Một số trang quốc tế như One Football hay Yahoo vừa đề cập tới cột mốc lịch sử ở trận đấu giữa tuyển U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ tại lượt trận mở màn VCK U17 World Cup (diễn ra lúc 20h00 ngày 20/11 theo giờ Việt Nam).

“Một trận đấu, một khoảnh khắc lịch sử. Trận đấu giữa Bỉ và Việt Nam ở vòng mở màn bảng G tại Giải vô địch bóng đá U17 thế giới (U17 World Cup) sẽ đi vào lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ ba trọng tài người Brazil toàn nữ sẽ điều khiển một trận đấu cấp đội tuyển quốc gia nam tại World Cup. Trọng tài chính Daiane Muniz và các trợ lý Leila Cruz và Maíra Mastella Moreira sẽ đạt được cột mốc này” – One Football nhấn mạnh.

"Trước hết, xin chúc mừng họ đã đạt được cột mốc này nhờ sự kiên cường và nỗ lực cá nhân. Công việc của Liên đoàn Bóng đá São Paulo (FPF), và giờ là CBF, đã làm nổi bật khả năng bẩm sinh đáng kinh ngạc của bộ ba này. Tất cả công lao đều thuộc về họ," ông Sandro Meira Ricci, chủ tịch Ủy ban Trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) nói về các trọng tài sẽ điều hành trận đấu của U17 Việt Nam gặp Bỉ tối nay.

Tổ trọng tài điều hành trận U17 Việt Nam gặp Bỉ.

Với U17 Việt Nam, chúng ta là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Đây cũng mới là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành vé dự World Cup. Đội bóng của HLV Cristiano Roland giành vé đến Qatar sau khi vượt qua vòng bảng U17 châu Á, trong đó có chiến thắng 3-2 trước UAE. Việt Nam sau đó dừng bước ở tứ kết trước Australia.

Với U17 Việt Nam, cuộc đối đầu với Bỉ sẽ mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là trận đấu ra mắt của đội tuyển tại một kỳ U17 World Cup. Kết quả trận này cũng sẽ có tác động lớn đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Roland.

Bỉ chắc chắn là thách thức cực lớn với U17 Việt Nam, U17 Bỉ đến Qatar với tư cách á quân giải U17 châu Âu 2026, sau khi đánh bại Pháp ở bán kết và chỉ chịu thua Italy trên loạt luân lưu trong trận chung kết. Tại kỳ World Cup năm nay, Bỉ cũng đang đặt ra mục tiêu tiến vào trận chung kết.