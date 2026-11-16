3 chòm sao may mắn nhất ngày thứ Hai 16/11

Năm 1991, một cuộc gặp gỡ diễn ra trên bầu trời mà nhiều người đọc bài này chưa kịp sinh ra hoặc còn chưa biết đọc. Sao Hỏa và Sao Mộc gặp nhau ở cung Sư Tử. Rồi đúng 35 năm sau, vào thứ Hai 16/11, hai hành tinh ấy hẹn nhau một lần nữa. Nếu phải giải thích bằng ngôn ngữ đời thường, Sao Hỏa là sức lực, là quyết đoán, là cú nhấc chân bước lên, còn Sao Mộc là may mắn, là niềm tin, là cánh cửa bất ngờ mở rộng.

Khi cả hai đứng cạnh nhau, lại đứng trong cung hoàng đạo của sự tự tin, thì hành động có xu hướng sinh lợi chứ không chỉ sinh mệt. Thời khắc chính xác rơi vào khoảng 13 giờ 20 theo giờ Việt Nam, ngay sau bữa trưa. Cả ngày, Mặt Trăng ở cung Bảo Bình mang thêm tinh thần cởi mở, còn Sao Kim đã quay đầu đi thuận từ cuối tuần nên chuyện tình cảm dịu hơn. Thay vì kể theo thứ tự quen thuộc, mình xếp ba chòm sao may mắn nhất theo dòng thời gian của ngày, từ sáng đến tối.

Khoảng 9 giờ sáng: Bảo Bình nhận được cái gật đầu

Buổi sáng thứ Hai của Bảo Bình có một điểm khác lạ. Mặt Trăng đang ở ngay cung của mình, và vào khoảng 9 giờ sáng còn tạo góc thuận lợi với Sao Thổ, hành tinh của kỷ luật và sự chắc chắn. Kết quả là đầu óc Bảo Bình gọn gàng, nói điều gì cũng có trật tự, nghĩ điều gì cũng có lớp lang. Trong khi đó, Sao Hỏa và Sao Mộc lại gặp nhau ở cung đối diện, tức cung của hợp tác và đối tác.

Nói nôm na, thứ Hai này người đứng cạnh Bảo Bình quan trọng không kém chính Bảo Bình. Một lời đề nghị hợp tác, một cuộc gọi với đối tác cũ, hay một đồng nghiệp bất ngờ chủ động chia sẻ việc đều có thể là cánh cửa mở ra. Nếu bạn là Bảo Bình, đừng chỉ cười xã giao rồi để đó. Hãy ghi lại thỏa thuận bằng chữ, dù chỉ là một tin nhắn xác nhận, vì lời nói gió bay, còn dòng chữ ở lại.

13 giờ 20: Sư Tử trong khoảnh khắc của riêng mình

Đây là điểm rực rỡ nhất của ngày. Cuộc hội ngộ của Sao Hỏa và Sao Mộc diễn ra ngay trong cung của Sư Tử, nên với chòm sao này nó không còn là chuyện bầu trời xa xôi mà là chuyện rất gần. Người Sư Tử có thể cảm nhận một luồng khí thế khác thường vào đầu giờ chiều: Dám nói điều mình muốn nói, dám đề xuất điều mình ấp ủ, dám bước lên sân khấu mà trước đó còn ngập ngừng. Vùng vận nổi bật là công việc, tiền bạc và sự ghi nhận.

Một đề xuất được duyệt, một khoản thu nhập tăng thêm, một lời khen đến từ người mà bạn nể trọng. Chiêm tinh có câu rằng hành động ở giai đoạn này dễ dẫn đến lợi nhuận, nhưng Sao Hỏa vẫn là Sao Hỏa, nóng và hào phóng. Vậy nên trước khi vui miệng nhận đãi cả nhóm một bữa chiều, hãy nhớ lại số dư trong ví. Mẹo nhỏ: Bắt đầu buổi chiều bằng việc quan trọng nhất, vì năng lượng cao như vậy là phí nếu đem dùng cho những chuyện vặt.

Chiều tối: Bạch Dương và phần thưởng của trái tim

Bạch Dương có mối liên hệ đặc biệt với ngày này, vì Sao Hỏa chính là chủ tinh của chòm sao này. Trong cách tính cung nhà của chiêm tinh, cuộc gặp của hai hành tinh rơi vào vùng vui chơi, hẹn hò và sáng tạo của Bạch Dương, và Sao Kim đang đi thuận càng khiến điều này dịu dàng hơn. Có nghĩa là sau giờ làm, Bạch Dương nên cho phép mình làm điều mình thích. Người đang yêu có thể nhận được một lời hẹn bất ngờ hoặc một buổi tối vui hơn kế hoạch.

Người còn độc thân cũng đừng vội từ chối lời mời đi chơi từ bạn bè, biết đâu người ngồi cạnh bàn lại là chuyện đáng nhớ. Người làm nghề sáng tạo sẽ thấy ý tưởng dễ chảy ra hơn lúc bình thường. Chỉ cần lưu ý Bạch Dương vốn nóng tính: Đừng nhắn tin khi đang giận hay đang quá phấn khích, vì lời gửi đi lúc ấy thường không rút lại được.

Nếu may mắn chọn gõ cửa vào 13 giờ 20, bạn đang ở đâu và đang làm gì? Câu hỏi nghe hơi lạ, nhưng đó là điều thật sự quan trọng, vì cơ hội thường đến nhẹ như một tin nhắn và đi nhanh như một cuộc gọi nhỡ. Dù chòm sao của bạn có tên ở đây hay không, năng lượng chung của ngày thứ Hai này vẫn đủ rộng để ai cũng được hưởng một phần, miễn là bạn chịu mở cửa. Hãy bước vào tuần mới với điện thoại ở chế độ sẵn sàng, tâm trí ở chế độ sẵn lòng, và trái tim ở chế độ biết ơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.