phải làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhà thầu vẫn hoàn thành công đoạn lao đẩy cuối cùng của cầu phía tây. Đây cũng là dấu mốc khép lại quá trình lắp đặt kết cấu chính của hai cầu cạn M6 South Viaduct.

Về công năng, hai cây cầu được thiết kế phục vụ các hướng di chuyển khác nhau của tuyến đường sắt cao tốc HS2.

Cầu phía đông sẽ đưa các đoàn tàu hướng về London, nơi có các nhà ga Old Oak Common và Euston trong quy hoạch tuyến. Trong khi đó, cầu phía tây phục vụ hướng đi tới ga Curzon Street tại Birmingham và các điểm kết nối về phía bắc.

Khi tuyến đường sắt được đưa vào khai thác, các đoàn tàu sẽ có thể vượt qua đường cao tốc M6 mà không giao cắt trực tiếp với phương tiện đường bộ bên dưới. Điều này giúp tách biệt hai loại hình giao thông, đồng thời tạo điều kiện phát triển kết nối đường sắt giữa các đô thị.

Tuy nhiên, việc hoàn thành kết cấu hai cây cầu không đồng nghĩa tuyến đường sắt HS2 đã sẵn sàng vận hành. Các hạng mục liên quan đến đường ray, hệ thống điện, tín hiệu và nhiều công việc khác vẫn cần được triển khai trước khi có thể khai thác.

Hai cây cầu thép song song dài 320 m được xây dựng cách nhau chỉ 10 cm, nhằm phục vụ tuyến đường sắt cao tốc kết nối Birmingham với các khu vực khác của Anh. (Ảnh: HS2)

Theo kế hoạch được HS2 công bố vào cuối tháng 10/2026, trong năm 2027, chương trình thi công các công trình vượt đường cao tốc sẽ tiếp tục tập trung vào kết cấu cầu phục vụ 4 đường ray HS2 vượt tuyến M42 gần Coleshill.

Từ việc lắp ráp những đoạn thép khổng lồ đến sử dụng kích thủy lực đưa kết cấu nặng 4.750 tấn vào vị trí, cầu M6 South Viaduct cho thấy một phương án thi công hạ tầng đáng chú ý: tổ chức xây dựng công trình mới ngay phía trên tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời tìm cách hạn chế tối đa gián đoạn đối với hoạt động đi lại hằng ngày.

Thành công của công đoạn lao đẩy cuối cùng không chỉ nằm ở quãng đường 76 m được hoàn thành trong 9 giờ, mà còn ở việc đưa kết cấu thép hàng nghìn tấn vượt qua đường cao tốc trong lúc phương tiện vẫn lưu thông phía dưới.

Nguồn: HS2