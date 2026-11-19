Anh Qi Zhiqiang, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn tương đối khá giả tại thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh lớn lên cùng người em trai.

Cuộc đời Qi rẽ sang hướng khác khi anh mắc bệnh thấp khớp năm 10 tuổi. Do điều kiện tiếp cận y tế còn hạn chế, anh chủ yếu sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh. Tuy nhiên, bệnh tình ngày càng tiến triển và sau đó được xác định là viêm cột sống dính khớp.

Năm 18 tuổi, Qi bị liệt hoàn toàn, buộc phải nghỉ học và nằm liệt giường.

Người đàn ông nằm trên chiếc xe tự chế, dùng đôi tay tự chăm sóc đàn ngỗng của mình - Ảnh: SCMP

Từ đó, Qi phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ trong sinh hoạt hằng ngày, lại thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau lưng dữ dội, Qi từng nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên, chính nhờ tình yêu mà gia đình dành cho anh đã giúp anh tiếp tục sống.

Bi kịch tiếp tục ập đến vào năm 2005, khi người em trai mắc bệnh tâm thần phân liệt. Cha mẹ anh phải dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời để chi trả viện phí, sau đó chuyển sang thu gom phế liệu để trang trải cuộc sống.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Qi quyết định chuyển ra ngoài sống tự lập. Với sự giúp đỡ của một thợ rèn địa phương, anh tự chế tạo một chiếc xe lăn dạng sàn phẳng theo thiết kế riêng, cho phép di chuyển trong tư thế nằm.

Ban đầu, Qi tập nấu những món ăn đơn giản. Do khả năng cử động cổ bị hạn chế, anh phải sử dụng gương để quan sát khi nấu nướng. Dần dần, anh học cách quét nhà, giặt quần áo và tự làm các công việc gia đình ngay trên chiếc xe tự chế.

Ngoài khoản trợ cấp sinh hoạt hằng tháng từ chính phủ, Qi còn tìm được công việc nhân viên chăm sóc khách hàng cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.

Người dân trong làng cho biết, trong thời kỳ đại dịch Covid-19, anh từng quyên góp 500 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng) cho địa phương, bằng một nửa thu nhập trong tháng của mình.

Mỗi năm, anh Qi thu về 39 triệu đồng từ đàn ngỗng, số tiền này có thể giúp bố mẹ anh vơi bớt gánh nặng kinh tế - Ảnh: SCMP

Năm 2022, khi lượng đơn hàng thương mại điện tử sụt giảm, Qi quyết định sử dụng tiền tiết kiệm để cải tạo khoảng sân trong nhà thành trang trại nuôi ngỗng.

Hằng ngày, anh di chuyển bằng chiếc xe tự chế để cho ngỗng ăn, chăn dắt đàn ngỗng và dọn dẹp chuồng trại.

Qi thường xuyên chia sẻ công việc thường nhật lên mạng xã hội và hiện thu hút gần 200.000 người theo dõi. Chính quyền địa phương cũng bố trí bác sĩ thú y hỗ trợ anh trong quá trình chăn nuôi.

Hiện trang trại mang lại cho Qi hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 39 triệu đồng) mỗi năm. Toàn bộ số tiền kiếm được, anh đều dành cho cha mẹ. Với Qi, đây là cách để anh tìm lại lòng tự trọng và thực hiện trách nhiệm của một người con trưởng thành.

"Tôi không còn là người vô dụng nữa. Bây giờ, tôi không những không còn là gánh nặng cho cha mẹ mà còn có thể giúp đỡ họ" , anh chia sẻ với truyền thông địa phương.

Năm ngoái, Qi được vinh danh là một trong những tấm gương tự lực vươn lên dành cho người khuyết tật cấp tỉnh tại Hà Nam.

Anh luôn sống theo phương châm: "Một người đàn ông thực thụ phải luôn ngẩng cao đầu, ngay cả khi đang nằm".

Theo Bandao News, thời gian tới, Qi hy vọng có thể mở rộng trang trại, đồng thời khuyến khích người dân trong làng bán các sản phẩm nông nghiệp địa phương thông qua hình thức livestream.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Anh ấy là người duy nhất có thể nằm mà vẫn sống một cuộc đời rực rỡ".

Không chỉ Qi, ngày càng có nhiều người khuyết tật nặng tại Trung Quốc tìm kiếm những hướng đi kinh doanh khác biệt. Mạng xã hội, hệ thống logistics ở nông thôn và trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần xóa bỏ những rào cản, giúp công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho những người có hạn chế về thể chất.

Tại Trùng Khánh, một người đàn ông bị liệt tên Li Xia, chỉ có thể cử động một ngón tay và một ngón chân, đã xây dựng hệ thống nông nghiệp thông minh và hướng dẫn mẹ mình trồng trọt.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Zhong Ke, một lập trình viên khiếm thị, đã phát triển trò chơi bắn súng dành riêng cho những người khiếm thị.

Theo SCMP