Tất cả người dân lắp camera ở ban công, sân thượng chú ý 5 điều sau

Người dân lắp camera ở ban công, sân thượng cần đặc biệt chú ý đến phạm vi ghi hình, khả năng chịu mưa nắng của thiết bị, hệ thống dây điện và độ chắc chắn của vị trí lắp đặt. Trong đó, việc để camera ghi lại sinh hoạt riêng tư của hàng xóm có thể dẫn đến những tranh chấp, thậm chí phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Khác với camera đặt trong phòng khách hay trước cửa nhà, camera ở ban công, sân thượng thường có góc quan sát rộng, được lắp ở vị trí cao và tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Vì vậy, dù đang chuẩn bị lắp camera hay đã sử dụng thiết bị nhiều năm, các gia đình cũng nên kiểm tra lại 5 vấn đề dưới đây.

1. Không để camera ghi hình không gian riêng tư của hàng xóm

Đây là vấn đề người dân cần quan tâm đầu tiên khi lắp camera ở ban công, sân thượng, nhất là tại những khu dân cư có nhà cửa san sát hoặc các tòa chung cư nằm đối diện nhau. Chỉ cần điều chỉnh góc máy lệch đi một chút, camera có thể ghi lại hình ảnh bên trong phòng ngủ, phòng khách hoặc những hoạt động sinh hoạt riêng tư của gia đình khác. Theo Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng hoặc công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư của người khác phải có sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bên cạnh đó, Điều 32 của Bộ luật này cũng quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình.

Do đó, sau khi lắp camera, người dân nên trực tiếp mở ứng dụng để kiểm tra toàn bộ khung hình, thay vì chỉ quan sát hướng của ống kính bằng mắt thường. Với camera có khả năng xoay, cần kiểm tra cả phạm vi hoạt động của thiết bị. Nếu camera hỗ trợ tính năng che vùng riêng tư, gia đình có thể sử dụng để loại bỏ những khu vực không cần giám sát. Mục đích của việc lắp camera là bảo vệ tài sản và an ninh của gia đình mình, không phải theo dõi cuộc sống của những người xung quanh.

2. Không sử dụng camera trong nhà để lắp ngoài trời

Một sai lầm khi lựa chọn camera cho ban công, sân thượng là chỉ quan tâm đến độ phân giải, khả năng xoay hay giá bán mà bỏ qua điều kiện môi trường sử dụng. Camera được thiết kế cho không gian trong nhà chưa chắc có khả năng chịu được mưa tạt, độ ẩm cao và nhiệt độ ngoài trời. Ngay cả ban công có mái che cũng không hoàn toàn tránh được những tác động này. Khi gặp mưa lớn kèm gió mạnh, nước vẫn có thể hắt vào thiết bị. Về lâu dài, việc sử dụng camera không đúng môi trường có thể khiến linh kiện bị hư hỏng, hình ảnh chập chờn hoặc thiết bị ngừng hoạt động. Khi mua camera ngoài trời, người dân nên ưu tiên những sản phẩm có cấp bảo vệ chống bụi, nước phù hợp, chẳng hạn IP65 hoặc IP66, đồng thời kiểm tra giới hạn nhiệt độ hoạt động do nhà sản xuất công bố. Cần lưu ý rằng khả năng kháng nước không đồng nghĩa với việc thiết bị có thể chịu được mọi điều kiện thời tiết.

3. Không để bộ nguồn, đầu nối và dây điện phơi mưa nắng

Nhiều gia đình đã đầu tư camera có khả năng chống nước nhưng lại chưa chú trọng đến việc bảo vệ các phụ kiện đi kèm. Trên thực tế, thân camera, bộ nguồn và các đầu nối không nhất thiết có cùng khả năng kháng nước. Nếu nước xâm nhập vào những vị trí đấu nối không được bảo vệ đúng cách, thiết bị có thể gặp sự cố, thậm chí phát sinh nguy cơ chập điện. Trong hướng dẫn lắp đặt camera ngoài trời, hãng thiết bị mạng TP-Link cũng yêu cầu sử dụng các phụ kiện chống nước chuyên dụng cho đầu nối nguồn và cổng kết nối mạng, đồng thời bảo đảm các vòng đệm được lắp kín.

