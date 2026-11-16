Ngày càng nhiều chị em "trẻ măng" đã mắc ung thư vú? Bác sĩ nói thẳng: 4 món ngon mấy cũng ĂN ÍT LẠI!

Không thể phủ nhận rằng ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa trên toàn thế giới. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Balkan Medical Journal ngày 6/11/2026, phân tích dữ liệu tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, tỷ lệ mắc ung thư vú ở phụ nữ từ 15 đến 39 tuổi tăng từ 8,86 lên 11,73 ca trên 100.000 người trong giai đoạn 1990 đến 2021. Một nghiên cứu khác đăng trên Frontiers in Oncology tháng 1/2026 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm phụ nữ 20 đến 54 tuổi tăng trung bình 1,18% mỗi năm. Con số này cao gấp khoảng 3,6 lần nhóm phụ nữ từ 55 tuổi trở lên.

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Nói về nguyên nhân, bác sĩ Chang Yu-Chin, Khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Đa khoa Cathay Hsinchu (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh rằng ngoài di truyền, chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hormone, phản ứng viêm và khả năng sửa chữa tế bào. Trong khi đó, Tiến sĩ Norihiro Sato, giáo sư Khoa Công nghệ Y tế thuộc Đại học Teikyo (Nhật Bản), cho biết ngày càng nhiều nghiên cứu đã xác định một số thực phẩm quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu tiêu thụ thường xuyên.

Vì vậy, có 4 loại thực phẩm chị em nên chủ động ăn ít lại để phòng ung thư vú:

1. Thực phẩm và đồ uống nhiều đường

Nước ngọt có gas, trà sữa, nước tăng lực và các loại đồ uống nhiều đường là những thực phẩm phụ nữ nên hạn chế. Nghiên cứu đăng trên BMJ năm 2019, theo dõi hơn 101.000 người tại Pháp trong trung vị 5,1 năm, ghi nhận cứ tăng 100ml đồ uống có đường mỗi ngày, nguy cơ ung thư vú có liên quan tăng 22%. Với ung thư nói chung, mức tăng là 18%.

Ngay cả nước ép trái cây nguyên chất cũng nên uống có chừng mực. Nghiên cứu ghi nhận lượng nước ép tăng thêm 100ml mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ ung thư nói chung tăng 12%. Vì vậy, phụ nữ nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì thường xuyên uống nước ép.

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2. Sữa và chế phẩm từ sữa nhiều chất béo

Sữa nguyên kem, kem tươi, bơ và phô mai béo chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng tổng lượng chất béo và calo trong khẩu phần. Một phân tích tổng hợp đăng trên tạp chí Advances in Nutrition năm 2021 ghi nhận phụ nữ tiêu thụ trên 450g sữa mỗi ngày có mối liên hệ với nguy cơ ung thư vú cao hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chứng minh chất béo trong sữa là nguyên nhân trực tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Phụ nữ không cần loại bỏ hoàn toàn sữa khỏi chế độ ăn. Thay vào đó, nên kiểm soát khẩu phần, ưu tiên sữa ít béo và hạn chế tiêu thụ quá thường xuyên các sản phẩm giàu chất béo như kem tươi, bơ và phô mai béo.

3. Thịt đỏ nhiều mỡ và thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông hay thịt nguội là những thực phẩm nên hạn chế. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Advances in Nutrition năm 2021, phân tích 17 nghiên cứu với hơn 34.000 trường hợp ung thư vú, cho thấy cứ tăng 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh có liên quan tăng khoảng 18%. Với thịt đỏ, mức tăng 100g mỗi ngày liên quan đến nguy cơ tăng khoảng 10%.

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Một nghiên cứu tại Hàn Quốc công bố năm 2025 cũng ghi nhận phụ nữ ăn ít nhất một khẩu phần thịt chế biến sẵn mỗi tuần có nguy cơ ung thư vú cao hơn 57% so với nhóm không ăn. Đây là những mối liên hệ thống kê, chưa chứng minh quan hệ nhân quả. Chuyên gia dinh dưỡng Lai Sheng-ru khuyến nghị giữ lượng thịt đỏ dưới 500g mỗi tuần và ưu tiên thịt nạc, cá hoặc đạm thực vật.

4. Tinh bột tinh luyện

Cơm trắng, bánh mì trắng, mì làm từ bột tinh chế là những thực phẩm có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn. Một chế độ ăn có chỉ số đường huyết cao được ghi nhận có mối liên hệ với nguy cơ ung thư vú.

Phân tích tổng hợp công bố năm 2025 trên tạp chí Nutrition Reviews, với hơn 2,2 triệu phụ nữ tham gia và gần 80.000 trường hợp ung thư vú, cho thấy nhóm có chỉ số đường huyết trong chế độ ăn cao nhất có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 5% so với nhóm thấp nhất. Vì vậy, phụ nữ nên hạn chế tinh bột tinh chế, ưu tiên gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám và các thực phẩm giàu chất xơ.

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Ăn gì để phòng ngừa ung thư vú?

Bác sĩ Chang Yu-Chin cho rằng thực phẩm là con dao hai lưỡi với bệnh tật. Ăn sai tăng khả năng mắc bệnh nhưng ăn đúng có thể tạo “lá chắn sinh học” cho cơ thể trước ung thư vú. Tuy nhiên, dù ung thư vú có thể gặp ở cả nam và nữ (nữ phổ biến hơn) thì chế độ ăn phòng bệnh cũng khác nhau. Với nữ giới, bác sĩ Chang khuyên chị em nên ăn thêm 5 món:

- Đậu nành: giàu isoflavone giúp điều hòa estrogen.

- Cá béo: cung cấp omega-3 chống viêm, nên ăn 2 - 3 lần mỗi tuần.

- Các loại hạt: nhiều vitamin E bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, chỉ cần một nắm nhỏ mỗi ngày.

- Táo: giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ thải độc.

- Kiwi hoặc anh đào: bổ sung vitamin C giúp tăng miễn dịch.

Ngoài ăn uống, đương nhiên cũng cần xây dụng lối sống lành mạnh, vận động vừa phải và ngủ nghỉ khoa học, tránh căng thẳng kéo dài. Chị em nên học cách tự kiểm tra vú tại nhà bên cạnh khám sức khỏe định kỳ.

Tổng hợp