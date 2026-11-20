Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 8472/CT-QLNT ngày 6/11/2026, hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Những hướng dẫn này làm rõ hệ thống văn bản pháp luật đang áp dụng, thời hạn kê khai thuế cũng như các thay đổi trong phương thức thực hiện thủ tục hành chính.



Hàng loạt quy định mới về thuế bất động sản có hiệu lực từ tháng 7/2026

Về thuế TNCN, các quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 gồm Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2026/QH16 ngày 24/4/2026; Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Thông tư số 87/2026/TT-BTC ban hành ngày 30/6/2026.

Đối với lệ phí trước bạ nhà, đất, các văn bản đang áp dụng gồm Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 175/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025; Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 67/2025/TT-BTC ngày 1/7/2025.

Riêng chính sách giảm lệ phí trước bạ theo chính sách phát triển công dân số được thực hiện theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 và Thông tư số 117/2026/TT-BTC ngày 14/8/2026, áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, về quản lý thuế đối với việc khai, nộp thuế khi chuyển nhượng bất động sản, các văn bản có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 gồm Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 89/2026/TT-BTC ban hành ngày 30/6/2026.

Trong đó, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Quản lý thuế, điều chỉnh các nghiệp vụ trọng tâm như đăng ký, khai, tính, nộp, hoàn thuế, quản lý nợ và giao dịch điện tử đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Thời hạn kê khai thuế được xác định theo tình trạng pháp lý của bất động sản

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản.

Theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, đối với bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày cuối cùng của thời hạn phải đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai. Quy định mới không còn phân biệt cách tính thời hạn theo trường hợp người chuyển nhượng tự khai hay bên nhận chuyển nhượng khai thay như trước.

Đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp theo ngày hợp đồng hoặc giấy tờ pháp lý có hiệu lực.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế hoặc giải quyết hồ sơ trùng với ngày nghỉ theo quy định, thời hạn sẽ được chuyển sang ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Có thể không phải nộp hồ sơ khai thuế nếu dữ liệu đã được liên thông

Một thay đổi đáng chú ý khác là người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế nếu cơ quan thuế đã có đầy đủ thông tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông để xác định nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, người dân cũng không phải nộp lại những giấy tờ, chứng từ đã có trên hệ thống quản lý thuế.

Tuy nhiên, quy định này có những trường hợp ngoại lệ. Người nộp thuế vẫn phải thực hiện kê khai theo quy định nếu đề nghị miễn, giảm thuế hoặc thực hiện giao dịch bất động sản đồng sở hữu, đang thế chấp, chuyển đổi nhà đất.

(Ảnh minh họa)

Các quy định mới cũng bổ sung cơ sở pháp lý cho việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trong giao dịch thuế điện tử. Theo đó, bên cạnh chữ ký số truyền thống, người nộp thuế có thể xác nhận hồ sơ điện tử bằng mã xác thực điện tử, xác thực sinh trắc học hoặc các phương thức xác thực điện tử khác theo quy định.

Đáng chú ý, quy trình giải quyết thủ tục điện tử được quy định theo hướng tăng cường kết nối, trao đổi thông tin và dữ liệu giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trong đó có cơ quan đăng ký đất đai. Việc liên thông dữ liệu nhằm hỗ trợ tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế.

Theo Báo Nghệ An