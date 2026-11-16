Để ý 1 vật dụng đầu giường ngủ Lan Phương, nhiều người phải dành lời khen cho bà mẹ hai con này!

Không phải đồ chơi đắt tiền hay những món đồ công nghệ hiện đại, thứ khiến nhiều người chú ý khi nhìn vào góc phòng ngủ của diễn viên Lan Phương lại là những cuốn sách. Một chi tiết nhỏ nhưng phần nào cho thấy cách nữ diễn viên nuôi dưỡng thói quen đọc sách và khơi gợi niềm yêu thích học hỏi ở hai cô con gái ngay từ những năm tháng đầu đời.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con Lan Phương vui vẻ nhảy múa sau một thời gian trở về nhà thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những khoảnh khắc tình cảm của hai mẹ con, nhiều người còn tinh ý nhận ra sự xuất hiện của những cuốn sách được đặt ngay cạnh giường ngủ.

Ảnh cắt từ clip

Đây không phải là chi tiết ngẫu nhiên trong không gian sống của nữ diễn viên. Trên trang cá nhân, Lan Phương thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con đọc sách, từ những ngày còn bé xíu cho đến khi có thể tự mình cầm sách khám phá thế giới. Với bà mẹ hai con, đọc sách không đơn thuần là một hoạt động giải trí mà còn là thói quen được cô kiên trì vun đắp trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Hai cô con gái được mẹ gieo tình yêu với sách từ những năm tháng đầu đời

Con gái đầu lòng của Lan Phương là Lina được làm quen với sách từ khi còn rất nhỏ. Thay vì chờ đến lúc con biết đọc mới bắt đầu khuyến khích, nữ diễn viên thường xuyên đọc truyện cùng con, biến những trang sách thành khoảng thời gian gần gũi giữa hai mẹ con.

Theo chia sẻ của Lan Phương, Lina có thể đọc sách ở nhiều nơi, từ trên máy bay, khi đi công viên cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Đặc biệt, cô bé còn thích tự đọc cuốn sách của mình trong khi mẹ đọc sách riêng.

Có thời điểm, Lan Phương kể rằng mỗi tối, chiếc giường gần như ngập trong sách. Thỉnh thoảng, khi muốn được mẹ chiều chuộng như lúc còn bé, Lina mới nhờ mẹ đọc truyện cho nghe. Còn bình thường, cô bé đã có thể tự mình khám phá những trang sách yêu thích.

Điều thú vị là Lina sớm bộc lộ khả năng đọc song ngữ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Khi gần 5 tuổi, cô bé đã có thể đọc sách khá nhanh, biết viết những lá thư đơn giản cho mẹ và thậm chí đọc được cả tin nhắn của người lớn.

Lan Phương và con gái

Không chỉ dừng lại ở việc đọc chữ, Lina còn có sự tò mò với nhiều chủ đề khác nhau. Lan Phương từng hào hứng kể con gái đặc biệt yêu thích vũ trụ, có thể say mê xem các video về dải ngân hà, những hành tinh và giả thuyết về lỗ đen trong thời gian dài.

Nữ diễn viên từng chia sẻ niềm tự hào về con gái: Lina biết tính cộng trừ trong phạm vi 20, thậm chí có thể tính đến 100 với những số tròn chục. Cô bé cũng rất tình cảm, nhạy cảm trước niềm vui, nỗi buồn và biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

Với Lan Phương, điều cô mong muốn không chỉ là con tiếp tục phát triển khả năng đọc hay học thêm nhiều kiến thức mà quan trọng hơn là giữ được sự tò mò, niềm vui khám phá thế giới.

Mẹ có nhiều cách sáng tạo để biến giờ đọc sách thành niềm vui

Lan Phương từng cho biết cô đã duy trì thói quen đọc sách cùng các con từ khi chúng còn nhỏ, đặc biệt là trước giờ đi ngủ.

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên không chỉ đơn thuần cầm sách lên và đọc nội dung. Cô thường xuyên thay đổi cách thể hiện để khiến câu chuyện trở nên sinh động hơn. Có hôm, cô đọc bình thường, có hôm lại biến hóa giọng nói, diễn xuất theo từng nhân vật. Khi con đã quá quen thuộc với nội dung, cô chuyển sang hát để tạo sự mới mẻ.

Chính những cách làm tưởng chừng đơn giản ấy giúp giờ đọc sách không trở thành một nhiệm vụ mà là khoảng thời gian vui vẻ được trẻ mong đợi mỗi ngày.

Lan Phương thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con đọc sách, từ những ngày còn bé xíu cho đến khi có thể tự mình cầm sách khám phá thế giới.

Lan Phương cũng sớm áp dụng cách làm quen với sách đối với cô con gái thứ hai là Mia. Khi Mia còn chưa đầy 3 tháng tuổi, nữ diễn viên đã nhận thấy con đặc biệt chú ý mỗi khi nhìn thấy những cuốn sách có màu sắc sặc sỡ. Cô bé thường chăm chú nhìn các trang sách, đôi mắt sáng lên đầy háo hức.Dù ở độ tuổi đó trẻ chưa thể hiểu nội dung hay tự đọc sách, việc được tiếp xúc với hình ảnh, màu sắc và giọng đọc của mẹ vẫn là một cách để làm quen với sách ngay từ sớm.

Từ câu chuyện của gia đình Lan Phương, có thể thấy việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ không nhất thiết phải bắt đầu bằng những phương pháp cầu kỳ. Đôi khi, điều quan trọng nhất là cha mẹ dành thời gian đọc cùng con, tạo ra một không gian có sách và để trẻ được tự do lựa chọn những chủ đề khiến mình hứng thú.

Thay vì liên tục nhắc con phải đọc sách, người lớn có thể bắt đầu bằng việc để trẻ nhìn thấy cha mẹ đọc mỗi ngày. Khi sách trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt gia đình, trẻ cũng dễ dàng tiếp nhận hoạt động này một cách tự nhiên hơn.