Vì vậy, khi lắp camera ở ban công, sân thượng, gia đình nên bố trí bộ nguồn tại nơi khô ráo, sử dụng hộp bảo vệ và phụ kiện chống nước phù hợp cho những đầu nối nằm ngoài trời. Dây dẫn cũng cần được cố định gọn gàng, tránh để treo lủng lẳng hoặc cọ xát vào các cạnh sắc của lan can, mái tôn. Nếu cần lắp thêm ổ điện ngoài trời hoặc thay đổi đường điện trong nhà, tốt nhất nên nhờ người có chuyên môn thực hiện.

4. Không lắp camera ở vị trí gây nguy hiểm khi bảo trì

Camera không phải thiết bị lắp một lần rồi có thể sử dụng mãi mà không cần động đến. Trong quá trình hoạt động, gia đình có thể phải vệ sinh ống kính, thay thẻ nhớ, kiểm tra dây dẫn hoặc điều chỉnh lại góc quan sát. Nếu camera được đặt quá cao, nằm phía ngoài lan can hoặc sát mép sân thượng, những công việc tưởng chừng đơn giản này lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đặc biệt, người dân không nên tự ý trèo qua lan can, đứng trên ghế kê sát mép ban công hay nhoài người ra ngoài để tiếp cận thiết bị. Một vị trí lắp đặt hợp lý cần đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: Có góc quan sát tốt và có thể tiếp cận an toàn khi cần bảo trì. Thay vì cố đưa camera ra phía ngoài để mở rộng tầm nhìn, bạn có thể tận dụng phần tường bên trong ban công hoặc mặt dưới của mái che nếu những vị trí này đáp ứng được nhu cầu giám sát.

5. Đề phòng camera rơi từ trên cao xuống

Đối với những gia đình sống ở chung cư cao tầng hoặc nhà có sân thượng hướng ra đường, độ chắc chắn của chân đế camera là vấn đề không thể xem nhẹ. Thiết bị ngoài trời thường xuyên chịu tác động của gió, mưa và sự thay đổi nhiệt độ. Sau một thời gian sử dụng, các chi tiết cố định có thể bị ăn mòn, xuống cấp hoặc lỏng ra. Người dân nên sử dụng giá đỡ, ốc vít và tắc kê phù hợp với kết cấu bề mặt lắp đặt, tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên cố định camera bằng băng keo hai mặt thông thường, dây buộc tạm bợ hoặc gắn lên những bề mặt đã có dấu hiệu nứt, bong tróc.

Sau những đợt mưa bão, gia đình cũng nên kiểm tra lại tình trạng chân đế và giá đỡ từ vị trí an toàn. Nếu phát hiện camera bị nghiêng bất thường, rung lắc hoặc có dấu hiệu lỏng chân đế, cần liên hệ đơn vị kỹ thuật để xử lý sớm. Với người dân sống tại chung cư, việc lắp camera có liên quan đến mặt ngoài tòa nhà cũng cần được đối chiếu với nội quy quản lý, sử dụng chung cư và trao đổi với ban quản lý trước khi thực hiện.

Lắp camera ở ban công, sân thượng là giải pháp hữu ích để tăng cường an ninh cho ngôi nhà. Tuy nhiên, bên cạnh chất lượng hình ảnh và các tính năng thông minh, người dân cần quan tâm đúng mức đến quyền riêng tư, an toàn điện và kỹ thuật lắp đặt. Một chiếc camera chỉ thực sự phát huy giá trị khi vừa bảo vệ được gia đình mình, vừa không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.