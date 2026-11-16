Thủ môn SN 2003 cao 1m91 thay Lê Giang Patrik ở đội tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Kim Sang-sik xác nhận thủ môn trẻ Trần Trung Kiên sẽ được trao suất bắt chính trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Kyrgyzstan tối ngày 17/11.

Chia sẻ tại buổi tập trước thềm trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ban huấn luyện sẽ tận dụng cơ hội này để đánh giá lực lượng, song vẫn đặt mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng. Ông Kim cho biết: "Ngày mai cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm nay. Với tôi, việc sử dụng các nhân tố mới cũng như kết quả trận đấu đều rất quan trọng. Đặc biệt, ngày mai thủ môn Trung Kiên sẽ xuất phát ngay từ đầu".

Lê Giang Patrik đã rời tuyển Việt Nam về CLB, Trung Kiên được trao cơ hội (Ảnh: MD)

Quyết định điền tên Trung Kiên vào đội hình xuất phát được xem là điểm nhấn đáng chú ý, mở ra cơ hội để người gác đền này chứng tỏ năng lực và ghi điểm với ban huấn luyện trong hành trình tìm kiếm thêm phương án cho khung gỗ đội tuyển quốc gia. Không dừng lại ở vị trí thủ môn, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ sẽ thực hiện nhiều sự điều chỉnh ở khu trung tuyến và mặt trận tấn công nhằm kiểm tra chiều sâu đội hình.

"Vì đây là trận đấu cuối cùng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Ngày mai cũng sẽ có nhiều nhân tố mới được thể hiện, không chỉ ở vị trí thủ môn mà cả hàng tiền vệ và các cầu thủ trên mặt trận tấn công cũng sẽ có nhiều sự thay đổi", huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, thuyền trưởng tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng lớn cho Kyrgyzstan khi nhận định đội bóng này sở hữu nền tảng chuyên môn cao.

Bên cạnh sự chuẩn bị về chiến thuật, huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận những trở ngại nhất định của đội tuyển trong đợt hội quân lần này. Việc triệu tập đông đảo các gương mặt mới khiến quỹ thời gian lắp ghép đội hình và rèn giũa sự ăn ý trở nên eo hẹp hơn. "So với những lần tập trung trước, đợt này chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới. Ban huấn luyện mới làm việc với họ được ít ngày nên khâu tổ chức cũng gặp đôi chút khó khăn, nhưng toàn đội đang chuẩn bị rất tốt", ông chia sẻ.

Dẫu vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn giữ vững niềm tin vào sức mạnh tập thể – triết lý xuyên suốt mà ông đã xây dựng kể từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Khép lại buổi chia sẻ, ông Kim khẳng định: "Trong suốt khoảng 3 năm làm việc tại Việt Nam, triết lý bóng đá của tôi là không dựa dẫm vào bất kì ngôi sao nào. Chúng tôi cố gắng xây dựng một đội bóng đoàn kết, các cầu thủ gắn kết với nhau để tạo nên chiến thắng. Ngày mai cũng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn để giành chiến thắng".

Với sự quyết tâm giành trọn niềm vui trong đợt tập trung tháng 11 và khát khao khẳng định bản thân của các nhân tố mới như thủ môn Trần Trung Kiên, màn so tài với tuyển Kyrgyzstan hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho chặng đường sắp tới của đội tuyển Việt Nam.