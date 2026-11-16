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Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được Bộ Công an vinh danh: Tích hợp AI, VNeID, sinh trắc học, trợ lý ảo để phục vụ khách xuyên đêm

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Hãng hàng không đang đẩy mạnh số hóa các dịch vụ hàng không, hướng tới trải nghiệm thuận tiện và an toàn hơn cho hành khách.

Tại Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, Vietjet được vinh danh là tập thể tiêu biểu trong phát triển dịch vụ số lĩnh vực giao thông, ghi nhận những đóng góp của hãng trong ứng dụng công nghệ và nâng cao trải nghiệm số cho người dân.

Sự ghi nhận này đánh dấu những nỗ lực của hãng hàng không trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, vận hành, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và mang đến những trải nghiệm thuận tiện, an toàn hơn cho hành khách.

Từ đặt vé đến làm thủ tục bay, loạt dịch vụ được đưa lên nền tảng số

Trong lĩnh vực hàng không, Vietjet đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trên toàn bộ hành trình của hành khách. Các dịch vụ từ tìm kiếm chuyến bay, đặt vé, thanh toán đến làm thủ tục trực tuyến đều được cung cấp trên ứng dụng di động và website của hãng.

Đáng chú ý, hành khách được hỗ trợ sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trong quá trình làm thủ tục bay. Công nghệ sinh trắc học cũng được ứng dụng tại kiosk check-in, cho phép hành khách trải nghiệm quy trình làm thủ tục bay toàn trình. Tại khu vực trưng bày của Vietjet trong sự kiện, các đại biểu đã trực tiếp tham quan và trải nghiệm giải pháp này.

Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được Bộ Công an vinh danh: Tích hợp AI, VNeID, sinh trắc học, trợ lý ảo để phục vụ khách xuyên đêm - Ảnh 1.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao biểu trưng vinh danh Vietjet tại sự kiện. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Bên cạnh đó, Vietjet đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động chăm sóc khách hàng thông qua trợ lý ảo, hỗ trợ giải đáp và phục vụ hành khách 24/7. Hệ sinh thái điểm thưởng SkyJoy cũng được phát triển trên nền tảng số, giúp khách hàng tích lũy và sử dụng các ưu đãi thuận tiện hơn.

Không chỉ tập trung vào các tiện ích dành cho hành khách, Vietjet còn tích cực phối hợp, đóng góp nguồn lực cùng các cơ quan và đối tác trong xây dựng những nền tảng, tiện ích số phục vụ người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet, chia sẻ: "Vietjet được vinh danh là niềm vinh dự to lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Công an trong chương trình phát triển công dân số. Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ để mỗi chuyến bay là một trải nghiệm thuận tiện, an toàn và thân thiện hơn với mọi người dân".

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã trao biểu trưng vinh danh Vietjet.

Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được Bộ Công an vinh danh: Tích hợp AI, VNeID, sinh trắc học, trợ lý ảo để phục vụ khách xuyên đêm - Ảnh 2.

Hãng hàng không Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được Bộ Công an vinh danh. (Ảnh: Internet)

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển công dân số

Ngày Công dân số Việt Nam 15/10 được Chính phủ xác lập nhằm khuyến khích người dân tham gia môi trường số, sử dụng định danh điện tử và các dịch vụ số. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của đời sống, giao thông và hàng không là một trong những lĩnh vực có nhiều cơ hội ứng dụng công nghệ để cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu hoạt động vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với phương châm phục vụ cộng đồng, lấy khách hàng làm trung tâm, Vietjet cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Nguồn: Báo Chính phủ 

Ứng Hà Chi

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