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Phát hiện 4 loại gia vị thêm vào món cá thì nấu chẳng sợ tanh, thơm ngon còn "đại bổ"

| | Sống

Nhiều người thắc mắc vì sao càng nấu cá lại càng tanh? Hóa ra 4 loại gia vị quan trọng này thường bị… quên mất. Chỉ cần thêm vào 1 chút là cả hương và vị đều khác hẳn, còn tốt cho sức khỏe.

Cá là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm gia đình nhờ nguồn đạm dồi dào và các axit béo thiết yếu. Thế nhưng, không ít người nội trợ vẫn gặp tình trạng dù đã sơ chế hay ninh nấu kỹ lưỡng, món cá vẫn vương mùi tanh nồng khó chịu. Nguyên nhân rất có thể nằm ở việc bạn đã bỏ sót 4 loại gia vị thảo mộc vừa có khả năng khử mùi tự nhiên, vừa mang lại nhiều lợi ích quý giá cho sức khỏe.

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4 loại gia vị giúp khử tanh món cá và tăng giá trị dinh dưỡng

1. Hạt tía tô

Trong ẩm thực châu Á, hạt tía tô được xem là trợ thủ đắc lực khi chế biến các món thủy sản. Loại hạt này sở hữu hương thơm ấm áp đặc trưng, khi ninh hoặc kho cùng cá sẽ giúp trung hòa hiệu quả mùi tanh bùn vốn có của các loại cá nước ngọt. Nhờ tinh dầu tiết ra trong quá trình đun nấu, từng thớ thịt cá trở nên đậm đà và thanh ngọt hơn hẳn. Dù là cá kho, cá hấp hay nấu canh chua, chỉ cần thả vào một nhúm nhỏ hạt tía tô, hương vị món ăn sẽ có dư vị sâu và đậm đà hơn.

Về mặt dinh dưỡng, hạt tía tô rất giàu axit alpha linolenic (một dạng omega 3 thực vật) cùng các hợp chất chống oxy hóa như axit rosmarinic. Việc bổ sung hạt tía tô vào món ăn giúp hỗ trợ làm dịu đường hô hấp, giảm ho tiêu đờm, đồng thời thúc đẩy nhu động ruột và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

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2. Bạch đậu khấu

Bạch đậu khấu là loại gia vị sở hữu mùi thơm the mát nhưng rất đằm và sâu. Khi kết hợp vào các món cá, tinh dầu trong bạch đậu khấu giúp "khóa" chặt các phân tử gây mùi tanh nhanh hơn nhiều so với các loại rau thơm thông thường. Những loại cá nước ngọt có mùi nặng như cá chép, cá trắm hay cá mè đặc biệt hợp với gia vị này. Chỉ cần thả vài hạt bạch đậu khấu vào nồi, nồi cá sẽ dậy mùi thơm sang trọng, tạo cảm giác ấm bụng và dễ chịu khi thưởng thức.

Trong y học cổ truyền lẫn nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại, bạch đậu khấu nổi tiếng với công dụng kích thích tiết dịch vị và làm ấm tỳ vị. Thành phần cineole tự nhiên trong loại hạt này giúp kháng khuẩn đường ruột, giảm tình trạng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu sau khi ăn các món giàu đạm.

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3. Riềng

Riềng là gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt nhưng đôi khi lại bị bỏ qua khi nấu các món canh hoặc cá hấp. Với vị cay nồng ấm áp, riềng có khả năng át mùi bùn đất cực mạnh, đặc biệt phát huy tác dụng tối đa trong các món cá kho tộ hoặc cá hầm lâu trên lửa nhỏ. Không chỉ khử tanh, riềng còn giúp thớ thịt cá săn chắc, giữ trọn vị ngọt tự nhiên và kích thích vị giác người ăn.

Xét về lợi ích sức khỏe, củ riềng chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa galangin và các hoạt chất kháng viêm tự nhiên. Ăn cá nấu cùng riềng giúp làm ấm cơ thể, xua tan hàn khí, hỗ trợ giảm đau dạ dày do lạnh bụng và tăng cường tuần hoàn máu rất tốt.

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4. Tiêu trắng

Khác với tiêu đen có mùi nồng gắt dễ làm sẫm màu nước dùng, tiêu trắng sở hữu vị cay thanh thoát và hương thơm dịu nhẹ, cực kỳ lý tưởng cho các món cá. Khi rắc một chút tiêu trắng vào nồi cá đang sôi, các hợp chất bay hơi sẽ làm dịu ngay mùi tanh đặc trưng, đồng thời tạo ra hậu vị ấm áp hòa quyện cùng độ ngọt mềm của thịt cá.

Hoạt chất piperine dồi dào trong tiêu trắng không chỉ tạo vị cay ấm mà còn giúp tăng khả năng hấp thụ các dưỡng chất và vi khoáng từ thịt cá vào cơ thể. Ngoài ra, gia vị này còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giải cảm nhẹ và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn trong những ngày thời tiết chuyển lạnh.

Nguyên tắc nêm gia vị giúp món cá thơm ngon trọn vị

Để 4 loại gia vị trên phát huy tối đa công dụng khử tanh và giữ trọn dược tính, người nấu cần lưu ý kỹ về định lượng, cách kết hợp và thời điểm cho vào nồi:

- Căn chỉnh định lượng phù hợp: Với 1kg cá tươi, bạn chỉ nên dùng khoảng 10g đến 15g hạt tía tô giã dập nhẹ, 3 đến 5 hạt bạch đậu khấu đập dập vỏ, 30g đến 50g củ riềng thái lát mỏng hoặc giã nhỏ, cùng 3g đến 5g tiêu trắng xay mịn để tạo mùi thơm hài hòa mà không làm át mất vị ngọt tự nhiên của thịt cá.

- Điều chỉnh theo đặc tính nguyên liệu: Với những loại cá da trơn hoặc cá sống ở tầng đáy có mùi bùn nồng, bạn cần ưu tiên nhóm gia vị có tính ấm mạnh như riềng và bạch đậu khấu. Ngược lại, các loại cá thịt trắng ít mùi chỉ cần một chút hạt tía tô và tiêu trắng để tôn lên vị thanh ngọt.

Ảnh minh họa

- Canh chuẩn thời điểm thả gia vị: Các loại gia vị dạng hạt và củ như hạt tía tô, bạch đậu khấu, riềng nên được cho vào nồi ngay từ công đoạn ướp hoặc lúc bắt đầu nấu. Nhiệt độ và thời gian đun sẽ giúp tinh dầu tiết ra từ từ, hòa quyện vào nước dùng và thấm sâu vào từng sớ thịt. Riêng tiêu trắng nên rắc vào giai đoạn nước đang sôi hoặc trước khi tắt bếp để giữ trọn hương thơm cay dịu mà không bị đắng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top 1 Health. Eat This

Theo Chiến My

Sức khỏe 24h

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