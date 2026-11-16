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Người tốt nghiệp đại học loại khá có thể học thẳng tiến sĩ từ 1/1/2027

| | Sống

Từ 1/1/2027, người tốt nghiệp đại học loại khá có thể dự tuyển tiến sĩ nếu đáp ứng yêu cầu bổ sung về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác.

Theo quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học do Bộ GD&ĐT ban hành, đối tượng dự tuyển đào tạo tiến sĩ được chia làm 2 nhóm: Người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ; người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học hạng Giỏi trở lên, bao gồm cả chương trình đào tạo chuyên sâu.

Trường hợp tốt nghiệp đại học hạng Khá, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu bổ sung về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo.

Như vậy, so với quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, quy định mới đã bổ sung trường hợp người có bằng đại học loại khá được dự tuyển tiến sĩ mà không cần có bằng thạc sĩ, nếu đáp ứng các điều kiện bổ sung.

Sinh viên tốt nghiệp đại học. (Ảnh: Thanh Hùng)

Dù vậy, người dự tuyển tiến sĩ vẫn phải đáp ứng yêu cầu đầu vào do cơ sở đào tạo đặt ra, bảo đảm không thấp hơn chuẩn chương trình đào tạo ở trình độ, lĩnh vực, ngành tương ứng.

Đối với chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ tương ứng.

Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ sử dụng trong chương trình đào tạo và các điều kiện bảo đảm học tập theo quy định của cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo sẽ quy định cụ thể yêu cầu về kiến thức nền tảng; học phần, khối lượng học tập hoặc điều kiện bổ sung; năng lực nghiên cứu; năng lực ngoại ngữ; kinh nghiệm công tác; định hướng nghiên cứu và các yêu cầu cần thiết khác đối với người dự tuyển.

Cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều đợt trong năm phù hợp với năng lực đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai, do cơ sở đào tạo quyết định, bảo đảm đánh giá minh bạch, công bằng, khách quan và trung thực về kiến thức, năng lực của người dự tuyển.

Theo (Nguồn: Vietnamnet)

VTC News

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